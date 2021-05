Blind Channelin takahuoneessa heiluttelema kyltti sai islantilaiset riehaantumaan – tiedätkö, mistä oudossa kyltissä on kyse?

Blind Channelin ele viisujen toisessa semifinaalissa kiinnitti islantilaisten huomion.

Blind Channel -yhtye selvitti tiensä euroviisujen finaaliin torstaina järjestetyssä toisessa semifinaalissa. Suomalaisten kannalta semifinaalilähetyksestä muodostui todellinen jännitysnäytelmä, sillä Suomi sai odottaa finaalipaikkaansa viimeiseen asti. Kun yksi paikka oli enää jäljellä, liveyleisöstä alkoi kantautua yksimielinen huuto: ”Finland! Finland!”.

Twitterissä hilpeyttä on herättänyt semifinaalin aikana takahuoneessa nähty veikeä hetki, kun yhtyeen jäsenet esittelivät kameralle valkoista kylttiä, jossa luki ”Play Jaja Ding Dong”, eli ”soittakaa Jaja Ding Dong”.

Viisufaneille Jaja Ding Dong -kappale on tuttu Netflixin Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga -elokuvasta, jossa seurataan kuvitteellisen islantilaisen popduon taivalta viisulavalle. Elokuvassa pääosaa esittävät Will Ferrell ja Rachel McAdams.

Elokuvassa Jaja Ding Dong -kappale kuullaan useita kertoja ja elokuva antaa ymmärtää, että kappale olisi Islannissa rakastettu klassikko. Elokuvan tekijät ovat kertoneet kappaleen olevan parodia eurooppalaisista kansanlauluista ja euroviisukappaleista.

Islannissa Blind Channelin heiluttelema Jaja Ding Dong -kyltti on villinnyt viisufaneja ja noussut jopa paikallisiin uutisiin.

Islantilainen Visir-lehti kertoo sivuillaan, että suomalaisrokkarit eivät heilutelleet lavalla keskisormeaan, mutta takahuoneessa koettiin pienimuotoinen yllätys, kun yhtye esitteli kameralle kylttiä.

– He nostivat yllättäen esille kyltin, jossa luki Jaja Ding Dong. Kyltillä suomalaiset lähettivät terveisiä islantilaisille, islantilaislehti kuvailee.

Will Ferrell ja Rachel McAdams esittävät Husavikista tulevia laulajia, jotka päätyvät monen mutkan kautta Islannin euroviisuedustajiksi.

Viisufaneilta Blind Channelin viittaus viisuista tehtyyn komediaelokuvaan on noussut koko semifinaalin kohokohdaksi.

– Paras hetki koko semifinaalissa. Hyvä Suomi! Twitterissä riemuitaan.

– Rakastan suomalaisia nyt vielä entistä enemmän.

– Äänestän Suomea viisuissa, koska heillä oli Jaja Ding Dong -kyltti.

Katso alla olevalta videolta traileri Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga -elokuvasta:

