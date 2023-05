Käärijä oli heittämällä avajaisten halutuin artisti – avautuu nyt yllättävistä ongelmistaan viisuissa

Käärijä nauttii euroviisumatkastaan, vaikka Liverpoolissa on sattunut ja tapahtunut. Hän uskoo voittavansa koko homman, eikä aio enää toiste yrittää euroviisuihin.

Suomen Käärijä sai kaikista artisteista kovimmat aplodit euroviisujen avajaisissa. Koska kaikki halusivat haastatella Käärijää ja kuvata hänen kanssaan yhteiskuvia, Suomen edustajan eteneminen matolla kesti huimat kolmisen tuntia.

Häntä kauemmin matolla haastateltiin Ruotsin Loreenia, joka oli niin kylmissään, että tarrasi haastateltavien käsivarsiin lämmitelläkseen. Hyväntuulinen Loreen nosti Käärijän yhdeksi omista suosikeistaan ja kehui tämän seksikkyyttä.

– Sekä minä että Käärijä annetaan kaikkemme tiistaina. Sen voin luvata.

Käärijä heitti, että häneltä on kysytty ainakin ”3500” kertaa, kumpi voittaa Suomi vai Ruotsi. Vastaus on aina sama.

– Totta kai minä. En mä tullut tänne nöyristelemään, täytyy uskoa omaan tekemiseen.

Liverpoolissa on sattunut ja tapahtunut. Käärijän hotelli on avajaiskonsertin vierellä. 25 000 ihmisen avajaistapahtumaa on rakennettu yötä päivää.

– Hotellihuoneen kanssa oli ongelmia. En ole pariin päivään saanut nukuttua, kun rakennettiin tätä avajaistapahtumaa. Se oli hauska juttu. Eka et saa levätä himassa ja sitten tulet tänne ja ajattelet, että täällä saa sitten kivoissa huoneissa pötkötellä, enkä saanut sitten täälläkään rauhassa. Ei auta valittaa. Huumorin kautta otetaan ja mennään eteenpäin.

Suomella on ollut kahdet harjoitukset, joissa oli teknisiä ongelmia.

– Kuulokkeissa on ollut ongelmia. Omat korviini valetut kuulokkeet ovat menneet rikki ja piti tilata uudet. Totta kai se on ärsyttävä tilanne, kun on Suomessa tottunut vetämään keikkaa ja nyt ne vaihtuu. Ei anneta sen häiritä eikä se ole mikään tekosyy. Harmi homma, ettei niitä treenejä päässyt vetämään ehjillä kuulokkeilla.

Myös lavalla oli pieniä teknisiä ongelmia.

– Ne on saatu hoidettua. Narujen kiinnitys ei mene ihan Liverpoolin miehillä putkeen rehellisesti. Mä toivon, että he osaavat nyt.

Käärijä sanoo olevansa rennompi Liverpoolin euroviisuissa kuin Suomessa. Hän on keskittynyt nauttimaan matkastaan.

– Kerran sitä tällaista elämässä koetaan. Tähtäimenä on voitto, ja sitä lähdetään hakemaan. Kilpailu kovenee koko ajan, mutta uskon, että vien voiton himaan. Torilla tavataan. En tule enää ikinä osallistumaan euroviisuihin. Sen voin luvata. Olen vain kerran täällä ja meillä on hyvä biisi, niin nyt viedään himaan.

Käärijä ei epäröinyt heittäytyä viisujen avajaisissa.

Hän haluaa kiittää suomalaisia saamastaan tuesta ja tehdä suomalaiset ylpeiksi.

– Pieni poika Vantaalta on saanut ystävien ja tiimin kanssa luotua jotakin sellaista, mikä ei tule unohtumaan ihan hetkeen. Suomen kansa on luonut tätä hypeä. Mä tein vain biisin.

Käärijän euroviisutaival jatkuu maanantaina kaksilla kenraaliharjoituksilla, joihin myös medialla on pääsy. Tiistaina on euroviisujen ensimmäinen semifinaali, jonka päättää Käärijän Cha Cha Cha.