The Rasmus tupsahti ihmisten ilmoille Italiassa ja aiheutti heti valtavan hässäkän – tilanne eskaloitui vauhdilla

Italialaiset vaikuttavat olevan hyvin kiinnostuneita Suomen euroviisuedustajasta. Se johtaa viisukaupunki Torinon kaduilla ihmettelyyn ja tungokseen.

Torino

The Rasmus on herättänyt Italiassa paljon huomiota sekä kansainvälisen median, viisufanien että tavallisten italialaisten keskuudessa. Bändin kanssa haastattelua tehdessä käy nopeasti selväksi, että kyseessä on joukko kansainvälisesti jo valmiiksi tunnettuja kasvoja, jotka kiinnostavat monia.

Yhtyeen kanssa Torinoon matkustanut manageri varoittaa jo etukäteen, että aina kun bändi astuu ihmisten ilmoille kaupungissa, alkaa ympärillä välitön hässäkkä. Pian käy selväksi, että se on totta.

Kymmenet ihmiset tungeksivat bändin ympärille ja haluavat palansa heistä. Kännykkä toisensa jälkeen nousee ylös ja bändiä kuvaa nopeasti valtava meri kameroita.

– Vähän vaikuttaa siltä, että teidän kameranne ei ole ainoa kamera, joka tässä kuvaa. Tässä on joku kolmisenkymmentä muuta kameraa, jotka kuvaavat koko ajan. Siihen on kyllä tottunut ja viisuhumu on alkanut, rumpali Aki Hakala toteaa huvittuneena.

Katso artikkelin videolta, mitä The Rasmus kertoo hässäkästä ympärillään!

Pian fanit vaativat huomiota itselleen. Bändille huudellaan ja heitä pyydetään kuviin.

– Lauri, look here, huutaa eräs nainen.

– Stay there, I want to take a picture, jatkaa toinen.

– Tampere in April! huutaa kolmas eli suomennettuna Tampere huhtikuussa.

Lausahdus ei sano bändille mitään.

– Mitähän tuo tarkoitti? Lauri Ylönen ihmettelee nauraen.

Yhtyeen manageri hätyyttelee ihmisiä kauemmas ja pyytää rauhaa tehdä haastattelua ja ottaa kuvia.

Kun bändin kanssa yrittää löytää rauhallisemman paikan kauempaa, seuraa ihmismeri kintereillä. Paikalle ilmestyy jopa valtava tv-kamera, joka tunkee lähelle Laurin, Empun, Eeron ja Akin kasvoja.

Huvittavasti fanit kaikkoavat bändin ympäriltä vasta sitten, kun heille antaa luvan olla mukana kuvissa.

Miltä hurja pyöritys ja kymmenet seuraavat ihmiset mahtavat oikeasti tuntua? The Rasmus on tottunut kansainväliseen huomioon, mutta silti mielenkiinto heitä kohtaan viisuareenan lähettyvillä on melkoista.

Heidän mukaansa huomio on kuitenkin vain positiivista. He jaksavat tervehtiä faneja kahvilassa istuessaan ja poseeraavat mielellään kuvissa.

– Onhan tässä kiva fiilis, kun ihmiset ovat, että teillä on hyvää musaa, Eero sanoo.

– Kyllä täällä saa enemmän nimmareita antaa ja selfieitä ottaa kuin Helsingissä, Lauri jatkaa.

Ainoa yhtyeen jäsenistä, jolla ei ole vuosien kokemusta kansainvälisestä pyörityksestä on bändiin vasta hiljattain liittynyt Emppu. Hän kertoo tottuneensa valtavaan hässäkkään ympärillään nopeasti.

– Meillä on hyvä boogie jäbien kanssa ja tämä on ihan hauskaa, Tiktakista nuorena tähdeksi ponnahtanut kitaristi sanoo.