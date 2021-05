Katri Norrlin jakaa Suomen pisteet euroviisuissa – musiikkitoimittaja paljastaa yksityiskohtia osuudestaan suorassa lähetyksessä

Musiikkitoimittaja Katri Norrlin jakaa Suomen pisteen lauantai-illan euroviisulähetyksessä.

Norrlin on tuttu muun muassa musiikkiaiheiselta YleX: Katri Norrlin -Youtube-kanavalta, jolla on yli 25 000 tilaajaa.

Euroviisujen odotettu finaali mitellään lauantai-iltana Rotterdamissa. Suomen pisteet suorassa lähetyksessä jakaa musiikkitoimittaja Katri Norrlin.

Lahtelaislähtöisen Norrlinin odotus palkitaan, sillä hänen oli tarkoitus toimia pisteidenjakajana jo viime vuonna, mutta koronan takia euroviisuja ei järjestetty.

– Tietysti oma osuuteni jännittää, mutta on aivan mahtava fiilis illasta. On upeaa saada olla osa euroviisuja, YleX:n musiikkitoimittaja kuvailee innokkaana.

– Olen jo miettinyt raameja sille, mitä aion siinä lyhyessä ajassa sanoa sen tärkeimmän eli pisteiden lisäksi. Se on loppujen lopuksi hauskanpidon hetki eli katsotaan, hän linjaa.

Vannoutuneeksi viisufaniksi tunnustautuva Norrlin on ollut kahdesti UMK:n ammattilaisraadissa valitsemassa UMK-finaaliin pääseviä artisteja. Lisäksi hän toimi englanninkielisenä selostajana tämän vuoden UMK-finaalissa.

Pisteidenjako tapahtuu etäyhteydellä Ylen Pasilan studiolta. Norrlin aikoo pukeutua lähetykseen teeman mukaisesti näyttävästi.

– Sen verran voin vihjata, että asuni kimaltaa, on pinkkiä ja glitteriä.

Norrlinin mukaan hänen osuudessaan saatetaan kuulla sekä nähdä viittauksia Suomen viisuedustaja Blind Channeliin.

– Lookini on tehty Blind Channelin muistaen, hän vihjaa.

Norrlinin suosikiksi ovat nousseet Suomen edustuskappaleen lisäksi erityisesti Liettuan ja Sveitsin viisukappaleet.

– Tänä vuonna hypetys kohdistuu moneen esiintyjään ja ennakkosuosikkeja on monia, mikä parantaa Suomen mahdollisuuksia menestyä. Kävi mitä kävi, on upeaa, että Suomi on päässyt finaaliin asti, Norrlin korostaa.

–Olen seurannut euroviisuja perheeni kanssa pienestä pitäen. Euroviisut on yksinkertaisesti mahtavaa musiikki-ilottelua yhteenkuuluvuuden hengessä, Norrlin hehkuttaa.

Katri Norrlin tunnetaan muun muassa musiikkiaiheita käsittelevältä YleX: Katri Norrlin -Youtube-kanavaltaan, jolla on yli 25 000 tilaajaa. Hän kirjoittaa parhaillaan somen ulkonäköpaineita käsittelevää Vitun Ruma -nimistä kirjaa Nelli Kentän kanssa. Norrlin työskentelee myös tanssinopettajana.