Viisujen ennakkosuosikiksi povatun Ukrainan rap-kokoonpanon yllä synkkä pilvi: yksi jäsenistä jäi kotiin

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali käydään tänään tiistaina.

Euroviisujen ensimmäinen semifinaali käydään tänään tiistaina Italian Torinossa. Lavalle astelee 17 edustajaa, joista 10 saa jatkopaikan lauantaina käytävään finaaliin.

Euroviisut järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisen poliittisessa tunnelmassa Ukrainan sodan takia. Sekä vedonlyöjät että viisuyleisö veikkaavat kisojen ylivoimaiseksi voittajaksi Ukrainaa.

Ukrainan edustaja Kalush Orchestra kilpailee tiistaina finaalissa kappaleellaan Stefania. Yhtye esiintyy kuudentena.

Rap-kokoonpanon muodostavat laulaja Oleh Psiuk, Ihor Didentšuk ja DJ MC Kylymmen. Yhtye valittiin Ukrainan uudeksi viisuedustajaksi Torinon euroviisuihin, kun aiemmin valittu Alina Pash vetäytyi edustajuudestaan.

Ukraina on asettanut kaikille 18–60-vuotiaille miehille poistumiskiellon maasta, koska sotaikäisiä tarvitaan maassa. Kalush Orchestra on kuitenkin saanut erityisluvan matkustaa Italiaan kilpailemaan euroviisuissa.

Yksi yhtyeen jäsenistä, MC Kylymen eli "mattomies", on kuitenkin jäänyt Ukrainaan maansa tueksi. Hänen tilalleen on otettu korvaaja.

– Yksi bändimme jäsenistä jäi sotaan, puolustamaan Kiovaa. Meidän on pitänyt korvata hänet, jotta pääsimme tänne, yhtye kertoi Torinossa Aftonbladetille.

Yhtyeen keulakuva Oleh Psiuk on sodan syttymisestä lähtien johtanut vapaaehtoisjärjestöä, joka toimittaa lääkkeitä ja tarjoaa apua.

– Autamme löytämään suojan, kuljetuksen, lääkkeitä ja tarjoamme kaikenlaista apua. Olemme perustaneet oman Telegram-kanavan, jossa ihmiset voivat kertoa avuntarpeestaan, Psiuk kertoi.

Bändi kertoo olevansa yhteydessä Ukrainaan jääneen jäsenensä kanssa useasti viikossa.

– Hän on erittäin kunnianhimoinen ja energinen, Psiuk kuvaili.

Alla näkyvällä videolla The Rasmus ja Kalush Orchestra musisoivat yhdessä torinolaispihalla.

Yhtyeelle on povattu voittoa tulevissa Euroviisuissa, mutta Kalush Orchestran jäsenet eivät juhli. Psiuk kertoi aiemmin Reutersille, että huoli on suuri.

– En voi nauttia siitä, sillä minun täytyy huolehtia rakkaistani. Sota on erottanut minut tyttöystävästäni, joka on 300 kilometrin päässä minusta. Emme voi tavata, koska täällä on niin vaarallista, Psiuk kertoi Reutersille maaliskuussa.

Psiuk kertoi, että hänen naisystävänsä tekee bunkkerissa Molotovin cocktaileja auttaakseen Ukrainan puolustamisessa.

Jos Kalush Orchestra voittaa, seuraavat Euroviisut järjestettäisiin Ukrainassa vuonna 2023. Ukraina voitti Euroviisut viimeksi vuonna 2016 kaksi vuotta sen jälkeen, kun Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta, ja sotaa on käyty siitä saakka. Euroopan yleisradiounioni EBU on sulkenut Venäjän ulos kilpailusta.

Toisen semifinaalin vuoro on torstaina, jolloin mukana on Suomen edustaja The Rasmus. The Rasmus on semifinaalin ensimmäinen esiintyjä kappaleellaan Jezebel.

Kustakin semifinaalista valitaan yleisö- ja raatiäänillä kymmenen kappaletta lauantaina pidettävään finaaliin. Niiden lisäksi finaalissa on mukana myös viisi suurinta rahoittajamaata: kisaisäntä Italia, Espanja, Saksa, Ranska ja Britannia.

Finaali käydään 14. toukokuuta.

Eurovision Song Contest 2022: Semifinaali 1 ti 10.5. klo 22.00. Semifinaalit ja finaali lähetetään suorana Ylen kanavilla.