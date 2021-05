Euroviisujen ykkössuosikki kannustaa Suomen Blind Channelia – Niko ja Joel paljastavat, millaista on poikkeusviisujen kulisseissa

Suomen Blind Channel hurmaa Rotterdamissa sympaattisuudellaan, kielitaidollaan ja räjähtävällä Dark Side -kappaleellaan.

Suomen euroviisuedustaja Blind Channel lähtee rennoin mielin toiseen semifinaaliin parinsadan miljoonan tv-katsojan eteen. Paljon enemmän jännitystä on tuonut korona, jonka takia koko Rotterdamin-viisujen järjestäminen oli vaakalaudalla. Suomella ei olisi ollut asiaa lentokoneeseen, jos yksikään viisudelegaation jäsenistä olisi sairastunut koronaan tai altistunut sille. Se, että Blind Channel pääsi Rotterdamin Ahoy-areenalle, on jo voitto.

Koronatestit eivät jääneet vain Suomen päähän, vaan Blind Channel käy testeissä muiden tavoin 48 tunnin välein Rotterdamissa. He suhtautuvat asiaan nöyryydellä.

– Koko Eurooppa katsoo, miten täällä käy. Jos euroviisut selviää ilman koronatartuntoja, se olisi muillekin musiikkitapahtumille esimerkki keikkojen avaamiseen, laulajat Niko Vilhelm ja Joel Hokka muistuttavat.

Viime viikonloppuna kiiri tieto, että Puolan ja Islannin viisudelegaatioissa on koronatartunta. Jos he eivät pääse esiintymään torstaina, heiltä esitetään aiemmin kuvattu live-on-tape-versio live-esiintymisen sijaan.

Ahoy-areenaa Niko ja Joel kuvailevat temppuradaksi, jonka kulisseissa määritellään tarkasti, mitä kautta artistit menevät lavalle, pois sieltä, pressin puolelle, muihin huoneeseen ja ulos. Tarkoituksena on välttää turhat kontaktit.

– Meille jokaiselle on annettu tietty numero. Kun meitä on kuusi jäsentä, yksi seisoo ykköslapulla, toinen kakkosella....

Toisen semifinaalin Dark Side -veto muistuttaa UMK:ssa nähtyä, mutta isommin ja komeammin.­

Harjoitukset ovat tuntuneet kuin isojen keikkojen soundcheckeiltä. Ne ovat tuttua puuhaa kahdeksan vuotta sitten perustetulle yhtyeelle. Ensimmäisissä harjoituksissa mikrofoni lensi Nikon kasvoihin.

– Mikki tuli naamaan, mutta olisi tullut edes verta. Näitä sattuu, mutta pitää olla liveshow’n meininkiä.

Muita artisteja he näkevät jonkin verran ns. delegaatiokuplassa. Blind Channelin ohella raskaampaa genreä edustaa Italian Måneskin, jolle povataan kärkisijoitusta Zitti e Buoni -kappaleellaan. Se on myös kärjessä vedonlyöjien listoissa. Tapaaminen nähdään Krista Siegfridsin tulevasssa Krista Calling -jaksossa.

Italian Måneskinilla synkkaa Blind Channelin kanssa. Yhtyeet edustavat Rotterdamin viisujen raskainta genreä.­

Yhtyeet tapasivat toisensa perjantaina. Blind Channel antoi Italiassa supersuositulle Måneskinille lahjaksi Koskenkorva-pullon. Euroviisujen avajaisissa Måneskin puolestaan kertoi Suomen olevan suosikkinsa.

– He ovat kovasti liputtaneet meitä, ja me kannustetaan niitä, Joel selittää.

Koko kevään ajan yhtye on jakanut haastatteluja ympäri maailmaa. Kiinnostus on ollut valtava. Rotterdamissa Blind Channelin jäsenten asenne ja kielitaito saavat kiitosta. Monelle tuntuu tulevan yllätyksenä, että keskisormista ja 27-vuotiaana kuolleista tähdistä laulava mustiin pukeutuva yhtye onkin oikeasti sympaattinen.

– En tiedä, ollaanko me promokuvissa v*tun pahannäköisiä jätkiä, mutta me ollaan oikeasti hauska porukka, Niko heittää.

– Se on tämä pohjoissuomalainen nöyryys. Ei me olla noustu tähän pisteeseen yhdessä yössä. Oppirahat on maksettu ja kilsat on takana. Ei ole mitään syytä antaa minkään nousta hattuun. Ihan turhaan me alettaisiin olla p*rseestä, kun ollaan matkalla siihen, mistä ollaan aina haaveiltu, Joel jatkaa.

