Suomen pisteidenlukija Katri Norrlin säväytti upeassa asussa euroviisujen finaalissa – huomasitko ovelan yksityiskohdan?

Suomalainen musiikkitoimittaja Katri Norrlin edusti tyylikkäänä suorassa euroviisufinaalissa.

Musiikkitoimittaja Katri Norrlin sai tänä vuonna kunnian jakaa Suomen pisteet euroviisujen suorassa finaalilähetyksessä. Pisteidenjako tapahtui etäyhteydellä Ylen Pasilan studiolta.

– Tämä on ollut taianomainen ilta, Norrlin iloitsi suorassa lähetyksessä ennen pistepotin julkistamista.

Norrlin astui suoraan lähetykseen upeassa glitterluomuksessa, mutta tarkkasilmäisimmät huomasivat asukokonaisuudessa pienen hauskan yksityiskohdan. Norrlin oli nimittäin lakannut keskisormen kyntensä mustaksi osoittaakseen tukensa Blind Channelille, joka on ottanut keskisormen näyttämisen tunnusmerkikseen.

– Lookini on tehty Blind Channelia muistaen, Norrlin vihjasi Ilta-Sanomille ennen finaalia.

Norrlinin oli tarkoitus toimia pisteidenjakajana jo viime vuonna, mutta koronan takia euroviisuja ei järjestetty. Hän on ollut UMK:n ammattilaisraadissa jo kahdesti ja lisäksi hän toimi englanninkielisenä selostajana tämän vuoden UMK-finaalissa.

Norrlinin puhui viisutunnelmistaan Ilta-Sanomien haastattelussa aiemmin tällä viikolla. Pisteidenlukijan ehdoton suosikki oli tietysti Suomi, mutta myös Liettuan ja Sveitsin kappaleet olivat hänen mieleensä.

– Tänä vuonna hypetys kohdistuu moneen esiintyjään ja ennakkosuosikkeja on monia, mikä parantaa Suomen mahdollisuuksia menestyä. Kävi mitä kävi, on upeaa, että Suomi on päässyt finaaliin asti, Norrlin kommentoi IS:lle.

Katri Norrlin tunnetaan muun muassa musiikkiaiheita käsittelevältä YleX: Katri Norrlin -Youtube-kanavaltaan, jolla on yli 25 000 tilaajaa. Hän kirjoittaa parhaillaan somen ulkonäköpaineita käsittelevää Vitun Ruma -nimistä kirjaa Nelli Kentän kanssa. Norrlin työskentelee myös tanssinopettajana.