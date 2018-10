Lewis Hamilton varmisti maailmanmestaruuden, Max Verstappen voitti – IS seurasi Meksikon GP:tä

Nyt tulee Max Verstappen kärkipaikalta varikolle. Ferrari pitää autonsa yhä radalla. Räikkönen on juuri ja juuri Verstappenin edellä.

1. Vettel, 2. Räikkönen, 3. Verstappen, 4. Hamilton, 5. Ricciardo, 6. Bottas.

Leclerc myös sisään.

LAP 13/71: Now Verstappen comes into the pits - it's supersofts for him too - and he comes back out in P3 #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/HMICOZmyhk