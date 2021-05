Viisuissa tänään: Tourettesta kärsivä megatähti, vähäpukeisia viettelijättäriä ja valoa suihkiva laulaja – arvioimme ensimmäisen semifinaalin kisaajat

Ensimmäinen semifinaali aloittaa Rotterdamin euroviisut tiistaina. Arvioimme 10 todennäköisintä jatkoon menijää. Suomen vuoro on torstaina. Finaali järjestetään lauantaina.

1. Liettua: The Roop, Discoteque

Reipas ja rento esitys, jota ovat olleet tekemässä myös Kalle Lindroth ja Ilkka Virtanen. Ei perinteinen euroviisubiisi, vaan enemmän hipstereitä kosiskeleva väriläiskä. Ei kuitenkaan tarpeeksi erikoinen kärkikahinoihin. Jatkoon!

Liettuan Roopin taustalla on suomalaisnimiä.­

2. Slovenia: Ana Soklic, Amen

Tasapaksu balladi, jossa parasta on, ettei se jää millään tavalla päähän. Ei jatkoon!

3. Venäjä: Maniža, Russian Woman

Tadžikistanilainen Maniža on ehtinyt jo suututtaa vanhoilliset, jotka syyttävät 29-vuotiasta aktivistinaista miehiä halventavista sanoista. Itse kappale jakaa mielipiteitä. Sanomallaan jatkoon!

Venäjä laulaa voimanaisista.­

4. Ruotsi: Tusse, Voices

19-vuotias Tusse pakeni Ruotsiin 8-vuotiaana ilman vanhempiaan Kongon demokraattisesta tasavallasta. Nuorukaisella on upea ääni ja BLM-hengessä tehty kappale, joka päässee korkealle. Jatkoon!

5. Australia: Montaigne, Technicolour

Australian esiintyjä ei lähde Rotterdamiin koronarajoitusten vuoksi, vaan häneltä esitetään kappaleen live-on-tape-versio. Technicolourille syttyy pikku hiljaa. Ei jatkoon!

6. Pohjois-Makedonia: Vasil, Here I Stand

Kaihoisa, hieman disneymäinen julistusballadi, jonka aikana Vasil syttyy loistamaan. Ei jatkoon!

Vasil syttyy loimuamaan.­

7. Irlanti: Lesley Roy, Maps

Sympaattinen ja positiivinen popbiisi, joka ei varmasti ärsytä ketään. Jäänee kaikesta yrityksestään huolimatta pois finaalista. Ei jatkoon!

8. Kypros: Elena Tsagrinou, El diablo

Nyt on kuunneltu Lady Gagaa ja varsinkin Bad Romancea niin tiuhaan, että plagiaattisyytteitä satelee. Sanoitukset hermostuttivat puolestaan maan kirkon.

Kyproksen Elena on ottanut mallia Lady Gagasta.­

Viettelevää paholaishytkytystä tarjoaa 26-vuotias kreikkalainen Elena, jolla varma finaalipaikka. Jatkoon!

9. Norja: TIX, Fallen Angel

Enkelinsiivet ja vipeltävät pirutanssijat on niin nähty. Norjan suosikkiartistin kappale sykähdyttää kummallisesta esityksestään huolimatta. TIXin taakse piiloutuu Touretten syndroomasta ja tik-liikkeistä kärsivä Andreas, joka on selvinnyt koulukiusauksesta ja itsetuhoisuudesta. TIX on nähty myös Norjan Paratiisihotellissa. Hän on ollut mukana tekemässä Ava Maxin jättihittiä Sweet but Psycho. Jatkoon!

10. Kroatia: Albina, Tick-Tock

Aika kivaa balkandiskoa tarjoilee upeaääninen ja viehko Albina.

Tick-Tock ei ole maailmaa räjäyttävä viisu, mutta sellainen, joka saa jalan läpyttämään lattiaa. Jatkoon!

11. Belgia: Hooverphonic, The Wrong Place

Lupasi enemmän mutta lässähti kertosäkeessä. Pettymys maalta, josta usein tullut vaikuttavia viisuja. Ei jatkoon!

12. Israel: Eden Alene, Set Me Free

20-vuotias etiopialaisjuutalainen Eden Alene on raikas tuulahdus Israelin viisuskenessä. Ariana Granden tuotantoa muistuttava Set Me Free ei välttämättä kuitenkaan keinahtele finaaliin asti. Ei jatkoon!

13. Romania: Roxen, Amnesia

Billie Eilish -henkinen indieviisu, jota vaivaa ponneton kertosäe. Pisteitä mielenterveyttä käsittelevästä sanoituksesta. Jatkoon!

14. Azerbaidžan: Efendi, Mata Hari

Itämaisilla soundeilla ryyditettyä öljydiskoa.

Efendi viekottelee Mata Harillaan.­

Sanoituksessa ei ole päätä eikä häntää, mutta ei anneta sen estää kiihkeää menoa. Jatkoon!

15. Ukraina: Go_A, Shum

Ukrainalainen elektrofolk-yhtye laulaa omalla kielellään. Go_A:n Shum on monen suosikki, ja muista kappaleista erottuvuutensa takia varmasti finaalissa. Jatkoon!

16. Malta: Destiny, Je Me Casse

18-vuotias Destiny on voimarallattelullaan ennakkosuosikki.

Biisissä on kuplivaa ilottelua ja funkyfiilistä. Jatkoon!

Eurovision Song Contest 2021 tiistaina 18.5. TV1 klo 22.00

Katso myös! Euroviisut 1988 Suomen karsinta torstaina 13.5. Teema & Fem klo 22.36