Ylivoimainen valtaosa Euroviisujen viime vuosien voittajista on esiintynyt finaalipäivän jälkimmäisellä esiintymispuoliskolla.

Suomen viisuedustaja Käärijä jyräsi Cha cha cha -kappaleellaan jatkoon tiistain semifinaalista, mutta kisaa hän ei ole vielä voittanut.

Käärijä esiintyy lauantaina finaalin ensimmäisellä puoliskolla, mutta hänen paikkaansa esiintymisjärjestyksessä ei vielä tiedetä, vaan se paljastetaan vasta torstai-illan toisen semifinaalin jälkeen. Tiedossa on, että Käärijän paikka on esiintymisnumeroiden 1 ja 13 välillä.

Vaikka järjestystä ei välttämättä luulisi maailman tärkeimmäksi seikaksi, on sillä historiallisesti ollut väliä, huomauttaa Finnhitsaaja-blogin ylläpitäjä ja pitkän linjan viisuasiantuntija Tuomas Lassinharju. Esiintymisjärjestyksen vaikutuksista on tehty jopa vertaisarvioituja tutkimuksia, joiden tulokset puhuvat puolestaan.

– On selvää, että tilastot osoittavat sen, että menestyksen kannalta olisi aina parempi mitä myöhäisemmin pääsee esiintymään. Sen vuoksi tämä puoliskon arvonta on herättänyt huolestuneita purkauksia, Lassinharju kertoo.

Lassinharjun mukaan esimerkkejä varhaisista voittonumeroista on niin harvakseen, että niitä pitää hakea pitkältä menneisyydestä.

– Euroviisuihin tuli puhelinäänestys 25 vuotta sitten ja tämän 25 vuoden aikana yhden kerran numerolla neljä esiintynyt esitys on voittanut. Yhden kerran voiton vei esiintyjänumero kahdeksan. Kaikki muut voittajat ovat esiintyneet numerosta 10 eteenpäin.

Suomen edustaja on hurmannut koko Euroopan, mutta riittääkö se voittoon?

Myöhäinen esiintymispaikka vaikuttaa siis olevan selkeä etu. Lassinharjun mukaan aivan viimeisenä esiintyjänä ei kuitenkaan myöskään kannata olla.

– Aika usein voittaja on ollut jossain viimeisen ja toiseksi viimeisen neljänneksen rajoilla. Puhutaan suunnilleen esiintymisnumeroista 17-21. Välillä voittaja on tullut kyllä myös alkupuoliskolta, mutta silloin voittajalle on annettu alkupuoliskon parhaita paikkoja, eli väliltä 10-13.

Epäonnen paikka on kuitenkin tiedossa, sillä esiintymisjärjestyksessä numerolta kaksi ei ole koskaan voitettu Euroviisuja. Käärijän päätyminen tähän ei kuitenkaan Lassinharjun mukaan ole todennäköistä, sillä tätä nykyä viisuissa arvotaan vain esiintymispuolisko, ei tarkkaa paikkaa järjestyksessä.

– Nyt kun tuottajat laittavat esiintyjät järjestykseen, niin siinä usein käy niin, että ennakkosuosikeille ei edes anneta hirveän huonoja esiintymisnumeroita. Heitä yritetään ehkä tarkoituksellakin laittaa mahdollisimman hyville paikoille, jotta voidaan luoda ainakin tuottajan mielestä hyvä draaman kaari.

Käärijän viisushow sai liveyleisön raikumaan selvästi äänekkäimmin.

Tämän vuoden Euroviisuissa juurikin tuo draaman kaari onkin kirjoittanut itsensä.

Finaalista povataan käytännössä kahden taistelua: Käärijä vastaan Loreen. Ruotsi-Suomi maaottelussa toisensa kohtaavat länsinaapurin huippuunsa hiottu hittikoneisto ja omintakeinen vantaalainen, joka on vallannut Euroopan sydämet.

Käärijän viisuhaaveiden kannalta kriittinen osavoitto saatiin jo siitä, kun Loreen arvottiin samaan finaalin puoliskoon. Lassinharju uskoo, että tämä kaksikon välille povattu vääntö pokaalista voi myös näkyä esiintymisjärjestyksessä siten, että Suomi ja Ruotsi esiintyvät peräkanaa puoliskonsa parhailla paikoilla.

– Jos Suomi saisi numeron 13, niin se olisi näissä olosuhteissa paras mahdollinen, Lassinharju toteaa.

Käärijä-intoilusta huolimatta Loreen on kuitenkin edelleen ylivoimainen ennakkosuosikki vedonlyönnissä. Lassinharjun mukaan ruotsalaisen voittoa ei kuitenkaan missään nimessä ole lyöty lukkoon.

– Toki fakta on se, että viime vuosina vedonlyönti on osannut pelottavan tarkkaan ennakoida voittajan, mutta totta kai joka ikinen vuosi yllätyksiä tapahtuu. Ei vielä kannata sen suhteen heittää kirvestä kaivoon, että tämä asetelma tästä kääntyisi.