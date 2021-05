Suomen viisukappale teki Graham Nortoniin lähtemättömän vaikutuksen – lupasi ottaa biisin jokapäiväiseen käyttöön

Oletko samaa mieltä, että Blind Channelin viisuhitti sopisi hyvin herätyskelloon?

Graham Norton on tunnettu talk show -juontaja.

BBC:n euroviisukommentaattori, maailmankuulu Graham Norton julkaisi Twitterissä hupaisan päivityksen, jossa hän liputtaa Suomen euroviisuedustaja Blind Channelin puolesta.

Twiitissään hän toteaa pilke silmäkulmassaan, että Blind Channelin viisuralli Dark Side sopisi hienosti hänen uudeksi herätyskellon äänekseen.

– Unohda ”herätyyyys”, minulla on uusi herätyskellon ääni, Norton twiittaa.

Koomikkonakin tunnetun Nortonin twiittiä on jaettu satoja kertoja ja se on herättänyt runsaasti keskustelua Suomen viisukappaleesta.

Norton on toiminut BBC:n euroviisukommentaattorina vuodesta 2009. Tänä vuonna hän kommentoi viisuja paikan päältä Rotterdamista.

– Olen todella innoissani euroviisujen paluusta. Menneen vuoden jälkeen viisut tuovat juuri sellaista iloa, jota maailma kaipaa, Norton kommentoi Independentin haastattelussa.

Euroviisut jouduttiin viime keväänä jättämään väliin koronapandemian takia.

Norton on laajalti tunnettu keskusteluohjelmien juontaja, näyttelijä ja koomikko. Hän on isännöinyt vuodesta 2007 lähtien BBC:llä omaa nimeään kantavaa ohjelmaa The Graham Norton Show.