Italian karismaattinen laulaja sai viisukatsojat täysin pauloihinsa – tällainen on 22-vuotias Damiano, josta some nyt sauhuaa

Roomassa syntynyt Damiano David vakuutti viisukansan karismaattisella esiintymisellään. Moni iski silmänsä laulajaan välittömästi, ja hänestä tuli yhdessä yössä koko Euroopan tuntema tähti.

Italialainen Måneskin-yhtye hurmasi lauantai-iltana Euroopan ja nappasi euroviisujen voiton valtavalla yleisöäänipotilla. Måneskinin Zitti E Buoni -kappaleen esitys oli räjähtävä, ja yhtyeen keulahahmo Damiano David, 22, sai katsojat pauloihinsa.

Sosiaalisessa mediassa Davidin karismaattinen esiintyminen pantiin merkille välittömästi, ja moni ylisti italialaislaulajaa. Instagramissa jaettiin hänen kuviaan ja Twitter sauhusi liekeissä, kun roomalaistähti otti lavan haltuunsa ilman paitaa, silmät vahvasti meikattuina ja korkeapohjaisissa kengissä itsevarmasti liikkuen.

– Damiano David on planeettamme seksikkäin mies, eräs tv-katsoja ylisti Twitterissä.

– Sanokaa mitä sanotte, mutta löysin juuri elämäni rakkauden, toinen totesi.

Twitteriin tulvi nopeasti Måneskinin viisuvoiton jälkeen lukuisia meemejä ja animaatioita Davidista. Laulaja nähtiin lehdistötilaisuudessa pelkissä alushousuissa samppanjaa suoraan pullosta juoden, ja hän päätyi nopeasti lukuisien ihailevien somekäyttäjien kuvakaappauksiin.

– Damiano David voisi ajaa ylitseni rekalla ja kiittäisin häntä silti, kuului yksi kommenteista.

– Tiedoksi Damiano, lähden treffeille kanssasi milloin vain. Olen vapaa tiistaina, totesi eräs nuori nainen Twitterissä.

Pian monille kuitenkin selvisi, että David on varattu mies. Ellen mukaan laulaja paljasti aiemmin toukokuussa Instagram-tilillään seurustelevansa somevaikuttaja Giorgia Sollerin kanssa. Pari on ollut kihloissa neljä vuotta. Davidia kolme vuotta vanhempi Giorgia Solleri on kotoisin Milanosta.

Davidille sateli viisufinaalin jälkeen myös ikävämpää huomiota, kun tv-katsojat epäilivät hänen käyttäneen huumeita suorassa finaalilähetyksessä. Sunnuntaina laulaja ilmoitti menevänsä huumetestiin heti palattuaan Italiaan, jotta hän voisi todistaa, ettei käyttänyt finaalissa kokaiinia.

Ellen mukaan kohut ovat Davidille tuttuja jo hänen kotimaastaan. Laulaja on on herättänyt Italiassa runsaasti huomiota roisilla esiintymisellään, lukuisilla tatuoinneillaan, omaleimaisella tyylillään sekä käytöksellään.

David on kotimaassaan melko tunnettu kasvo, sillä hän singahti julkisuuteen maan X Factor -kisasta yhdessä Måneskin-yhtyeen kanssa. Bändi osallistui kilpailuun vuonna 2017 ja sijoittui toiseksi. Yhtye lauloi kisassa coverkappaleita muun muassa The Killers -yhtyeen tuotannosta, ja sen vakuuttava esiintyminen upposi kisan tuomaristoon ja tv-katsojiin. Kisan jälkeen he ovat keikkailleet ahkerasti Italiassa ja julkaisseet kaksi albumia. Måneskinin nimi tarkoittaa tanskaksi kuutamoa.

Vuonna 2015 perustetun yhtyeen muodostavat Davidin lisäksi basisti Victoria De Angelis, kitaristi Thomas Raggi ja rumpali Ethan Torchio. De Angelis ja Raggi perustivat yhtyeen ollessaan samassa koulussa. Myöhemmin mukaan liittyivät Torchio ja David, jotka kävivät eri kouluja.

22-vuotias David syntyi Roomassa 8. tammikuuta 1999. Hänellä on veli ja äiti. Italian Ellen mukaan David haaveili rocktähteydestä jo lapsena, eikä jaksanut siksi keskittyä koulunkäyntiin. Nuori laulaja ei pärjännyt tunneilla ja kapinoi lopulta tahallaan koulua vastaan. Sen sijaan hän tavoitteli määrätietoisesti uraa musiikin parissa.

Euroviisujen voitto oli sekä Davidille että koko Måneskinille unelmien täyttymys. Vielä muutama vuosi sitten bändi esiintyi lähinnä Rooman kadulla viihdyttäen ohikulkijoita.

David on ollut julkisuudessa hyvin vaitonainen yksityiselämästään, eikä hänestä tiedetä kovin paljoa. Laulaja raottaa yksityiselämäänsä lähinnä Instagram-tilillään, jossa hän julkaisee tummanpuhuvia, 70-luvun tyyliä henkiviä kuvia.

Davidin Instagram-seuraajien määrä singahti valtavaan nousuun heti Måneskinin viisuvoiton jälkeen. Vielä lauantai-iltana hänen tilillään oli noin miljoona seuraajaa, kun sunnuntaina niitä oli 1,5 miljoonaa.