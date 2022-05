Ukrainalainen Iryna, 37, murtui kyyneliin The Rasmuksen edessä – kertoi bändille ystävänsä riipaisevan tarinan

Ukrainalainen Iryna juoksi The Rasmuksen lehdistötilaisuuteen, sillä hän halusi kertoa bändille heitä fanittavan ystävänsä tarinan.

Suomea euroviisuissa edustavan The Rasmuksen lehdistötilaisuudessa Torinossa nähtiin viime viikolla pysäyttävä hetki, kun ukrainalaisnainen murtui itkuun kesken kaiken.

Yhtyeen eteen astellut nainen pyysi kyynelehtien bändiä lähettämään terveiset ystävälleen, joka ei päässyt paikalle euroviisuihin sodan takia. Paikalla ollut media puhkesi suosionosoituksiin ja The Rasmuksen jäsenet ilmaisivat tukensa Ukrainalle ja lähettivät lämpimät terveisensä naisen ystävälle.

Suomalaisbändin lehdistötilaisuuden keskeyttänyt nainen on ukrainalainen Iryna Shafinksa, joka matkusti euroviisuihin yhdessä puolisonsa Vitalii Lirnykin kanssa. Pari edustaa Ukrainan virallista euroviisufaniklubia ja ovat maansa median ainoat edustajat Torinossa. Iryna ja Vitalii kertoivat IS:lle, että he saapuivat paikalle lähinnä siksi, että he kokivat tarpeelliseksi kertoa maailmalle kotimaassaan tapahtuvista kauheuksista.

Irynan mukaan hän keskeytti The Rasmuksen lehdistötilaisuuden, sillä hän oli luvannut sodassa talon menettäneelle ystävälleen Dimalle, että hän kertoo bändille tämän tarinan.

– Olemme kuin perhettä ja hän on kova The Rasmus -fani. Hänen piti matkustaa tapaamaan bändiä Suomeen jo aiemmin, mutta sota esti sen..

Ohjelmistoinsinöörinä työskentelevä Iryna ja Dima aikoivat perustaa alustan, jonka avulla ukrainalaiset voisivat saada musiikkiaan kuuluville Eurooppaan ja tutustua paremmin euroviisuihin. Sivuston suunnittelu oli pitkällä, ja osana sitä heidän oli tarkoitus tehdä myös podcast. Suunnitelmissa oli, että Iryna ja Dima matkustaisivat UMK:n finaaliin Tampereelle helmikuussa ja tekisivät arvion siellä nähdyistä esityksistä.

– Olemme todellisia rockfaneja ja halusimme tehdä podcastin siitä, miten Suomi luo valtavasti laadukasta rokkia. Halusimme näyttää ukrainalaisille, miten loistavaa rokkia Suomessa tehdään ja miten upeita bändejä teillä on, Iryna sanoo.

Kaksi päivää ennen UMK:ta syttyi kuitenkin Ukrainan sota. Ystävysten matka peruuntui ja Irynan ystävä menetti kaiken.

– Se oli täystuho. Hän on kotoisin Irpinistä. Se oli yksi suurimmista ja kehittyneimmistä kaupungeista Kiovan lähellä.

– Dima yritti heti auttaa taisteluissa Venäjää vastaan ja toimi vapaaehtoisena. Se tarkoitti kuitenkin sitä, ettei hänen ollut mahdollista matkustaa Suomeen.

Iryna ja Vitalii ovat antaneet Italian euroviisujen yhteydessä lukuisia haastatteluja kansainväliselle medialle. He haluavat kertoa tavallisten ukrainalaisten kokemuksista sodan jaloissa.

Päivien edetessä tilanne muuttui Irynan mukaan uhkaavammaksi. Hän soitti Dimalle ja pyysi, että he tekisivät yhdessä suoran lähetyksen, jossa he voisivat kertoa maailmalle, mitä Ukrainassa oli meneillään.

– Hän kuiskasi, ettei hän voi puhua lainkaan. Venäläiset nuuskivat joka nurkkaa ja etsivät ihmisiä. Hän oli kauhuissaan ja tuskin uskalsi edes hengittää.

Irynan mukaan Dima pakeni Irpinistä heti tilaisuuden tultua, eikä hän kuullut ystävästään päiviin.

– Olin kauhuissani. Olin varma, että hänelle on tapahtunut jotain.

Viikon kuluttua selvisi, että Dima oli päässyt turvaan. Samalla hän oli kuitenkin menettänyt koko omaisuutensa, eikä hänellä ollut jalassaan kuin aamutossut. Osalla hänen kanssaan paenneista oli yllään pelkkä kylpytakki.

– Lähetimme hänelle rahaa, ja hän sai ostettua kengät ja vaatteita muille.

– Hänen molemmat vanhempansa haavoittuivat Venäjän pommituksissa. Hän yritti evakuoida heidät, mutta se kesti kauan. He olivat todella traumatisoituneita.

Tällä hetkellä Dima asuu kodeistaan paenneille tarkoitetussa asuntolassa Länsi-Ukrainassa. Yhdysvalloissa itse asuva Iryna on tarjonnut ystävälleen Kiovassa sijaitsevaa asuntoaan, mutta tämä haluaa pysyä asuntolassa ja auttaa siellä olevia ihmisiä.

– Hän päätti pysyä asuntolassa, sillä siellä on paljon hukassa olevia ihmisiä ja hänellä on rahaa, jota lähetämme hänelle. Hän ostaa ihmisille ruokaa ja auttaa lapsia.

– Lähetämme kaiken rakkautemme ja tukemme sinulle ja kaikille ukrainalaisille, Lauri Ylönen sanoi lehdistötilaisuudessa lähettäessään terveisensä Irynan ystävälle Dimalle.

Irynan mukaan The Rasmus suhtautui hänen ystävänsä tarinaan upealla tavalla ja osoitti myötätuntoa kaikkea hänen kokemaansa kohtaan. Jälkeenpäin häntä naurattaa tapa, jolla hän ryntäsi lehdistötilaisuudessa mikrofonin luokse kertomaan asiaansa.

– Juoksin sinne kuin hullu, mutta minun oli pakko päästä kertomaan Diman tarina bändille. Yritin olla itkemättä, mutten voinut sille mitään, Iryna sanoo.

– He olivat kaikki (The Rasmuksen jäsenet) todella mukavia ja juttelin heidän kanssaan vielä eilen. He lähettivät Dimalle toisen viestin pitäessään taukoa lehdistökeskuksen pihalla. Se oli todella hienoa ja Dima arvostaa sitä valtavasti.