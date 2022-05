Koskettava hetki euroviisuissa: Ukrainan edustaja Kalush Orchestra lähetti lavalla avunhuudon maailmalle

Ukrainalaisyhtye Kalush Orchestra sai tunteikkaan vastaanoton euroviisufinaalissa Italiassa.

Euroviisujen kirkas ennakkosuosikki Kalush Orchestra sai yleisön hullaantumaan viisufinaalissa lauantai-iltana. Kalush Orchestra esitti Stefania-kappaleensa ja sai koko viisuareenan raikuviin aplodeihin.

Lavalla nähtiin tunteikas hetki, kun esityksensä päätteeksi laulaja pyysi maailmalta apua Ukrainalle ja Mariupolin ihmisille. Sosiaalisessa mediassa yhtyeen elettä ylistetään vuolaasti.

– Olen niin iloinen, että Kalush Orchestra käytti lavalla aikaa aikaa kääntääkseen Euroopan huomion Mariupoliin ja Azovstaliin – täydellinen esimerkki siitä, miten he käyttävät näkyvyyttään. Olen niin uskomattoman ylpeä! eräs kommentoi englanniksi Twitterissä.

– Vau, Kalush Orchestra kutsui koko maailman pelastamaan Mariupolin ja Azovstalin esiintymisensä lopussa euroviisuissa.

– Hyvin voimakas ele.

– Vain hetki sitten Kalush Orchestra kutsui koko maailman auttamaan Mariupolia ja ihmisiä Azovstalissa.

Torinon euroviisujen mediakeskuksessa Ukrainan esitys sai kaikki toimittajat heräämään. Ihmiset taputtivat, nousivat seisomaan, heiluttivat Ukrainan lippuja ja osoittivat tukensa maalle. Esityksen lopuksi mediakeskus mylvi suosionosoituksia.

Sotilaiden mukaan Azovstalin alue Mariupolissa on kovan tulituksen alaisena. BBC:n mukaan aluetta viikkokausia puolustaneet joukot sanovat, että Venäjä on jatkanut ilmapommituksia ja käyttää raskasta tykistöä, panssarivaunuja sekä suurta määrää jalkaväkeä yrittäessään vallata alueen. Ukrainan joukot ovat omien sanojensa mukaan onnistuneet puolustamaan asemiaan vaikeasta tilanteesta huolimatta.

Rap-kokoonpano valittiin Ukrainan uudeksi viisuedustajaksi Torinon euroviisuihin, kun aiemmin valittu Alina Pash vetäytyi edustajuudestaan.

Yhtyeelle on povattu voittoa euroviisuissa, mutta Kalush Orchestran jäsenet eivät juhli. Laulaja Oleh Psiuk kertoi aiemmin Reutersille, että huoli on suuri.

– En voi nauttia siitä, sillä minun täytyy huolehtia rakkaistani. Sota on erottanut minut tyttöystävästäni, joka on 300 kilometrin päässä minusta. Emme voi tavata, koska täällä on niin vaarallista, Psiuk kertoi Reutersille maaliskuussa.

Yhtä yhtyeen jäsenistä ei nähty viisulavalla. MC Kylymen eli "mattomies" jäi Ukrainaan puolustamaan kotimaataan.

– Yksi bändimme jäsenistä jäi sotaan, puolustamaan Kiovaa. Meidän on pitänyt korvata hänet, jotta pääsimme tänne, yhtye kertoi Aftonbladetille.