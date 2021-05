Asiantuntija pisti merkille poikkeuksellisen hetken Suomen viisuesityksessä – yksi seikka voi vaikuttaa ratkaisevasti Blind Channelin menestykseen

Anna Muurisen mukaan Suomella on erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa Euroviisuissa paras sijoitus koskaan sitten Lordin historiallisen voiton.

Suomen edustaja Blind Channel esiintyy lauantain finaalissa jälkimmäisellä puoliskolla kuudentenatoista. Suomen saama kannustus Euroviisujen torstain semifinaalissa olleelta yleisöltä oli ainutlaatuinen hetki, jollaista ei ole ennen nähty, sanoo euroviisuekspertti Anna Muurinen. Hän on seurannut Euroviisuja useita vuosia ja on muun muassa kirjoittanut tietokirjan Euroviisuista.

Semifinaalin kymmenestä lauantain finaaliin menevästä esityksestä Suomi julkistettiin viimeisenä. Tuota ennen Rotterdamissa Ahoy-areenalla yleisö oli jo ehtinyt huutaa Suomi-huutoja viisuedustaja Blind Channelin tueksi.

Muurisen mielestä erityisen palkitsevaa finaaliin meno on nyt, kun suomalaiset ovat tuntuneet seisovan vahvasti Blind Channelin Dark Side -kappaleen takana.

– Todella palkitsevaa, että kovat odotukset palkittiin finaalipaikalla. Nyt saadaan jatkaa tätä jännittämistä ja mukana elämistä. Se on parasta tässä, että se into ei lopahda.

Anna Muurinen on euroviisuasiantuntija ja kirjailija.

Muurinen toteaa finaalista tulevan mielenkiintoisen, koska kappaleet ovat niin erilaisia.

– Jos (Suomella) on samanlainen esitys kuin torstaina, ja kaikki menee kuten on suunniteltu, sillä vielähän ei tiedä mitä korona voi tehdä, on ihan realistista olla kymmenen joukossa. Jos näin on, on se ihan mielettömän hieno suoritus, koska tämä on niin suomalainen biisi.

– Voittoon en usko, mutta en sillä yhtään väheksy tätä biisiä, voittajan vain pitää yleensä miellyttää aika paljon laajempia katsojajoukkoja. Jos ollaan kympin joukossa, niin huraa!

Suomi ei ole Lordin vuoden 2006 voiton jälkeen yltänyt kärkikymmenikköön. Vuonna 2014 Softengine saavutti finaalissa sijan 11.

Blind Channel selvitti tiensä upeasti euroviisufinaaliin.

Suomi esiintyy finaalin jälkimmäisellä puoliskolla numerolla 16. Finaalissa nähdään yhteensä 26 esitystä. Muurisen mukaan esiintymispaikkoja 16–18 on yleensä pidetty hyvinä.

– Siinä ihmiset ovat päässeet hyvin viisutunnelmaan, ja nekin jotka eivät ihan alusta lähtien ehtineet katsoa, ovat jo mukana. Lauluilla on isoimmat katsojaluvut. Mutta vaikka olisi huippuesiintymispaikka, ei tavallisella humpalla kuitenkaan menestytä, kyllä siinä biisissä pitää myös olla jytyä, Muurinen huomauttaa.

Suomen Blind Channelia ennen nähdään Saksan Jendrikin esitys kappaleesta I Don't Feel Hate, ja sen tunnelma on hyvin erilainen kuin Suomen esityksen.

– Sehän on täydellinen intro Suomelle. Sellainen, joka oikein herättelee raivoa. Kun lauletaan I don't feel hate, alkaa katsojalla ärsytys kasvaa, ja sitten tulee Suomen biisi, joka räjäyttää sen ärsytyksen ilmoille, Muurinen arvelee.

Saksan edustaja Jendrik esiintyy finaalissa juuri ennen Suomea.

Suomen jälkeen esiintyvät vielä muun muassa voittajasuosikkina keikkuva Italian rock-yhtye Måneskin Zitti E Buoni -kappaleella sekä toiseksi vahvaksi voittajaehdokkaaksi povattu Ranskan Barbara Pravi kappaleella Voila. Varsinkin Italian on arveltu syövän pisteitä Suomelta.

– Kun tätä loppuosan esiintymisjärjestystä katsoo, on kyllä aika tiukkaa tykitystä. Mielestäni siitä ei kannata olla huolissaan, uskon että Suomella on ihan omat kannattajat. En näe ollenkaan mahdottomana, että sama ihminen voisi äänestää sekä Suomea että Italiaa.

– Tämä on hyvin erikoinen vuosi, tosi vahvoja tunteita, ei ole sellaista liirumlaarumrakkautta, Muurinen kuvaa finaalin biisikattausta.