Keskisormia he eivät nosta Dark Side -kappaleensa aikana lavalla, koska EBU kieltää sen sakkojen uhalla. UMK:ssa nähdyllä eleellä he haluavat osoittaa, mitä mieltä ovat koronan muuttamasta elämästä. Yhtye toivoo Euroopan yhtyvän samaan. Rotterdamissa he ovat maalanneet keskisormensa punaisiksi. Se sai huomiota lehdistötilaisuuksissa.

Blind Channel ei odota euroviisujen tekevän heistä maailmantähtiä, vaan se on yksi etappi.­

– Kaikki pressit oli tulessa. Pelkällä keskarin näyttämisellä ei olisi saatu näin suurta haloota aikaa, he myhäilevät.

Niko ja Joel painottavat olevansa alalla, jossa ei jaella pikavoittoja. He eivät odota Eurovision laulukilpailun tekevän heistä maailmantähtiä, vaan se on yksi etappi. Monet suomalaisartistit karsastavat silti UMK:hon osallistumista. Joel uskoo sen johtuvan pelosta.

– Me tiedetään, ettei elämässä tule toista hetkeä lähteä euroviisuihin. Tämän isompaa promoalustaa ei tule koskaan saamaan. Jos haluaa saavuttaa jotakin, on pakko ottaa riskejä. Ja mitä sitten, jos ei menesty euroviisuissa? Sinut näki silti parisataa miljoonaa ihmistä!

Torstaina lähdetään pyrot paukkuen kohti finaalia.­

Yhtyeen kielitaidosta voi kiittää tv-sarjoja, leffoja ja bändien haastatteluja. Joel katsoi nuorena sujuvaa englantia puhuneiden Ville Valon ja Alexi Laihon haastatteluja ja päätti, että jos hän pääsee joskus samaan pisteeseen, kielitaidon pitää olla kunnossa.

Rotterdamissa euroviisuissa nähdään poikkeuksellisen paljon suomalaisia viisuedustajia. Lordi esiintyy finaalissa yhdessä Alankomaiden, Belgian, Kreikan ja Ruotsin viisuvoittajien kanssa. Krista Siegfrids on puolestaan työskennellyt viikkojen ajan Rotterdamin-viisujen kulisseissa organisaatiolle (EBU). Hän uskoo Suomen pääsevän finaaliin.

– Mulla on tosi hyvä fiiilis tästä! Kyllä Suomi erottuu joukosta. Niillä on hyvä meininki, hyvä energia, ja tykkään noista pojista muutenkin. Kyllä uskon, että päästään finaaliin!

Krista laittaisi Suomen top-kymppiin. Hän vertaa yhtyettä Kööpenhaminan euroviisuissa 2014 pärjänneeseen Softengineen, jonka Something Better yllätti nousemalla sijalle 11.

Amsterdamissa asuva Krista juontaa Eurovision Song Contestin YouTube-kanavalla pyörivää Krista Calling -ohjelmaa sekä Alt-kanavalla omaa ohjelmaansa. Krista Callingissa hän tutustuu areenan kulisseihin, artisteihin ja humuun. Viikko kisojen jälkeen Kristan kanavalla esitetään artistien live-on-tape-videot, jotka he nauhoittivat varotoimenpiteenä. Ainoastaan Australian Montaigne ei ole päässyt kisoihin paikan päälle koronatilanteen vuoksi.

Krista nauttii täysillä viisukeväästään.

– Tämä on ihan unelmaduuni mulle. EBU soitti ja kysyi, että haluanko tulla töihin. Totta kai haluan!

3 500 koronatestattua fania pääsee katsomaan euroviisuja Rotterdamiin. Krista paljastaa, ettei yleisö istu permannolla, vaan se on varattu artistien odotustilaksi eli green roomiksi.

Euroviisuja pääsee katsomaan 3500 fania paikan päälle.­

– Kaikki delegaatiot istuvat lavan edessä, ja se näyttää makealta. Yleisö saa olla lavan sivuilla.

Häntä harmittaa, etteivät artistit saa täyttä kokemusta euroviisukylineen ja -bileineen, mutta tärkeintä on, että kisat järjestetään.

– On ihanaa, että he pääsivät Rotterdamiin ja esiintymään livenä.

Kristan omat suosikit ovat Malta ja Ranska.

Krista Siegfrids työskentelee viisuorganisaatiossa.­

– On ollut niin synkät nämä koronavuodet, joten toivon hyväntuulisen bilebiisin voittavan. Me tarvitaan meininkiä. Maltan Destiny on voittanut Junior Eurovisionin, ja olisi ihana mennä Maltalle. Tykkään hänestä tosi paljon.

– Ranskan Barbara Pravi on kuin nuori Edith Piaf. Biisissä on jotakin tosi kiehtovaa. Se on niin kaunis ja vaikuttava.

Eurovision Song Contest 2021 torstaina 20.5. & lauantaina 22.5. TV1 klo 22.00

