”MIKA HÄKKINEN ON VOITTAJA, SE ON SIINÄ” – lue massiivinen paketti F1-kaudesta 1998, joka päättyi yli miljoonan suomalaisen seuraamaan upeaan mestaruuteen

Formula 1

20 vuotta sitten yli miljoona suomalaista tapitti aamuyöllä uskomatonta Mika Häkkisen formuladraamaa – lue mas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mika Häkkisen menestyksen myötä suomalaisille tuli tutuksi selostaja Matti Kyllösen ääni. Ennen massiivista mestaruuskauden läpikäyntiä voit kuunnella yllä olevalta videolta, mitä Kyllöselle jäi päällimmäisenä mieleen Häkkisen upeasta ajosta vuonna 1998.

Brasilian Grand Prix 1998

Argentiinan Grand Prix 1998

San Marinon GP 1998

Espanjan Grand Prix 1998

Monacon Grand Prix 1998

Kanadan Grand Prix 1998

Ranskan Grand Prix 1998

Britannian Grand Prix 1998

Itävallan Grand Prix 1998

Saksan Grand Prix 1998

Unkarin Grand Prix 1998

Belgian Grand Prix 1998

Italian Grand Prix 1998

Luxemburgin Grand Prix 1998

Japanin Grand Prix 1998