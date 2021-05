Blind Channelin veto euroviisujen semifinaalissa mykisti tv-katsojat ympäri maailmaa – ”Vau, taidan haluta aviomiehen Suomesta”

Blind Channelin euroviisujen semifinaaliesitys herätti somekansan eloon.

Euroviisujen toinen semifinaali on parhaillaan käynnissä Rotterdamissa. Semifinaalin toisessa osiossa kilpailee 17 maata, joista yksi on Suomi. Suomea viisuissa edustaa oululainen rockyhtye Blind Channel, jonka rohkea ote on herättänyt huomiota sekä kotimaassa että maailmalla.

Blind Channelin esitys ei jättänyt yleisöään kylmäksi tälläkään kertaa. Oululaisyhtyeen räväkkää esitystä kommentoitiin kovaan tahtiin sosiaalisessa mediassa.

Blind Channelin näyttävä veto keräsi kiitosta.

Instagramissa euroviisujen virallisella tilillä julkaistun Blind Channelin kuvan alle kertyi satoja kommentteja esityksen jälkeen. Kansainvälinen yleisö ylisti Suomen vedon olleen koko semifinaalin kovin.

– En edes tykkää normaalisti rockista mutta Suomi on tänä vuonna ihan eri tasolla kuin muut!

– Lempparini! 12 pistettä Suomelle Ukrainasta!

– Vau. Taidan haluta aviomiehen Suomesta.

– Kippis Suomelle! Upea veto.

– Suomi ja Italia pelastavat tämän vuoden viisut rockillaan.

– Mahtavaa! Ja mitä kameratyöskentelyä! Näytti hyvältä.

– Suomi erottuu kaikista näistä paljettiin pukeutuneista laulajista aika kivasti.

– Semifinaalien paras esitys! Onnea ja terveisiä Espanjasta!

Suomen lisäksi euroviisujen toisessa semifinaalissa nähdään San Marino, Viro, Tshekki, Kreikka, Itävalta, Puola, Moldova, Islanti, Serbia, Georgia, Albania, Portugali, Bulgaria, Latvia, Sveitsi ja Tanska.

Toisen semifinaalin jatkoon menijät selviävät myöhään torstai-iltana.

Blind Channel edustaa Suomea Rotterdamissa.

Suomalaiset voivat osallistua äänestykseen lähetyksen aikana, mutta omaa maataan euroviisuissa ei saa äänestää. Puolet annetuista äänistä tulevat tuomaristolta ja puolet yleisöltä.

Blind Channel hurmasi sympaattisuudellaan jo ennen varsinaisen viisutaiston alkua. Niin The Guardian kuin kansainvälinen Wiwibloggs ovat suitsuttaneet Suomea ja toivoneet, että Blind Channel etenee finaaliin asti kappaleellaan Dark Side.

Arvostetun The Guardian -lehden tuoreessa viisuartikkelissa kehuttiin suomalaisyhtyettä omaperäisestä tyylistä.

Suomen Blind Channelin ohella semifinaalin valopilkuiksi on nimetty muun muassa Islanti, Sveitsi, Kreikka ja Tanska.