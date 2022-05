Euroviisujuontaja Laura Pausini katosi yhtäkkiä kesken lähetyksen ja sai katsojat huolestumaan – kertoo nyt, mitä tapahtui

Italialaislaulaja kertoo tuoreessa päivityksessään, miksi hän oli poissa 20 minuuttia lähetyksestä.

Italialaislaulaja Laura Pausini juonsi euroviisujen finaalilähetyksen yhdessä juontaja Alessandro Cattelan ja laulaja Mikan kanssa.

Finaalin aikana katsojat huolestuivat, kun Pausinia ei hetkeen nähty tv-ruudussa pisteidenlaskun aikana. Juontajan katoaminen oli mysteeri, kunnes sunnuntaina laulaja julkaisi selityksen poissaololleen.

– Halusin tulla kertomaan, ettei teidän tarvitse olla huolissanne. Olen kunnossa, Pausini, 47, kirjoittaa Instagram-päivityksessään.

– Finaalin aikana verenpaineeni laski ja jouduin pitämään 20 minuutin lepotauon lääkäreiden neuvosta.

Laulajan mukaan viimeiset kuusi kuukautta ovat olleet hänelle erittäin hektisiä ja stressaavia. Suora finaalilähetys oli hänelle omien sanojensa mukaan liikaa.

– Olen kuitenkin onnellinen, että sain päättää illan yhdessä kollegoideni Alessandro Cattelanin ja Mikan kanssa.

Päivityksensä lopuksi Pausini kuvailee euroviisuja ”suureksi seikkailuksi” ja kertoo olevansa kiitollinen ihmisistä, joiden kanssa hän sai työskennellä.

– Tulen muistamaan tämän yhtenä elämäni upeimmista kokemuksista.

Päivityksen alle on kertynyt lukuisia kannustavia viestejä.

– Olimme kaikki hyvin huolissamme. Onneksi olet nyt kunnossa. Lepäile nyt lähipäivät, jos voit. Olen sen ansainnut.

– Niin voi käydä, jos antautuu jollekin koko sielullaan.

– Olit upea!

Laulaja Laura Pausini on yksi Italian menestyneimmistä artisteista. Hänen levyjään on myyty maailmanlaajuisesti yli 70 miljoonaa kappaletta. Hän on voittanut uransa aikana Grammy-palkinnon sekä useita Latin Grammy -palkintoja. Viime vuonna hän voitti Golde Globe -palkinnon.

Pausini on suosittu myös Instagram-kuvapalvelussa, jossa hän seuraa yli 3,8 miljoonaa ihmistä.