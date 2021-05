Kaleva: Tätä mieltä Blind Channelin jäsenten vanhemmat ovat nuorten miesten huimasta viisumatkasta

Blind Channel -yhtyeen jäsenten vanhemmat kertovat Kalevalle olevansa erittäin ylpeitä lastensa menestyksestä.

Blind Channel -yhtyeellä on lauantai-iltana näytön paikka, kun yhtye kisaa euroviisujen voitosta. Esiintymisnumerolla 16 esiintyvä Blind Channel on kerännyt roimasti kansainvälistä huomiota energisellä esityksellään ja tarttuvalla viisubiisillä. Yhtyeen odotetaankin menestyvän viisufinaalissa ja tuovan Suomeen parhaimman sijoituksen sitten Lordin voiton.

Erityisen paljon Blind Channelin menestystä jännitetään yhtyeen perheenjäsenten kodeissa Oulussa ja Vihdissä, kertoo Kaleva.

Kaleva on haastatellut yhtyeen laulajien Joel Hokan ja Niko Vilhelmin ja yhtyeen kitaristin Jouni Porkon vanhempia. Perheenjäsenet kertovat Kalevalle olevansa innoissaan ja onnellisia lastensa menestyksestä.

Niko Vilhelmin äiti Pia Moilanen paljastaa lehdelle, että yhtyeen jäsenten äidit ovat pistäneet pystyyn oman viestiryhmän, jossa he keskustelevat nuorten miesten viisutaipaleesta.

Joel Hokan äiti Niina Hokka huomauttaa, että sijoituksella ei loppupeleissä ole suurtakaan merkitystä, sillä yhtye on saavuttanut viisuissa jo tavoitteensa, eli suuren yleisön huomion.

– Nyt ei ainakaan suuren yleisön puolelta löydy sellaista ihmistä, joka ei tietäisi Blind Channelia. Pojat ovat tehneet vuosikausia todella kovasti töitä ja se on todella huikea palkinto siitä. Äitinä olen kyllä onnellinen, Niina Hokka sanoo Kalevalle.

Kitaristi Joonas Porkon isä puolestaan sanoo todellisen työn koittavan euroviisujen jälkeen.

– On hienoa, että on päässyt noin pitkälle tuossa asiassa ja se on meitä vanhempiakin koskettanut. Euroviisut ovat yksi virstanpylväs ja tästähän se työ vasta alkaa, Jouni Porko sanoo lehdelle.

Viisufinaalissa kisaa 26 maata. Blind Channel edustaa Suomea kappaleella Dark Side.

Muutama päivä sitten uutisoitiin, että yhtye on allekirjoittanut kansainvälisen levytyssopimuksen Century Media Recordsin kanssa.

Yhtyeen viimeisin single Dark Side, jolla yhtye kisaa viisufinaalissa, on striimannut platinaa saavuttaen yli 7 miljoonaa kuuntelua Spotifyssa.

Century Media Records on metallimusiikkiin keskittynyt levy-yhtiö, joka toimii Sony Musicin alla.

– Olemme työskennelleet valtavasti kahdeksan vuoden ajan ja nyt on aika nousta seuraavalle tasolle. Emme malta odottaa, että saamme aloittaa työskentelyn näiden mahtavien tyyppien kanssa näyttääksemme, mitä ovat Blind Channel ja violent pop. Tällä viikolla aloitamme Euroopasta. Seuraava steppi: koko maailma, Blind Channelin jäsenet intoilivat levytyssopimuksesta.