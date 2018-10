Kimi Räikköstä ahdistelusta syyttänyt nainen ei luovuta – tilittää rajuin sanankääntein: ”Moni pelkäämäni asia toteutui”

Formula 1

Kimi Räikköstä ahdistelusta syyttänyt nainen ei luovuta – tilittää rajuin sanankääntein: ”Moni pelkäämäni asia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Pettyi systeemiin

”Minua on kutsuttu valehtelijaksi ja huoraksi”





Kanadalainen Cassandra Talula Dias-Greizis https://www.is.fi/haku/?query=cassandra+talula+dias-greizis nousi alkukesästä julkisuuteen, kun hän syytti F1-kuljettaja Kimi Räikköstä https://www.is.fi/haku/?query=kimi+raikkosta seksuaalisesta ahdistelusta.Räikkösen leiri on kiistänyt kaikki väitteet jyrkästi ja käynnisti rikostutkinnan kanadalaisnaista vastaan.Dias-Greizis oli kirjoittanut tapauksesta blogissaan jo vuonna 2016, muttei tuolloin nimennyt syytöksen kohteena olevaa miestä, vaan ainoastaan mainitsi kyseessä olleen F1-kuski.Kesän alussa vahvistettiin, että Dias-Greizisin syytösten kohde oli Räikkönen. Kanadalaisnaisen mukaan Räikkönen ahdisteli häntä vuoden 2015 Kanadan GP:n jälkeen yökerhossa.Tarjoilijana työskennellyt Dias-Greizis on väittänyt Räikkösen kosketelleen häntä rinnasta, kun kuljettajan seurue oli maksamassa laskuaan. Nainen on myös kertonut, että Räikkösen seurueessa ollut mies olisi työntänyt kätensä hänen haarojensa väliin.Tapaukseen liittyen Räikkönen teki naisesta rikosilmoituksen kiristyksen yrityksestä ja häirinnästä. Rikosilmoituksen mukaan Dias-Greizis yritti kiristää suomalaiskuskilta rahaa.Kanadalainen Le Presse -sanomalehti raportoi toukokuussa, että kyseessä olisi ollut seitsennumeroinen summa. Naisen asianajaja kommentoi tuolloin IS:lle, ettei tavoitteena ollut rahastaa tilanteella.Kesällä Dias-Greizis kertoi medialle, ettei hän myönnä eikä kiistä vaatineensa Räikköseltä rahaa.Nyt Dias-Greizis on kirjoittanut tapauksesta jälleen blogissaan https://talulawilde.wordpress.com/2018/10/20/forza-talula/ . Hän on lisännyt blogiinsa myös videon, jossa purkaa tuntemuksiaan tapauksesta.Dias-Greizisin tekemä rikosilmoitus ei johtanut syytteisiin.Dias-Greizisin mukaan hän teki rikosilmoituksen liian myöhään. Hän kertoi kokemansa kaltaisen ahdistelun rikosoikeudellisen vanhentumisajan olleen kuusi kuukautta. Kanadan lain mukaan kuuden kuukauden määräaika koskee vähemmän vakavia rikoksia (Summary Conviction Offense). Vanhentumisaika ei koske siviilikanteita.– Kuusi kuukautta oli kaikki aika, joka minulla oli, koska minua ei raiskattu ja koska olen vain yksi nainen. Ilmeisesti kun kaksi miestä koskettelee väkisin rintojasi ja sukupuolielimiäsi, sinulla on vain kuusi kuukautta aikaa tehdä rikosilmoitus, Dias-Greizis sanoo videolla.Hän kertoo olevansa pettynyt oikeusjärjestelmään, joka on pettänyt hänet ja muut seksuaalisen ahdistelun uhrit.– Kuusi kuukautta ei ollut tarpeeksi. En ymmärrä, miten voi olla näin selvältä vaikuttava tapaus, mutta ei voi tehdä mitään. Missä on minun oikeuteni? Minulla ei ollut rohkeutta tehdä mitään ennen vuoden 2017 syksyä, ja siinä vaiheessa oli jo liian myöhäistä.Dias-Greizisin mukaan hän tiesi välittömästi olevansa heikossa asemassa, mikäli vie tapauksen oikeuteen.– En ilmoittanut poliisille aiemmin, sillä tiesin, ettei asetelma olisi koskaan vain minä vastaan hän. Asetelma olisi minä vastaan hän, hänen faninsa, hänen edustamansa miljardien arvoinen yritys sekä media. Tunsin itseni täysin voimattomaksi. Sinä iltana pomoni kysyi, mitä haluan tehdä. En nähnyt vaihtoehtoa, jossa tapahtunut kääntyisi minun puolelleni. Moni pelkäämäni asia toteutui, Dias-Greizis kertoo videolla.– Ihmiset ovat sanoneet minulle, että systeemi on rikki. Ei se ole rikki, sen suunnittelivat valkoiset miehet valta-asemassa suojellakseen muita valta-asemassa olevia miehiä. Systeemi ei välitä minusta. Olen nainen, puoliksi värillinen nainen. Systeemin ei koskaan pitänytkään olla minun puolellani.Nainen kertoo, että kolmen vuoden takaiset tapahtumat vaikuttavat häneen edelleen päivittäin.– Ajattelin, että koska minua ei raiskattu, voisin vain jatkaa elämääni, että kaikki olisi hyvin. Mutta kaikki ei ole hyvin. Se hetki on peruuttamattomasti muuttanut minua ja sitä, miten kommunikoin ihmisten, etenkin miesten, kanssa.Omat vaikutuksensa on hänen mukaansa ollut myös sillä, että hän toi asian julkisuuteen.– Minun on pitänyt vastata asiasta julkisen mielipiteen tuomioistuimessa. Minua on kutsuttu valehtelijaksi ja huoraksi. Yrittäessään hiljentää minua ahdistelijani nosti minua vastaan rikosilmoituksen kiristyksestä. En ole rikollinen, enkä ole rikkonut mitään lakeja, Dias-Greizis toteaa videolla.Dias-Greizis mainitsee videollaan nimeltä Kimi Räikkösen.– Totuus on, että 9.6.2015 noin kello kolmelta aamuyöllä kaksi miestä ahdisteli minua seksuaalisesti. En tiedä, kuka toinen miehistä oli, mutta toinen oli Kimi Räikkönen, Ferrarin F1-kuski, hän sanoo.

Kritiikkiä Ferrarin suuntaan

Räikkösen asiainhoitaja: ”Ei kommentoitavaa”