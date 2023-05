Tuleeko viisuista Suomi–Ruotsi-maaottelu? Asiantuntija: tässä ovat Käärijän ja Loreenin vahvuudet

Käärijällä on hihassaan useita vahvuuksia tulevaa euroviisufinaalia varten. Yksi niistä on artistin persoona.

Lauantaina nähdään euroviisujen finaali, joka on tänä vuonna suomalaisten silmin äärimmäisen jännittävä. Suomea euroviisuissa edustava Käärijä eli Jere Pöyhönen on noussut yhdeksi kisan ennakkosuosikeista ja edustaa Suomea lauantaina finaalissa kappaleellaan Cha cha cha.

Vaikka Käärijä on noussut ennakkosuosikiksi ja suorannainen Käärijä-huuma tuntuu vallanneen Suomen, voitto ei silti ole itsestäänselvyys. Käärijällä on finaalissa vastassaan useita vahvoja laulajia, joista Ruotsin edustaja Loreen on vahva voittajasuosikki kappaleellaan Tattoo.

Finaalista on etukäteen povattu jopa Suomi-Ruotsi-maaottelua.

YleX:n musiikkipäällikkö ja UMK-ammattilaisraatia vetänyt Tapio Hakanen analysoi Ilta-Sanomille, mitkä ovat Käärijän ja Loreenin vahvuudet ja heikkoudet tulevassa finaalissa.

Hakanen nostaa Käärijän suureksi vahvuudeksi Cha cha cha -kappaleen omaperäisyyden ja menevyyden. Kappale erottuu selkeästi balladien joukosta ja jää yleisön mieleen.

– Käärijän kappale iskee kerralla. Se on euroviisuissa hirveän tärkeää, sillä suurin osa katsojista kuulee ja näkee kappaleet ensimmäisen kerran kokonaan finaalissa. Väitän, että kappaleessa on näiden euroviisujen kovin koukku, siihen pääsee kuka vaan mukaan millä kielellä tahansa.

Kappale vaikuttaakin iskeneen vahvasti viisuyleisöön, sillä Liverpoolissa paikalla oleva Hakanen kertoo, että tiistain ensimmäisessä semifinaalissa yleisö lauloi täysillä mukana Käärijän biisin tahdissa. Hakasen mukaan koko illan ylivoimaisesti kovin yleisöreaktio ja aplodit nähtiinkin Käärijän esityksen aikana.

Hakanen toteaa, että Käärijän kappaleen omaperäisyys voi olla kuitenkin myös heikkous, sillä vaikka kappale eroaa muista, voi sen omaperäisyys olla joillekin liikaa.

– Käärijän kappale on ärhäkkä ja suoraviivainen, ja siinä tapahtuu paljon asioita. Siinä rikotaan ”musiikillisia sääntöjä” ja siinä on tavallaan kaksi biisiä yhdessä. Se voi olla joillekin hämmentävää. Uskon, että kappaleen omaperäisyys kuitenkin kääntyy meidän eduksemme.

Käärijän persoonallinen kappale on Tapio Hakasen mukaan tämän vahvuus Euroviisuissa.

Käärijän toinen vahvuus on Hakasen mukaan tämän lavashow, joka on kokenut muutoksia UMK-esityksestä. Esitykseen on lisätty ainakin taustalle iso ”varjo-Käärijä” ja valoefektejä.

– Siinä on pidetty tietyt asiat, jotka toimivat UMK:ssa, kuten tanssijat, konsepti ja Käärijän oma stailaus, mutta tuotu uusia asioita, jotka toimivat isolla lavalla vielä paremmin.

Siinä missä Käärijän lavashow on kokenut parannuksia, Loreenin lavaesitys on kohdannut haasteita. Ruotsi joutunut muuttamaan ja pelkistämään euroviisuesitystään Melodifestivalenissa nähdystä, sillä Ruotsin lavarakennelma oli liian iso euroviisujen lavalle.

Loreenin vahvuudeksi Hakanen nostaa tämän vahvan lauluäänen ja dramaattisen kappaleen, joka on tehty ”ruotsalaisen klassisen menestyskaavan mukaan”. Hakasen mukaan kappaleessa on paljon sellaista, millä euroviisuissa on monena vuonna menestytty.

Etuna on myös Loreenin tunnettavuus. Loreen voitti euroviisut vuonna 2012 kappaleella Euphoria.

Loreenin aiempi menestys euroviisuissa voi kuitenkin erilaisten arvioiden mukaan myös käydä tälle rasitteeksi. Osa pitää Loreenin aiempaa Euphoriaa parempana kappaleena kuin Tattoota.

Loreenin lavashow on kokenut muutoksia Melodifestivalenista.

IS uutisoi aiemmin, että Loreenin arvioidaan vievän eri maiden asiantuntijaraatien pisteet lauantain finaalissa, sillä Tattoo voi olla turvallinen valinta raadeille, jotka arvostavat ruotsalaista tuotantoa ja vahvaa laulutaitoa.

Hakanen toteaa, että vielä jää nähtäväksi, mitä tuomaristo kunakin vuonna arvostaa. Hän nostaa euroviisujen lähivuosilta esiin Måneskinin ja Nettan, jotka erosivat euroviisuissa persoonallisina esiintyjinä.

– Toiveissamme on, että jyryt arvostavat meidän kappaleen ja artistin omaperäisyyttä.

Ruotsalaisen Expressenin toimittaja Maria Brander kirjoittaa kolumnissaan Käärijällä olevan estottomuudesta kumpuavaa magneettista karismaa.

Hän toteaa Käärijän pelottavan häntä, erityisesti, koska hän uskoo Käärijällä olevan mahdollisuuksia Loreenin voittamiseen euroviisuissa.

– Jos Loreen on loistava valkoinen valo, Käärijä on pimeys ja ehkä kaikista eniten se kapinallinen hulluus, jota ihmiset rakastavat tässä kilpailussa.

Hän myös toteaa, että Loreen on ollut kisan ennakkosuosikki jo niin monen kuukauden ajan, että Eurooppa on saattanut alkaa ottaa hänen voittonsa jo itsestäänselvyytenä.

Myös Hakanen nostaa esille Käärijän persoonan tämän vahvuutena. Hän toteaa, että ensin euroviisuissa usein ihastutaan kappaleeseen, mutta sitten halutaan tietää, kuka on kappaleen takana. Tässä vaiheessa persoona tulee tärkeäksi.

Hakanen uskoo, että moni suomalainen on pystynyt samaistumaan Käärijään.

– Jere on helposti lähestyttävä ja samaistuttava. Hänessä on jotenkin samaan aikaan sellainen hurjuus, mutta kuitenkin samaan aikaan nallekarhumainen kiltteys ja tykättävyys samassa paketissa.