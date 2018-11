Formula 1

Vahvistus: F1-sarjaan uusi hurja katurata

7.11. 14:53

Formula 1 Keskiviikkona saatiin vahvistus sille, että F1-sarjan seuraava uusi kisaisäntä on Vietnam.

Vietnamissa ajetaan F1-kilpailu ensimmäisen kerran vuoden 2020 huhtikuussa. Lisätietoja uudesta katuradasta julkaistiin keskiviikkona.



Vietnamin pääkaupunkiin Hanoihin rakennettavalla F1-radalla on pituutta 5,565 kilometriä. Se sisältää kolme pitkää suoraa. Pisimmällä niistä on mittaa puolitoista kilometriä.

Hanoin radan ykkös- ja kakkosmutkat muistuttavat Nürburgringin alkuosuutta. Osuus mutkien 12 ja 15 välillä on samankaltaista kuin Monacon radan alkupää.



Sen jälkeen tullaan osuudelle, jossa on samantapaiset S-mutkat kuin Suzukassa. Kolmeen viimeiseen mutkaan on otettu mallia Sepangin radalta.