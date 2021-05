Tällaisia ovat Blind Channelin vastustajat illan euroviisujen semifinaalissa – miten Suomen käy?

Blind Channel nousee torstai-iltana viisulavalle Rotterdamissa, kun se kisaa semifinaalissa pääsystä lauantain finaaliin. IS arvioi Suomen vastustajat.

Euroviisujen toinen semifinaali kilpaillaan torstai-iltana Rotterdamissa.

Suomen Blind Channelin ohella valopilkkuja ovat muun muassa Islanti, Sveitsi, Kreikka ja Tanska.

Blind Channel on hurmannut sympaattisuudellaan ja räjähtävällä Dark Side -kappaleellaan.

Näin IS arvioi Suomen vastustajat:

1. San Marino: Senhit, Adrenalina

Kepeää ketkutusta, joka saa lisäapua ns. maailmantähdeltä. Senhitin biisin rapit on näet tehnyt amerikkalainen Flo-Rida, joka muistetaan muun muassa Right Round & Low -biiseistään. Flo Ridan on tarkoitus esiintyä euroviisuissa Senhitin kanssa. Jatkoon!

2. Viro: Uku Suviste, The Lucky One

Luvassa visuaalisesti komea esitys. 38-vuotias Uku kilpailee itse tekemällään biisillä, mistä plussaa. Valitettavasti The Lucky One olisi kaivannut enemmän repäisyä jäädäkseen mieleen. Ei jatkoon!

3. Tshekki: Benny Cristo, Omaga

Lomakohteiden sovituskoppimusaa, joka ei aiheuta juurikaan tunnereaktioita. Ei jatkoon!

4. Kreikka: Stefania, Last Dance

Tarttuva ja taitavasti rakennettu poppikappale, jossa on etäisiä kaikuja 80-luvulta. 18-vuotias Stefania singahtaa helposti finaaliin ja kenties koko kisan top-kolmoseen. Esityksessä nähdään muun muassa puolikkaita tanssijoita. Jatkoon!

Stefanian Last Dance viihdyttää.

5. Itävalta: Vincent Bueno, Amen

Kisan toinen Amen-kappale. Nyt on tuskaisia ilmeitä ja ilmaa hamuavia käsiä. Turhan tylsä ja unettava balladi. Ei jatkoon!

6. Puola: Rafał, The Ride

Biisin kyytiin hyppää mielellään. Vedonlyöjät pudottaisivat jatkosta, mutta kyllä tälle iskevälle kertosäkeelle finaalissa olisi paikkansa. 39-vuotias Rafal on huomattavasti itseään nuoremman näköinen – ainakin aurinkolaseissa. Jatkoon!

7. Moldova: Natalia Gordienko, Sugar

Moldovan sokeripommissa on turhankin paljon elementtejä. Rotterdamin euroviisujen sankan bilebiisijoukon huonoimpia. Ei jatkoon!

8. Islanti: Daði og Gagnamagnið, 10 Years

Hyväntuulista groove- ja funkjammausta hassuin vaattein. Viimevuotinen kappale samalta herralta oli valitettavasti parempi. Jatkoon!

Islannin viisuedustaja.

9. Serbia: Hurricane, Loco Loco

Nyt on hyvin hullua loco, loco -meininkiä. Sekava sotku, joka ei ainakaan itseäni innosta tanssilattialle. Ei kuuluisi jatkoon, mutta Serbia menee aina finaaliin euroviisuissa. Jatkoon!

10. Georgia Tornike Kipiani, You

Keinuva tuutulaulu, jota harva muistaa semifinaalin lopussa. Ei jatkoon!

11. Albania: Anxhela Peristeri, Karma

Lavashow’ssa miestanssijat kieputtavat Anxhelaa puolelta toiselle, mutta energia ei näy biisissä. Laimea tuotos. Ei jatkoon!

12. Portugali: The Black Mamba, Love Is on My Side

Portugali uskaltaa tuoda kappaleita viisugenrejen ulkopuolelta. Laulajan äänellä menestyttäisiin amerikkalaisissa tosi-tv-laulukisoissa. Tunteellinen bluesmainen kappale, joka ei tarvitse ylimääräistä kikkailua. Jatkoon!

13. Bulgaria: Victoria, Growing Up Is Getting Old

Hyväilevän kaunis melodia ja ääni Billie Eilishin tyyliin. Valitettavasti koukku uupuu. Onneksi seuraavana vuorossa oleva Blind Channel herättää katsojat. Jatkoon!

14. Suomi: Blind Channel, Dark Side

Ei pitäisi olla epäilystäkään, Suomen Dark Side tykittää finaaliin. Jatkoon!

15. Latvia: Samanta Tina, The Moon Is Rising

Nyt mennään korkealta kovaa. Kun ensijärkytyksestä sekä tanssijoiden vaatteista ja liikehdinnästä pääsee yli, tämähän kuulostaa melko iskevältä. Ei jatkoon!

16. Sveitsi: Gjon’s Tears, Tout l'Univers

22-vuotiaan Gjon Muharremaj’n kaikesta selvitään -balladi nostatuksineen on yksinkertaisesti upea. Ranskaksi laulettu kappale on kaunis, mutta raastava. Se menee ihon alle. Toivottavasti myös koko euroviisufinaalin kärkeen. Jatkoon!

Sveitsin Gjon’s Tears on voittajasuosikki.

17. Tanska: Fyr & Flamme, Øve os på hinanden

Kunnon kasarivermeet ja -tanssimuuvit. Tanska lähtee viisuihin tanskalla. Tuloksena on Ruotsin Arvingarnaa muistuttava iloinen rallattelu, johon on hyvä päättää toinen semifinaali. Jatkoon!

Eurovision Song Contest 2021 TV1 klo 22.00