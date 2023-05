Nyt se selvisi! Tällä paikalla Käärijä esiintyy lauantaina

Suomen viisuralli kuullaan finaalilähetyksen ensimmäisellä puoliskolla.

Euroviisufinaalin esiintymispaikat ovat vihdoin selvillä. Tuoreen tiedon mukaan Suomen Käärijä nähdään lauantain finaalissa esiintymispaikalla 13. Käärijän arkkivihollinen, Ruotsin Loreen esiintyy paikalla 9.

Euroviisujen finaalilähetys on perinteisesti jaettu kahteen osaan. Koska finaaliin osallistuvia maita on 26, esiintyy Käärijä ensimmäisen puoliskon viimeisenä.

Finaalin esiintymisjärjestys paljastettiin perjantaina aamuyöllä. Käärijän esiintymispaikka finaalin ensimmäisellä puoliskolla selvisi ensimmäisen semifinaalin päätteeksi tiistaina.

Kahdesta semifinaalista jatkoon menivät Suomi, Kroatia, Moldova, Sveitsi, Tshekki, Israel, Portugali, Ruotsi, Serbia, Norja, Albania, Kypros, Viro, Belgia, Itävalta, Liettua, Puola, Australia, Armenia ja Slovenia.

Kahdenkymmenen semifinalistin lisäksi lauantaina lavalle nousevat kilpailun rahoittajamaat Britannia, Ranska, Espanja, Saksa ja Italia, sekä viime vuoden voittaja Ukraina.

Vaikka esiintymisjärjestystä ei välttämättä luulisi maailman tärkeimmäksi seikaksi, on sillä historiallisesti ollut väliä, huomauttaa Finnhitsaaja-blogin ylläpitäjä ja pitkän linjan viisuasiantuntija Tuomas Lassinharju. Esiintymisjärjestyksen vaikutuksista on tehty jopa vertaisarvioituja tutkimuksia, joiden tulokset puhuvat puolestaan.

– Aika usein voittaja on ollut jossain viimeisen ja toiseksi viimeisen neljänneksen rajoilla. Puhutaan suunnilleen esiintymisnumeroista 17-21. Välillä voittaja on tullut kyllä myös alkupuoliskolta, mutta silloin voittajalle on annettu alkupuoliskon parhaita paikkoja, eli väliltä 10-13, Lassinharju kertoo.

Lassinharjun mukaan esimerkkejä varhaisista voittonumeroista on niin harvakseen, että niitä pitää hakea pitkältä menneisyydestä.

– Euroviisuihin tuli puhelinäänestys 25 vuotta sitten ja tämän 25 vuoden aikana yhden kerran numerolla neljä esiintynyt esitys on voittanut. Yhden kerran voiton vei esiintyjänumero kahdeksan. Kaikki muut voittajat ovat esiintyneet numerosta 10 eteenpäin.

Käärijä tuuletti finaalipaikkaansa tiistaisen semifinaalin jälkeen.

Artistien esiintymispuoliskot arvotaan, mutta tarkan esiintymispaikan määrittävät kilpailun tuottajat.