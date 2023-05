Käärijähuuma kiihtyy entisestään! Näin ”paidatonta riehujaa” hehkutetaan somessa

Käärijän supersuosiolle sosiaalisessa mediassa ei näy olevan loppua.

Ennen tiistai-iltana häämöttävää euroviisujen semifinaalia sosiaalisen median intoilu Suomen edustajasta Käärijästä on kohonnut uusiin korkeuksiin.

Liverpoolissa kisaava 29-vuotias artisti on vallannut viisufanien sydämet kappaleellaan Cha cha cha ja Käärijästä odotetaankin Suomen kovinta kisaajaa vuosikausiin. Suuri syy tälle on juurikin se, että koko Eurooppa vaikuttaa hullaantuneen ”paidattomasta riehujasta” jo kuukausia ennen ensimmäistä virallista kisapäivää.

Käärijää sosiaalisessa mediassa ovat asettuneet myös erikoisemmat tahot. Kotimaassa esimerkiksi Suomen ympäristökeskus lähetti onnentoivotuksensa vantaalaismuusikolle.

– Olemme saaneet paljon kansalaishavaintoja lajista, jonka tuntomerkkejä kirkkaanvihreä väritys, rytmikäs liikehdintä ja ananaspohjaisten juomien äärelle hakeutuminen. Tämä uhanalainen käärijälaji leviää toivottavasti pian koko Eurooppaan, Syke kirjoitti.

Vastaavia tsemppiviestejä ovat myös esittäneet myös muun muassa Nurmijärven kunta, Helsingin kaupunginteatteri ja Turun kaupunki.

Onnea Käärijälle toivotti myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko, joka jakoi Twitterissä otoksen ”Käärijöidystä” Helsingin tuomiokirkosta. Kuvaa kenties inspiroi Helsingin kaupungin tempaus, jossa Helsingin päärautatieasemaa koristaville patsaille puettiin artistin tuttu vihreä bolero.

Käärijän omaan viimeisimpään Instagram-julkaisuun tsemppiviestejä kerääntyi odotetusti sekä kisakumppaneilta että muilta kotimaassa tunnetuilta hahmoilta.

Käärijälle viime hetken tsemppiviestejä lähettivät muun muassa UMK:ssa häntä vastaan kisanneet Robin Packalen, Kuumaa-yhtye ja Keira sekä Suomen vuoden 2023 viisuedustaja Krista Siegfrids.

– Kahdessa lajissa EI hävitä: Laulanta. Penkkipunnerrus, toivotti puolestaan toimittaja Esko Seppänen.

Kansainvälisesti ihastusta ovat herättäneet etenkin viimeaikaiset videot, joissa Käärijä on nähty Liverpoolissa hyvin lämpimissä tunnelmissa kanssakisaajiensa kanssa.

Muun muassa suomalaisen pahin vastustaja eli Ruotsin Loreen on nähty useaan otteeseen hilpeällä tuulella Käärijän seurassa. Hänet on nähty käymässä myös Saksan edustajayhtyeen Lord of the Lostin seurassa, minkä selittänee sekä bändin että Käärijän kiinnostus legendaariseen Rammstein-yhtyeeseen.

Eniten viisufanit ovat kuitenkin innostuneet Käärijän ja Slovenian Joker Outin laulajan Bojan Cvjetićanin ystävyydestä. Kaksikko on viettänyt Liverpoolissa runsaasti aikaa yhdessä ja Käärijä paljastikin tänään Ilta-Sanomille, että Cvjetićan on tulossa Suomeen hänen vieraakseen.

– Meistä on tullut tosi hyviä ystäviä ja otan mielellään Bojanin mun viereen nukkumaan ja laitetaan Salatut elämät pyörimään. Menen myös käymään hänen kotimaassaan ja katsomaan heidän keikkaansa, Käärijä kertoi.