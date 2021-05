Huh, mikä meininki! Blind Channelilta mieletön veto euroviisujen finaalissa – katso kuvat

Mainos: Kuntokauppa.fi

Pirjo Nuotio nauttii kesäretkistä sähköpyöräillen – "Tavallisella pyörällä en lähtisi kahville Porvooseen tai Hvitträskiin"

Sähköpyöräily on vuoden 2021 hittilaji ja moni suomalainen on tänä keväänä aloittanut sähköpyöräilyn. Yksi heistä on eläkkeelle jäänyt uutisankkuri Pirjo Nuotio.