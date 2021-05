Olisitko ikinä arvannut Blind Channel -laulaja Nikon lempibiisiä? Komea tatuointi koristaa sen kunniaksi kättä

Blind Channel vei Dark Sidellaan Suomen euroviisufinaaliin, jossa se esiintyy hyvää lupaavalla paikalla 16.

Blind Channelin laulajat Niko Vilhelm ja Joel Hokka lähtivät toiseen semifinaaliin vetämään yhtä energisen liveshow’n, jonka he tekisivät keikoillakin.

Torstain semifinaalissa kuultiin sykähdyttävä hetki, kun oli vain yksi maa jäljellä nostamatta eikä Suomea mukana. Yleisö alkoi huutaa raivokkaasti Finland, Finland, Finland, mikä teki suuren vaikutuksen yhtyeeseen ja kotikatsomoihin.

– Euroviisut on ollut niin upea kokemus, ja nyt pääsemme finaaliin. Meille parasta oli kuitenkin se, että olemme halunneet aina tehdä vaikutuksen ihmisiin musiikillamme. Kun oli vain yksi paikka jäljellä, kuulimme, kuinka yleisö alkoi huutaa Suomea. Yleisö oli puolellamme ja olimme tehneet heihin vaikutuksen. Se oli meidän suurin voittomme, Niko iloitsi lehdistötilaisuudessa.

Joel ja Niko sanovat yhtyeen olevan valmiina lähtemään minne päin maailmaa vaan, kunhan korona sen sallii. Polte kiertämään on kova. Elokuussa olisi ainakin keikka Helsingissä.

Koko kevään ajan yhtye on jakanut haastatteluja ympäri maailmaa. Kiinnostus on ollut valtava. Rotterdamissa Blind Channelin jäsenten asenne ja kielitaito saavat kiitosta. Monelle tuntuu tulevan yllätyksenä, että keskisormista ja 27-vuotiaana kuolleista tähdistä laulava mustiin pukeutuva yhtye onkin oikeasti sympaattinen.

Blind Channel esiintyy finaalissa sijalla 16.

Yhtyeen kielitaidosta voi kiittää tv-sarjoja, leffoja ja bändien haastatteluja. Joel katsoi nuorena sujuvaa englantia puhuneiden Ville Valon ja Alexi Laihon haastatteluja ja päätti, että jos hän pääsee joskus samaan pisteeseen, kielitaidon pitää olla kunnossa.

Yksi tärkeimmistä vaikuttajista Joelin ja Nikon uraan on ollut amerikkalainen Linkin Park ja sen laulaja Chester Bennington, joka menehtyi traagisesti oman käden kautta heinäkuussa 2017.

– Meitä yhdisti kollektiivinen rakkaus Linkin Parkia kohtaan. Se oli lapsuutemme sound track. Chester oli järkyttävän iso idoli, ja hänen kuolemansa tuli ihan puun takaa. Blind Channel ei olisi tässä ilman Linkin Parkia, he kertovat.

Linkin Parkin ohella Nikolla oli lapsuudessaan toinen, aika yllättävä suursuosikki. Titanic!

Hänen lempikappaleensa on yhä Celine Dionin Titanic-elokuvan tunnari My Heart Will Go On. Käsivartta koristaa Titanic-tatuointi.

Linkin Parkin ohella Titanic on ollut Nikon suuri intohimo.

Rakkaus aihetta kohtaan ei tarkoittanut pelkästään James Cameronin ohjaamaa Titanic-elokuvaa vuodelta 1997, vaan neitsytmatkallaan vuonna 1912 uponnutta mahtialusta, jonka pohjapiirustuksilla ja julisteilla Niko oli tapetoinut huoneensa.

– Olen nähnyt elokuvan 50 kertaa. Se on tosi vaikuttava ja kaunis tarina, hän kehuu.

Euroviisufinaali lauantaina TV1 klo 22.00