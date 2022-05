IS katsoi euroviisujen finaalin harjoitukset Torinossa ja listasi illan mielenkiintoisemmat esiintyjät.

Vuoden 2022 euroviisujen voitosta kisataan lauantaina kello 22 Suomen aikaa. IS seurasi Italian Torinossa järjestettävien viisujen finaalin harjoituksia perjantaina ja keräsi lauantai-iltaa varten kymmenen tärppiä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota.

1. Suomi

The Rasmus ja bändin kappale Jezebel ovat tietenkin yksi suomalaisten kannalta illan mielenkiintoisimmista asioista. The Rasmus esiintyy aivan viisuillan alkupuolella neljäntenä artistina.

Yhtyeen menevä esitys hehkuu keltaista ja bändi vetää lavalla melko perinteisen rockkeikan. Yhtye kertoi aiemmin IS:lle, että he pyrkivät tarjoilemaan viisuyleisölle mahdollisimman aidon The Rasmuksen konserttielämyksen ja pysyttelevät siksi lavalla melko lähellä toisiaan.

Bändin show on herättänyt maailmalla huomiota, sillä siitä löytyy viittauksia Stephen Kingin It-klassikkokauhuelokuvaan. Esityksen aluksi Lauri Ylönen pitelee keltaista ilmapalloa tavalla, joka toi monille mieleen elokuvan karmivan Pennywise-klovnin.

Torinon viisuareenan lava hehkuu keltaista, kun The Rasmus kajauttaa ilmoille Jezebel-edustusbiisinsä.

2. Norja

Susia, banaaneja ja hauska tanssi – näistä elementeistä on tehty yksi viisufinaalin hulluttelevimmista esityksestä. Norjaa edustaa tänä vuonna Subwoolfer kappaleella Give That Wolf A Banana ja esitys on täynnä hilpeää menoa ja tarttuvia sanoituksia, joissa lauletaan banaaneista, mummosta ja susista.

Perjantain harjoituksissa jopa median edustajat innostuivat tanssimaan kappaleen omintakeista tanssia, josta tulee viimeistään viisufinaalin jälkeen varma hitti.

Norjan hassuttelussa on hitin ainekset.

3. Espanja

Tämän vuoden niukimman esiintymisasun tarjoaa Espanjan edustaja Chanel. Laulaja esittää SloMo-kappaleensa pukeutuneena asuun, jonka alaosana toimivat pelkät stringit.

Niukasta asusta huolimatta esitykseen kuuluu varsin uskalias koreografia, jossa 30-vuotias Chanel keikuttaa lanteitaan.

Espanjan edustuskappale vangitsee paitsi rytmikkyydellä, myös niukoilla asusteilla.

4. Ukraina

Mikäli vedonlyöntitilastoja on uskominen, on Ukraina tämän vuoden kirkas viisuvoittaja. Kalush Orchestran Stefania-kappale kertoo yhtyeen jäsenen Oleh Psiukin äidistä. Kappale yhdistelee moderneja elementtejä kansanmusiikkiin ja siinä soitetaan muun muassa huiluja.

Ukrainan viisumatka on tänä vuonna poikkeuksellinen, sillä Kalush Orchestra sai erityisluvan matkustaa Italiaan. Ukraina on asettanut kaikille 18–60-vuotiaille miehille poistumiskiellon maasta, koska sotaikäisiä tarvitaan maassa. Yksi yhtyeen jäsenistä joutuikin jäämään maahan ja hänelle hankittiin tuuraaja.

Ukrainalaiset viisufanit kertoivat IS:lle Torinossa, että euroviisujen voitto merkitsisi maalle tällä hetkellä valtavasti.

Ukrainalle saattaa sadella sympatiapisteitä.

