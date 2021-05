Kommentti: Blind Channel lähtee räjäyttämään viisuareenaa – tässä 10 syytä, miksi he ovat voittajia jo nyt

Oululaisyhtye on ymmärtänyt, mikä Euroviisuissa on olennaista. Heille moni asia on tärkeämpi kuin voittaminen, kirjoittaa Anna-Maija Naakka.

Suomalaisilla viisufaneilla on lauantai-iltana jännitettävää, kun Blind Channel rokkaa esiintymisnumerolla 16. Yhtye on tehnyt viime päivinä kovaa nousua vedolyöntilistoilla, ja Suomelle povataan maallemme harvinaista sijoitusta kympin sakkiin.

Oululaisyhtyeen jäsenet ovat kuitenkin voittajia jo ennen kuin ainuttakaan hu-ääntä on huudettu viisufinaalissa. Tässä on 10 syytä, minkä takia:

1. He ovat tehneet biisinsä itse. Kuka tarvitsee ruotsalaisia biisintekijöitä ja yhdysvaltalaisia koreografeja, kun on aitoa oululaista talenttia? Lisäksi biisissä on enemmän sanomaa kuin hopeisilla paljeteilla kyllästetyissä viisuhenkäilyissä yhteensä.

2. He osaavat laulaa. Pienimmätkin puutteet esiintyjien laulutekniikassa ovat tulleet karulla lailla esiin semifinaaleissa. Moni esiintyjä on kuulostanut epävireiseltä – ei Blind Channel. Jos euroviisuesitys ei vielä vakuuta, voi mennä Youtubeen katsomaan vaikkapa poikien Anastacia -coverin:

3. He ovat onnistuneet yllättämään. Mustiin pukeutuneista rockiäijistä on aina tietynlainen ennakkokuva. Blind Channelin jäsenet ovat jaksaneet vetää haastattelut hyvällä fiiliksellä, ja moni on yllättynyt siitä, kuinka sympaattisia he ovat. Yhtyeen jäsenet ovat hehkuttaneet ”pahinta kilpakumppaniaan” Italiaa ja jakaneet rockin ilosanomaa.

Blind Channelin kova työ tuotti tulosta ja yhtye selvitti tiensä viisufinaaliin.

4. Heillä on huumorintajua. Sen osoitti viimeistään mahtava ”Play ja ja dingdong” -kyltti, jolla todennäköisesti samalla lunastettiin muutama tuhat ääntä lisää. Myös video, jossa yhtye lukee saamaansa negatiivista palautetta ääneen, on riemastuttavaa katsottavaa.

5. He ovat nöyriä mutta eivät nöyristele. Kun keskisormet kiellettiin, Blind Channel veti keskarinsa punaisiksi. Yhtye on alusta asti sanonut, että tämä on vasta välietappi, ja töitä on tehtävä koko ajan. He ovat osoittaneet, että rokkikukko voi olla myös ilmaa turhaa kukkoilua. Palkintona tuli jo kansainvälinen levytyssopimus.

6. Heillä on kova työmoraali. Voisi kuvitella, että rokkiesityksen eteen ei tarvitse tehdä yhtä paljon kuin sekunnin kymmenesosalleen koreografioituun shake shake boom boom -pläjäykseen. Blind Channel on kuitenkin treenannut Rotterdamissa vähintään yhtä paljon kuin muut esiintyjät.

Blind Channel tähtää kansainvälisille markkinoille ja euroviisut on toiminut yhtyeelle mahtavana ponnahduslautana.

7. He keskittyvät olennaiseen. Blind Channel on kertonut tähtäävänsä ulkomaille. Euroviisuja on pidetty vähän nolona sateenkaariporukan humppakokoontumisena, mutta yhtye vähät välitti asenteista. Heille Euroviisut tarkoittaa 200 miljoonaa katsojaa ja potentiaalista fania, maailmaan suurinta esiintymislavaa ja ponnahduslautaa.

8. He rakastavat esiintymistä ja yleisöä. Blind Channelin mukaan parasta finaaliin pääsyssä oli se, että he saavat esiintyä vielä kerran ja vielä finaaliin pääsyäkin parempaa se, kun yleisö huusi ”Finland, Finland” ennen viimeisen finaalipaikan ratkeamista. Silloin he tiesivät tehneensä asioita oikein.

9. He ovat tiivis ryhmä. Blind Channel on soittanut ilman vaihdoksia perustamisestaan lähtien. Vaikka yhtyeellä on kaksi laulajaa, jotka olisi helppo tuupata keulakuviksi, yhtye esiintyy kuvissa aina yhdessä. He osoittavat, että viisuissa voi menestyä ilman eri puolilta Eurooppaa koottua koneistoa tai jenkeistä haalittua puoliväsynyttä räppäriä.

10. He ovat juuri sitä mitä ovat. Blind Channelin jäsenissä tiivistyy se, mikä nykyajan parikymppisissä on parasta. Kiusaamisen ei tarvitse määrittää sinua. On ok tehdä omaa juttuaan. On yhtä ok laulaa mirri kaulassa kuorossa kuin pitkässä letissä rokkilavalla. On ok tykätä Euroviisuista, vaikka kukaan muu ei tykkäisi. On ok olla räppäri ja hevari. On ok rakastaa Titanic-elokuvaa ja tatuoida se käsivarteensa.

Siksi Blind Channel on jo voittaja, vaikka se jäisi finaalissa viimeiseksi.