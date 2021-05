Nämä 25 värikästä esitystä Blind Channelin pitää päihittää – kuka viisufinalisteista on suosikkisi?

Lukuisia hapsumekkoja, rajua rockhenkeä, tärkeää sanomaa, kepeitä bilebiisejä ja vahvoja tarinoita. Blind Channelilla on euroviisuissa vastassaan värikäs joukko erilaisia esityksiä.

Suomen Blind Channel ottaa lauantai-iltana Rotterdamissa mittaa 25 Euroopan maasta euroviisujen finaalissa. Yhtyeelle povataan vedonlyöntitilastoissa hyvää menestystä ja sijoitusta kymmenen parhaan joukossa.

Ensin edessä on kuitenkin tiukka kisa. IS esittelee kaikki finalistit ja Blind Channelin vastustajat.

1. Kypros: Elena Tsagrinou – “El Diablo”

Kreikkalainen Elena, 26, tarjoaa viisuissa viettelevän lavashow’n hopeisessa hapsuasussa. El Diablo -kappale muistuttaa hämmentävän paljon Lady Gagan Bad Romance -megahittiä, ja se on nostattanut ilmaan jopa plagiointisyytöksiä. Sanoitukset puolestaan hermostuttivat maan kirkon.

Elena

2. Albania: Anxhela Peristeri – “Karma”

Myös Albania luottaa hopeisiin hapsuihin esiintymisasussa. 35-vuotiaan Anxhelan esitys on kohtalokas, ja lavashow’ssa tuulikone pauhaa hänen pitkiä hiuksiaan hulmuttaen. Anxhela sijoittuu vedonlyöntisivustojen mukaan aivan finaalin hännille.

Anxhela

3. Israel: Eden Alene – “Set Me Free”

Etiopialaisjuutalaisen Eden Alenen, 20, kappale on modernia poppia. Ariana Granden tuotantoa muistuttavan biisin lavashow’ssa futuristiseen päähineeseen pukeutunut laulaja esiintyy miestanssijoiden keskellä.

4. Belgia: Hooverphonic – “The Wrong Place”

Belgiaa edustaa vuonna 1995 perustettu Hooverphonic-yhtye. Bändin vähäeleinen esitys ei välttämättä yllä kärkikahinoihin, sillä se on vedonlyöntitilastoissa jumbosijoilla.

Hooverphonic

5. Venäjä: Manizha – “Russian Woman”

Tadžikistanilainen Maniža, 29, aiheutti kohun kotimaassaan jo paljon ennen viisuja, ja aktivistinaista syytettiin miehiä halventavista sanoituksista. Omaperäisessä kappaleessa räpätään naisten oikeuksista ja ennakkoluuloista.

6. Malta: Destiny – “Je Me Casse”

18-vuotias Destiny on yksi viisujen selkeistä ennakkosuosikeista. Vedonlyöntitilastot povaavat funkhenkiselle kappaleelle sijoitusta kolmen parhaan joukkoon. Nuoresta iästään huolimatta laulaja ottaa lavan haltuun itsevarmalla otteella hopeiset hapsut jälleen kerran heiluen.

7. Portugali: The Black Mamba – “Love Is On My Side”

Vuonna 2010 perustettu The Black Mamba -yhtye ei ole kaikkein tyypillisin viisuedustaja, mutta vetoaa juuri siksi moniin. Laulaja Pedro tuo mieleen amerikkalaiset tv:n laulukisat tulkitessaan tunteellista bluesmaista kappaletta.

The Black Mamba

8. Serbia: Hurricane – “Loco Loco”

Tyttöbändi Hurricane yhdistää musiikissaan R&B:tä ja poppia. Kolmesta parikymppisestä naisesta koostuvan yhtyeen lavashow henkii beyoncémaista tanssia pitkien hiusten heiluessa – kimaltavia asuja unohtamatta.

Hurricane

9. Yhdistynyt kuningaskunta: James Newman – “Embers”

35-vuotias James Newman on yksi suoraan finaaliin päässeistä esiintyjistä. Newmanin kisakappale on menevästi svengaava ja moderni, torvien säestämä voimabiisi.

10. Kreikka: Stefania – “Last Dance”

Vain 18-vuotias Stefania esittää popkappaleen, joka tuo etäisesti mieleen 80-luvun. Esityksessä nähdään hämmentäviä, puolikkaita tanssijoita. Vedonlyöntisivustojen mukaan Kreikan esitys on kisojen keskikastia.

11. Sveitsi: Gjon’s Tears – “Tout l’univers”

Gjon Muharremaj’n voimaballadi on yksi kilpailun selkeistä ennakkosuosikeista. Ranskaksi laulettu kappale on kaunis, mutta raastava, ja menee jopa ihon alle. Muharremaj’n isä on Kosovon albaani ja äiti albanialainen.

12. Islanti: Daði og Gagnamagnið – “10 Years”

Islannin groove- ja funkjammaus ilahduttaa omaleimaisella koreografiallaan ja hupaisilla vaatteillaan. Hyväntuulisen kappaleen povataan sijoittuvan kisan kymmenen parhaan joukkoon. Semifinaalissa maan esitys nähtiin harjoitusvideolta, sillä yhdellä yhtyeen jäsenistä todettiin koronatartunta. Nyt koko bändi on karanteenissa.