5. Ruotsi

Toinen kisojen voittajasuosikeista on Ruotsin Cornelia, joka laulaa kohtalokkaan Hold Me Closer -kappaleen. Cornelian ääni soi viisuareenalla hienosti, mutta hänen harjoituksensa ovat olleet epäonnisia. Sekä semifinaalin että finaalin harjoituksissa laulaja joutui aloittamaan kappaleensa uudelleen teknisten ongelmien takia.

Ruotsin edustaja myös kohautti torstain semifinaalin jälkeen, kun hän teki lehdistötilaisuuden juontajaa kohtaan eleen, jolla hän viittasi ampuvansa tämän.

Ruotsin Cornelian käytös on ihmetyttänyt maailmalla.

6. Britannia

Britannian euroviisumenestys on ollut viime vuosina vähintäänkin heikkoa. Tänä vuonna maa on kuitenkin panostanut edustajaansa ja tuotantoonsa, ja Torinon Pala Olimpico -areenalla nähdään Sam Ryder Space man -kappaleellaan.

TikTokista kuuluisuuteen ponnistaneen laulajan esitykseen kuuluu valtavia lavasteita, jotka tuovat mieleen avaruusaluksen. Ryder revittelee äänellään kappaleensa aikana ja lopuksi hän nappaa kouraansa kitaran ja kajauttaa ilmoille soolon.

Britannian on povattu sijoittuvan aivan kisan kärkisijoille.

Britannian viisumenestykseen kohdistuu pitkästä aikaa suuria odotuksia.

7. Puola

Puolaa edustava Ochman eli Krystian Ochman on ihastuttanut kaikissa viisujen harjoituksessa. The Voice of Poland -voittajan River-kappale on voimaballadi, jossa hänen äänensä soi upeasti.

Ochmanin esitys on kirvoittanut sekä Torinon viisuareenalla että lehdistökeskuksessa kerta toisensa jälkeen valtavat aplodit ja se on yksi vedonlyöntitilastojen kärkipäässä kieppuvista kappaleista.

Puolan voimaballadi ihastuttaa.

8. Serbia

Serbian Konstraktan ”käsienpesubiisi” on ehtinyt ihmetyttää somekansaa runsaasti. 43-vuotias laulaja istuu koko esiintymisensä ajan viisulavan keskellä puisella tuolilla ja pesee huolellisesti käsiään edessään olevassa pesuvadissa.

Kun kädet on pesty, hän kuivaa ne ja taputtaa rytmikkäästi. Taputus on tarttuva ja leviää ainakin Torinossa kulovalkean tavoin. Sekä perjantain harjoituksissa että torstain semifinaalissa esitystä seuranneet taputtivat innokkaasti Konstraktan tahdissa.

Konstraktan In Corpore Sano -kappale kritisoi Serbian terveydenhuoltoa.

Serbian viisuedustaja pesee kätensä.

9. Viro

Eteläistä naapurimaatamme edustaa Italiassa Viron seksikkäimmäksi mieheksi nimetty Stefan.

Armeniassa varttunut Stefan päättää lauantai-illan finaalin mies ja kitara -tyyppisellä esityksellä, joka tuo etäisesti mieleen villin lännen ja joka on todellinen voimabiisi. Hope-kappale on kirvoittanut valtavia aplodeja ja aiheuttanut kylmiä väreitä. Sen onkin epäilty olevan yksi illan yllättäjistä.

Stefan on nimetty Viron seksikkäimmäksi mieheksi.

10. Måneskin

Varsinaisten euroviisuedustajien lisäksi lauantain finaalilähetyksessä kannattaa kiinnittää huomiota viisulavalle palaavaan viime vuoden voittajaan Måneskiniin.

Zitti e Buoni -kappaleella viisut Italiaan tuonut bändi on lyönyt vuoden aikana läpi kansainvälisesti ja keikkaillut jopa Yhdysvaltojen suurimmilla festivaaleilla. Bändi esittää lauantaina Torinossa ensimmäistä kertaa uuden Supermodel-kappaleensa ja tiedossa on varmasti näyttävä show.