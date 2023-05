Viisujen toinen semifinaali ratkesi: Nämä maat ovat jatkossa

Euroviisujen finalistit ovat selvillä!

Myöhään torstai-iltana käytiin euroviisujen toinen semifinaali, jossa jaettiin viimeiset finaalipaikat lauantain näytön paikkaan. Jatkoon menivät Albania, Kypros, Viro, Belgia, Itävalta, Liettua, Puola, Australia, Armenia ja Slovenia.

Ensimmäisestä semifinaalista läpi pääsivät Suomi, Kroatia, Moldova, Sveitsi, Tshekki, Israel, Portugali, Ruotsi, Serbia ja Norja.

Kahdenkymmenen semifinalistin lisäksi lauantaina lavalle nousevat kilpailun rahoittajamaat Britannia, Ranska, Espanja, Saksa ja Italia, sekä viime vuoden voittaja Ukraina.

Finaalista on etukäteen povattu Suomi-Ruotsi-maaottelua, mutta myös Ranskalle ja Israelille on ennustettu menestystä. Tämän hetkisten vedonlyönti­tilastojen perusteella Ruotsi on viemässä voiton ja Suomi sijoittumassa toiseksi.

Mikäli Käärijä onnistuisi kuitenkin päihittämään Ruotsin Loreenin, euroviisuja veisattaisiin ensi keväänä Suomessa. Suomi isännöi euroviisuja edellisen kerran vuonna 2007, Lordin ansiosta.

KILPAILU käydään tänä vuonna massiivisen viisukylän keskellä, Liverpool Arenalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tavallisesti viisut kisataan edellisvuoden voittajamaassa, mutta Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tämän vuoden viisut jouduttiin siirtämään Ukrainasta Britanniaan.

Kyseessä on 63. kerta, kun artistit eri puolilta Eurooppaa havittelevat viisuvoittajan titteliä. Kilpailuun osallistuu tänä vuonna 37 maata.

Euroviisujen finaalilähetystä voi seurata Yleltä lauantaina 13. toukokuuta kello 22 alkaen.