Daði og Gagnamagnið

13. Espanja: Blas Cantó – “Voy a quedarme”

29-vuotiaan Blas Cantón viisukappale keikkui perjantaina vedonlyöntilistojen viimeisenä. Espanjankielinen balladi pyrkii mahtipontisuuteen, mutta sen lavashow on pelkistetty savukoneineen ja yötaivaineen.

14. Moldova: Natalia Gordienko – “Sugar”

Moldovan Natalia valloittaa lavan ties kuinka monennessa hopeisessa hapsuasussa. Hänen sokerinen kappaleensa on yksi kisan lukuisista bilebiiseistä, eikä sen uskota erottuvan joukosta kovin hyvin.

Natalia Gordienko

15. Saksa: Jendrik – “I Don’t Feel Hate”

Saksan överi ilottelu tuo hetkittäin mieleen lastenlaulun. Esityksessä laulaja Jendrikin vierellä heiluu jättimäiseksi kädeksi sonnustautunut tanssija, jonka sormien asento vaihtelee rauhanmerkistä keskisormeen. Vedonlyöntisivustot eivät usko kappaleen menestykseen.

16. Suomi: Blind Channel – “Dark Side”

Suomen Blind Channel sai semifinaalissa ulkomaisilta viisufaneilta haltioituneen vastaanoton ja oululaisyhtyettä kannustettiin jatkoon rytmikkäillä ”Finland”-huudoilla. Suomella voi tänä vuonna olla mahdollisuudet huimaan sijoitukseen, sillä perjantaina Dark Side -kappale kipusi vedonlyöntitilastoissa kohti kärkeä ja ylsi jo sijalle seitsemän.

Blind Channel

17. Bulgaria: VICTORIA – “Growing Up Is Getting Old”

Bulgarian X Factor -kisasta tähdeksi ponnahtaneen Victorian kappale tuo mieleen megatähti Billie Eilishin musiikin. 23-vuotiaan laulajan koskettavan kappaleen uskotaan menestyvän melko hyvin.

Victoria

18. Liettua: The Roop – “Discoteque”

Suomalaisilla on ollut näppinsä pelissä Liettuan esityksessä. The Roopin kappaletta ovat olleet tekemässä Kalle Lindroth ja Ilkka Virtanen. Kappale ei ole perinteinen viisubiisi, vaan hipsterhenkinen ja rento.

The Roop

19. Ukraina: Go_A – “SHUM”

Ukrainalainen elektrofolk-yhtye laulaa omalla kielellään. Go_A:n Shum on monen suosikki, sillä se erottuu muista finaalisteista. Vedonlyönnissä omaleimainen show pärjää myös, ja sen uskotaan nousevan jopa viiden parhaan joukkoon.

20. Ranska: Barbara Pravi – “Voilà”

Ranska on toinen kisan ylivoimaisista voittajasuosikeista. Pariisilainen Barbara Pravi esittää vakuuttavan ja kauniin balladin paikallaan seisoen. Kappaleen sanoitukset pyytävät hyväksymään tähden sellaisena kuin hän on.

Barbara Pravi

21. Azerbaidžan: Efendi – “Mata Hari”

Megatähti Ariana Grandelta näyttävä Efendi esittää itämaisilla soundeilla ryhditettyä bilemusiikkia. Kappaleessa on kiihkeän eksoottinen tunnelma. Kotimaassaan Efendi tunnetaan laulukisojen konkarina.

22. Norja: TIX – “Fallen Angel”

Norjan TIX lipuu lavalle enkelinsiivissä paholaistanssijoiden kera. Asun taakse piiloutuu Touretten syndroomasta ja tik-oireista kärsivä Andreas, joka on selvinnyt kiusaamisesta ja itsetuhoisuudesta. Hän laulaakin demoniensa voittamisesta. TIX on nähty myös Norjan Paratiisihotellissa.

TIX

23. Alankomaat: Jeangu Macrooy – “Birth of a New Age”

Hallitsevaa viisuvoittajaa Alankomaita edustaa Jeangu Macrooy, 27. Kappaleessaan Macroy laulaa kotimaan Surinamen sranantongo kielellä. Biisi on saanut inspiraationsa viime vuoden Black Lives Matter -mielenosoituksista.

24. Italia: Måneskin – “Zitti E Buoni”

Italiaa povataan euroviisujen tämän vuoden voittajaksi. Måneskin on Blind Channelin ohella kisan ainoa rockyhtye. Raskaampi musiikki vaikuttaa vetoavan viisufaneihin tänä vuonna, ja se lupaa Suomellekin hyvää. Måneskinin rockasenne vetoaa varmasti myös suomalaisiin.

Måneskin

25. Ruotsi: Tusse – “Voices”

19-vuotias Tusse pakeni Ruotsiin 8-vuotiaana ilman vanhempiaan Kongon demokraattisesta tasavallasta. Nuorukaisella on upea ääni ja Black Lives Matter -hengessä tehty kappale. Tusse on voittanut Ruotsin Idol-kisan kaksi vuotta sitten.

26. San Marino: Senhit – “Adrenalina” (feat. Flo Rida)

San Marino luottaa megatähden voimaan, sillä Senhitin kanssa lavalle nousee yhdysvaltalainen raptähti Flo Rida. Adrenalina-kappaleessaan kuullaankin tähden kynäilemää räppiä.

Senhit ja Flo Rida

Euroviisut lauantaina Yle TV1 -kanavalla klo 22.00.