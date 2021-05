Blind Channel ja Italian Måneskin juhlistivat euroviisumenestystään yhdessä: ”Rock’n roll never dies!”

Yhtyeet julistivat yhdessä rockin kuolemattomuutta.

Euroviisujen finaalista Hollannin Rotterdamissa tuli täyttä rockin juhlaa, kun Italiaa edustanut Måneskin voitti kilpailun ja Suomen Blind Channel sijoittui kuudenneksi.

Måneskin ja Blind Channel olivat Euroviisujen ainoat rockyhtyeet ja bändit löysivätkin yhteisen sävelen myös heti kilpailun jälkeen.

Uuden musiikin kilpailu julkaisi Instagram-tilillään videon, jossa Måneskinin ja Blind Channelin jäsenet juhlistivat menestystään rinta rinnan railakkaissa tunnelmissa.

Voit katsoa videon yhtyeiden juhlinnasta alhaalta:

Muusikot julistivat yhteen ääneen rockin kuolemattomuutta Måneskinin laulajan Damiano Davidin heilutellessa voittopokaalia:

– Italy and Finland have something to say to you! Rock’n roll never dies!

Italian Måneskin voitti Euroviisut 524 pisteellä. Kuudenneksi sijoittunut Blind Channel keräsi finaalissa puolestaan yhteensä 301 pistettä. Pistepotti koostui kansallisten raatien pisteistä ja yleisön pisteistä. Suomi sai raadeilta yhteensä 83 pistettä. Loput 218 pistettä Suomi sai yleisöltä.