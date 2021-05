Suomalaisjulkkikset kannustavat Blind Channelia kohti viisumenestystä – Andre Wickström julkaisi kuvan vastasyntyneestä lapsestaan ”keskari pystyssä”

Julkisuudesta tutut suomalaiset toivovat Blind Channelille menestystä euroviisuissa.

Menestystä Suomelle toivoi muun muassa laulaja Robin Packalen. Packalen on tehnyt yhteistyötä Blind Channel -yhtyeeseen kuuluvan Alex Mattsonin kanssa. Kaksikko julkaisi hiljattain yhteisen kappaleen.

– Bring It Home Boyzzz, Packalen kirjoitti kuvatekstissään.

Myös sosiaalisen median vaikuttajana ja podcastaajana tunnettu Enni Koistinen otti osaa viisuhumuun omalla Instagram-tilillään. Koistinen on tunnustautunut intohimoiseksi euroviisufaniksi ja hän työskenteleekin Ylellä Uuden musiikin kilpailun -parissa. Koistinen ennakoi päivityksessään Suomelle mainiota menestystä.

– EUROVIISUFINAALI! Mä veikkaan, että Suomi saa tänään historian toiseksi parhaimman sijoituksen viisuissa. Blind Channel on ihan sairaan kova! Suomea lukuunottamatta yks mun lemppari on Azerbaijan – erityisesti rakastan sitä kohtaa, missä Efendi huutaa kertsissä aina HA! Ihan herkistyn sitä esitystä katsoessa, vaikka se on jytäbiisi. Muita lemppareita: Norja, Italia ja Serbian Loco Loco. Mun lookki on tänään inspiroitunut Serbian hiusmimmeistä sekä Blind Channelista. Lookin nimi: Loco Dark Side, Koistinen kirjoitti päivityksessään.

Suomea vuoden 2018 euroviisuissa edustanut Saara Aalto on niin ikään pystyttänyt oman kisakatsomonsa. Instagramin perusteella Aalto seuraa viisuja yhdessä puolisonsa Meri Aallon sekä ystävänsä, laulaja Reeta Vestmanin kanssa. Vestman jakoi kaksikosta kuvan omalla Instagram-tilillään ja toivotti onnea Suomen edustajille.

– Ihanaa euroviisuiltaa ja hyvä Leijonat, Vestman kirjoitti.

Uuden musiikin kilpailun tänä vuonna juontanut Antti Tuisku toivotti niin ikään onnea ja menestystä Blind Channelille omalla Instagram-tilillään, kuten myös oopperalaulaja Waltteri Torikka.

– JUMALEISSÖÖÖÖN!! Olen varma, että myös tänään on luvassa hitokseen konfettiiiii. Koko Suomi kannustaa! Tsemii, Tuisku hehkutti päivityksessään.

Koomikko Andre Wickström puolestaan julkaisi kuvan vastasyntyneestä vauvastaan. Wickström vitsaili lapsensa syntyneen ”keskisormi pystyssä” Blind Channelin hengessä.

– Vihdoin kotona ja ilmeisesti kannustamme Blind Channelia, Wickström kirjoitti.

Instagramissa myös monet muut julkisuudesta tutut suomalaiset, kuten Janni Hussi, Sami Kuronen ja Sara Sieppi kertoivat kannustavansa Suomea kohti viisuvoittoa. Myös Apulanta-yhtyeen nokkamies Toni Wirtanen hehkutti Blind Channelia Twitterissä.

– Numetal is great again, Wirtanen iloitsi.

Blind Channelin esityksen jälkeen Twitter täyttyi tunnettujen suomalaisten kommenteista. Suomen edustajaa kiirehtivät kehumaan muun muassa Erika Vikman, Sanna Marin, Jannika B sekä Ville Niinistö.