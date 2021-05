Blind Channelilta ronski ele viisulavalla – keksivät ovelan keinon kiertää euroviisujen sääntöjä

Blind Channel -yhtye kisaa euroviisujen finaalipaikasta 20. toukokuuta.

Blind Channel -yhtye edustaa Suomea Rotterdamissa järjestettävissä euroviisuissa. Yhtye kisaa finaalipaikasta torstaina 20. toukokuuta järjestettävässä toisessa semifinaalissa.

Yhtye nousi viisulavalle harjoituksissa tiistaina ja antoi ensimmäisen maistiaisen Dark Side -kappaleen ympärille rakennetusta lavashow’sta.

Blind Channelin viisuesityksessä mielenkiintoa herätti jo etukäteen se, että näyttäisivätkö yhtyeen jäsenet keskisormea lavalla. Harjoituksissa yhtyeen jäsenten keskisormet oli maalattu punaisiksi, eivätkä keskarit heiluneet lavalla.

Viisufanit tulkitsevan punaisena helottaneiden keskisormien olleen suora näpäytys järjestäjille ja viisujen tiukoille säännöille. EBU nimittäin kielsi keskisormen näyttämisen viisulavalla sakkojen uhalla.

Tältä Suomen viisuesitys näytti ensimmäisissä harjoituksissa:

Jos video ei näy selaimellasi, niin katso se tästä.

– Esitys on melkein tismalleen samanlainen kuin yhtyeen esitys UMK-kisassa. Nyt esitykseen on lisätty punaisia valoja ja paljon enemmän pyroja. Joel ja Niko hyppivät ympäri lavaa ja välillä näytti kuin he olisivat yrittäneet epätoivoisesti täyttää valtavan lavan. Se ei aina onnistunut, Wiwibloggsin viisuasiantuntija Oliver Adams arvioi.

– Ei epäilystäkään, etteikö yhtye pääsisi finaaliin.

Viisufaneilta Dark Side -kappale kerää kiitosta tarttuvasta kertosäkeestään. Myös Blind Channelin lavashow’ta pidetään harjoitusten perusteella erittäin onnistuneena. Ulkomaalaiset viisufanit pitävät Suomen finaalipaikkaa varmana.

– Mahtava esitys, ehdottomasti finaaliin! Wiwibloggsin sivuilla kommentoidaan.

– Punaiset keskarit naurattava. Luova tapaa kiertää sääntöjä. He eivät sano mistään, mutta ele kertoo kaiken oleellisen.

– Paras Suomen viisuedustaja sitten Lordin!

– Blind Channel on kisan musta hevonen ja voi jopa voittaa viisut, YouTube-kommenteissa hehkutetaan.

Kommenteissa pohditaan, että Italian viisuedustaja Måneskin rock-kappaleellaan Zitti E Buoni on todennäköisesti Suomen pahin kilpailija viisuissa.

– Suomi pääsee finaaliin, se on varmaa. Suomi kohtaa finaalissa Italian. Jompikumpi pääsee viiden parhaan esityksen joukkoon ja toinen saa huonot pisteet, viisufanit ennustavat.

Blid Channel nousi viisulavalle tiistaina ensimmäisissä harjoituksissa.­

Samassa semifinaalissa Blind Channelin kanssa kisaavat San Marino, Viro, Tshekki, Kreikka, Itävalta, Puola, Moldova, Islanti, Serbia, Georgia, Albania, Portugali, Bulgaria, Latvia, Sveitsi ja Tanska.

Euroviisut järjestetään toukokuussa Hollannin Rotterdamissa paikan päällä. Semifinaalit ja finaali pidetään 18., 20. ja 22. toukokuuta.

Euroviisut oli tarkoitus pitää Rotterdamissa jo viime toukokuussa, mutta tapahtuma peruuntui koronaviruksen takia.