Suomalaiset ryntäsivät Italiaan kannustamaan The Rasmusta – Olli, 26, ja Mikko, 23, antavat tyhjentävän arvionsa bändistä

Torinossa euroviisujen finaalia seuraa myös iso joukko suomalaisia. IS tapasi suomalaisia viisuturisteja kaupungissa.

Italian Torinossa järjestettävät euroviisut ovat vetäneet kaupunkiin runsaasti turisteja. Viisukansaa on saapunut paikalle ympäri Eurooppaa, ja myös suomalaiset ovat matkustaneet Pohjois-Italiaan seuraamaan, miten The Rasmukselle käy lauantai-illan finaalissa.

Helsinkiläiset Olli, 26, ja Mikko, 23, reissaavat euroviisuissa lähes joka vuosi. Heidän viisuinnostuksensa alkoi jo alakouluikäisinä ja euroviisuista on tullut vuosien varrella iso osa elämää.

– Vuonna 2004 vanhempani olivat nauhoittaneet VHS:lle semifinaalin ja isoveljeni oli katsonut sitä. Olin heti, että kyllä minäkin haluan katsoa sitä ja laitoin sen sinne VHS-soittimen sisään. Se oli oikeastaan rakkautta ensisilmäyksestä, ja minusta tuli jo silloin tosi pienenä fani, Mikko kertoo.

Ollille Torinon viisut ovat yhdeksännet, Mikolle kahdeksannet. Samalla he ovat nähneet lukuisia Euroopan maita ja päässeet tutustumaan erilaisiin paikkoihin.

– Jännittää jo, että mikä mahtaa olla ensi vuoden matkakohde. Suunnittelu alkaa heti sunnuntaina, ystävykset sanovat nauraen.

– Kun Itävalta voitti vuonna 2014 viisut, napsimme ympäri Itävaltaa peruutusturvallisia majapaikkoja eri kaupungeista, että missä tahansa viisut järjestetään, meillä on sieltä varmasti majapaikka valmiina, Olli selittää.

Olli (vas.) ja Mikko saapuivat Torinoon suomalaiselta viisufoorumilta Viisukuppilasta löytämänsä porukan kanssa. Ystävykset olivat varustautuneet tapahtumaan valtavalla Suomen lipulla, joka oli melko kuuma asuste 28 asteen helteessä.

Ollia kiehtoo euroviisuissa etenkin se, että niiden avulla pääsee niiden kautta tutustumaan sellaisten maiden musiikkiin, jota ei välttämättä muuten kuuntelisi lainkaan.

Mikolle viisut ovat paitsi rakas harrastus, myös tulevaisuuden työhaave. Hän päätyi opiskelemaan tv-alaa perehdyttyään viisujen valtavaan tv-tuotantoon.

– Toivottavasti tekisin tulevaisuudessa töitä euroviisuissa. Se on minulle tosi iso urahaave.

Ollin tämän vuoden euroviisureissu alkoi jo hyvissä ajoin, sillä hän reissasi aluksi ympäri Italiaa. Yksi matkan tärkeimmistä etapeista oli visiitti San Marinossa, jossa Olli majoittui paikallisen viisutähden Valentina Monettan luona. Kokemus oli innokkaalle viisuharrastajalle ikimuistoinen ja unelmien täyttymys.

– Siellä hän asusteli, keitteli meille kahvia, katselimme television musiikkiohjelmia, ja hän kritisoi autotunea. Se oli ihan sellaista, että hän kutsui meidät sinne pöydän ääreen syömään miehensä syntymäpäiväkakkua, Olli kertoo.

– Siellä vaan Valentina Monettan olohuoneessa oltiin.

Monetta on edustanut San Marinoa euroviisuissa peräti neljä kertaa.

– Oli aivan mahtava kokemus viettää aikaa hänen kanssaan, ja hän oli ihana tyyppi.

Osa suomalaisista viisuturisteista fanittaa The Rasmusta, mutta osan mielestä joku muu artisti olisi voinut edustaa Suomea.

Mitä mieltä suomalaisfanit ovat The Rasmuksesta? Ollin ja Mikon mukaan tällä kertaa ei ainakaan tarvitse hävetä kotimaansa puolesta. Silti he olisivat itse valinneet viisuihin toisen edustajan.

– Kyllä Suomi on mulla ihan selkeästi siellä top10:ssä ja sitä voi ylpeästi kannattaa. Joinakin vuosina on joutunut olemaan vähän sillä tavalla, että ”I’m from Finland, I’m sorry”, kun on ollut niin huonoja edustajia, Olli kertoo.

– The Rasmus on ihan ok, Mikko sanoo.

– Mielestäni oli parempiakin biisejä UMK:ssa, mutta tällä mennään, hän jatkaa.

Olli uskoo, että Ruotsin Cornelia voittaa ja Ukrainan Kalush Orchestra sijoittuu toiseksi. Mikko arvelee, että vaikka Ruotsi on hänen suosikkinsa, ei se välttämättä voita. Sen sijaan hän epäilee, että Britannian Sam Ryder saattaisi yltää voittoon.

Helsinkiläinen Janne, 50, ja Kuopiosta kotoisin oleva Jusa, 47, seurasivat torstain semifinaalia euroviisujen virallisessa kisakylässä. The Rasmus selvitti tiensä tuolloin finaaliin.

Torinossa asuva Amanda, 22, ja hänen ystävänsä Doga, 19, kannustivat Suomea näyttävästi.

Oululaiset Matias, 18, ja Viivi, 19, olivat varustautuneet valtavilla Suomen lipuilla.