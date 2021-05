Jari Tervo ryöpsäytti ilmoille uskomattoman selostuksen Lordin viisuvoitosta 15 vuotta sitten – ”ongelmaihoinen hirviö” löi kirjailijan ällikällä

Suomen ainoasta euroviisuvoitosta tulee tänään kuluneeksi tasan 15 vuotta. Näin kirjailija Jari Tervo juhli Lordin voittoa IS:ssa 22.5.2006.

Äänestin Bosnia-Hertsegovinaa. Skype-vempain puuttui, joten Lordin äänestäminen oli mahdotonta. Valittuni oli dramaattinen balladi, jonka huipuksi laulaja parkui Leilaa, kuten Eric Clapton ennen vanhaan. Jälkimmäinen taisi tosin valittaa Laylan perään. Vanhassa maailmassa balkanilaisten esitys olisi voinut jopa voittaa kisat, mutta Lordi romutti pölyiset viisukulissit.

Euroviisujen ennakkosuosikki oli Ruotsin Carola ja haastaja Suomen Lordi. Myyttisen tulkinnan mukaan vastakkain asettuivat siis kaunotar ja hirviö, ja niinhän siinä jälleen kävi, että näistä se nätti voitti. Tämä oli pakko sanoa jo pelkän pakahtumisvaaran vuoksi.

Ruotsia edusti Carola.

Olen seurannut viisuja siitä pitäen, kun Cliff Richardin piti voittaa ne 1968 mestarillisella Congratulations-rallatuksella, mutta eipä voittanutkaan. Euroviisut muistuttavat jääkiekon maailmanmestaruuskisoja siinä, että väärä maa aina voittaa, ja harvinaisen usein vielä se kaikkein väärin, eli Ruotsi.

Neljäkymmentä kertaa Suomi naurettiin kumoon eurooppalaisilla laulumailla. Ei kelvannut suomalainen laatu. Laadun sijaan kokeiltiin kerran myös Kojoa, mutta käteen meni sekin.

Meitä pidettiin blokkiutuneessa Euroopassa liian itäeurooppalaisina länsieurooppalaiseen makuun. Tämä selitys päti niin kauan, kunnes Neuvostoliitto romahti, satelliittivaltiot vapautuivat ja itäeurooppalaiset maat alkoivat voittaa viisuja. Ei kuitenkaan Suomi.

Suomi oli kivojen partyjen kiusallinen humalainen, jonka piti kellon tarkkuudella mylviä jossain vaiheessa änkkäversio Päivänsäteestä ja menninkäisestä.

Suomi talutettiin ystävällisesti mutta määrätietoisesti ovelle, ja kun Suomi palasi saliin kyselemään takkia, sen kerrottiin olevan jo kadulla.

Kuka muistaa, että yli kolmekymmentä vuotta sitten Abban Waterloota pidettiin liian rokkaavana sanremottuneisiin viisuihin? Lordin rinnalla Waterloo kuulostaa hissimusiikilta lokakuisena päivänä Itäkeskuksessa.

Avain menestykseen on tietenkin massasta poikkeaminen. Lordi pisti joukosta kuin kuiva oksa silmään. Näissä kisoissa herätettiin huomiota vaatteita lisäämällä, ei vähentämällä. Sekin opittiin, että hirviöt eivät pohjimmiltaan pelota. He liikuttavat.

Hiljainen hirviö tuijottaa bussin ikkunasta kreikkalaista maisemaa. Edessä on kasapäin haastatteluja ja photo opportunityjä. Hirviö näyttää kärsivälliseltä, vaikka hiki valuu pitkin selkää ja naamari kutittaa. Sukka on pahasti mytyssä kantapään kohdalta. Viereisen hotellihuoneen asukas viritti buzukia aamuneljään. Vessaan pääsee ehkä kolmen tunnin päästä. Tavallinen päivä hirviön elämässä.

Mikähän olisi ollut vedonlyöntikerroin, jos olisin väittänyt vuosi sitten tämän vuoden Euroviisujen päättyvän siihen, että punasilmäinen ja ongelmaihoinen rovaniemeläinen hirviö laulaa voittajakappaleen neljäntuulenhattu päässään?

Isohko.

Tähän väliin kuuluu sanoa, että Euroviisujen voiton merkitystä ei tule liioitella.

Ei niin.

Sitä ei tarvitse. Se on tarpeeksi suuri ilman liioitteluakin. Nyt on selvää, että Lordin voiton kulttuuri- ja populaarihistoriallinen merkitys on moninkertainen verrattuna Suomen lätkämaailmanmestaruuteen vuonna 1995.

Viro yritti voittaa ruotsalaisella ja Sveitsi kaikilla muilla paitsi sveitsiläisillä, mutta Lordin voitto on tehty omista aineista.

Voiton jälkeen yhtye juhli kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa.

Hard Rock Hallelujah on itse sävelletty ja itse sanoitettu. Se noudattelee lajinsa konventioita ansiokkaasti, ja väliin jopa poikkeaa niistä. Se tarttuu päähän kuin purkka, vaikka arvovaltainen brittilehti The Observer nimenomaan huomautti Lordin voiton osoittavan, että viisuissa voi pärjätä muullakin kuin purkkapopilla.

Suomessa palataan tänä kesänä 1950-luvulle. Radiosta kuunnellaan pelkkää hallelujaata.

Lordin voiton myötä loksahtivat Euroopassa kaikki suut auki, ehkä yhtä Putaansuuta lukuun ottamatta.

Jos tässä yhteydessä sallitaan vaikeatajuiset kielikuvat, on pakko sanoa: Lordi lauloi Rovaniemen maailmankartalle.

Lordin kartografisten uudistusten jälkeen Rovaniemi sijaitsee Kemi- ja Ounasjoen yhtymäkohdassa, Kemistä pohjoiseen, mutta Kemijärveltä etelään. Fyysisesti se sijaitsee oikeastaan samassa paikassa kuin ennenkin, mutta nyt sillä on joulupukillista lässytystä raikastava hirviöllinen hohde.

Lordi on samassa mielessä nätti kuin myyttinen lappilainen sankari Nätti-Jussi, joka oli helvetin ruma mies. Eilisen jälkeen Lordi lasketaan Lapin suuriin miehiin, vähän alemmas kuin Nätti-Jussi, mutta selvästi korkeammalle kuin Antti Tuisku. Patsashanke on varmasti jo vireillä, mutta toivotaan kovasti, ettei sentään näköispatsashanke.

Lordin synnyttämä humu lääkitsee melankolista suomalaista mieltä. Tämä tosikkojen mielestä aiheeton ilonpito tulee tarpeeseen. Pidetään nyt kerrankin hauskaa. Kohta kuitenkin joku rykäisee ja huomauttaa vakavaan sävyyn kuntauudistuksesta.

Kirjoittaja on rovaniemeläislähtöinen kirjailija, joka toimi Ilta-Sanomien toimittajana 1984-1995. Tervo valmistui Sanomien toimittajakoulusta vuonna 1983.