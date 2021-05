Viisuvoittajalla on yllättävä yhteys Suomeen! Vantaalla asuva Manu Torchio kertoo nyt veljensä uskomattomasta menestyksestä: tästä syystä hän ei äänestänyt

Viisuvoittaja Måneskinin rumpali Ethan Torchio on Suomessa meksikolaisravintoloillaan menestyneen Manu Torchion veli.

Euroviisut voittaneella Måneskin-yhtyeellä on yllättävä yhteys Suomeen.

Suomen Blind Channel menestyi euroviisuissa hienosti ja sijoittui kappaleellaan Darkside kuudenneksi. Mutta ainakin yhdessä suomalaiskodissa juhlittiin perheeseen tullutta viisuvoittoa: Vantaalla asuva Manu Torchio juhli veljensä Måneskinin rumpali Ethan Torchion menestystä.

Måneskinin kappale Zitti e buoni vei maailman seuratuimman laulukilpailun voiton Italiaan.

– Olen niin ylpeä, Manu Torchio kertoo IS:lle.

Hän sanoo, ettei ole varsinaisesti Euroviisujen tavallisen laululinjan suuri ystävä, mutta Måneskinin classic rockista ammentava, mutta energisen nuorekas meno hiveli myös omaa musiikkimakua.

Ja tällä omaperäisellä linjalla Måneskin on pärjännyt alusta lähtien, voittajarumpalin veli muistuttaa.

– He pääsivät Italian edustajaksi voitettuaan San Remon laulufestivaalit. Sielläkin he erottuivat muista kilpailijoista.

Ethan Torchion (vas.) veli Manu asuu Suomessa. Hän on äärimmäisen ylpeä Måneskinin menestyksessä euroviisuissa.

Rotterdamin euroviisufinaalissa niputettiin samaan sarjaan rokiksi muun, kepeämmän tarjonnan keskellä, nimenomaan Suomen kilpailukappale Darkside ja Italian Zitti e buoni.

– Blind Channel oli myös tosi hyvä, Manu Torchio kehuu.

Veljesten tarina on seuraava: isoveli Manulla ja parikymppisellä Ethanilla on sama isä, mutta eri äiti.

– Äitini on meksikolainen ja isäni italialainen. Isäni uuden perheen kautta minulla on kolme sisarusta Italiassa, Ethan ja kaksi siskoa. Olemme läheisiä, Manu kertoo.

Niin isoveli oli lähettänyt pikkuveljelleen onnitteluviestin heti yöllä, kilpailun ratkettua.

– Sain vastauksen, vaikka hän onkin nyt kovin kiireinen. Haastatteluja ja muuta hässäkkää riittää. Sovimme, että soitellaan, kun aikaa on paremmin. Sunnuntaina tai viimeistään maanantaina.

Veljekset ovat nähneet toisensa viimeksi neljä vuotta sitten hautajaisissa Italiassa.

– Olen ollut ravintolahankkeitteni takia kovin kiireinen. En ole ehtinyt matkustaa Italiaan. Jos matkustusrajoitukset hellittävät, kesällä olisi tarkoitus perheen kanssa tehdä sinne reissu.

Suomeen Manu muutti runsaat 11 vuotta sitten. Hän on arvostettu meksikolaiseen ruokaan erikoistunut kokki ja ravintoloitsija. Tällä hetkellä hänellä on Lopez y Lopez -ravintolat Helsingin Kampin Korttelissa, Teurastamolla, Kalliossa ja Punavuoressa. Hänen aitoa meksikolaisruokaansa on aiemmin voinut syödä muun muassa Patronassa, Cholossa ja Lucha Locossa.

Suomesta Manu Torchio saattoi äänestää veljensä bändiä.

– Mutta en äänestänyt. Itse asiassa en tiennyt, miten se tapahtuu, hän tunnustaa.

– Olin varma, että he voittavat. Biisi oli hyvä ja heillä oli kunnon show.