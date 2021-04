Venäjä aloitti rikosselvityksen omasta euroviisustaan – Manizhan ”naisten voimabiisin” epäillään loukkaavan venäläisiä naisia

Venäjän vakavien rikosten tutkintakomitea on käynnistänyt selvityksen maan omasta euroviisukappaleesta nimeltä ”Russian Woman”. Esiselvityksen jälkeen päätetään mahdollisesta rikostutkinnan aloittamisesta.

Moskovalaiset rikostutkijat ovat käynnistäneet esiselvityksen Venäjän edustajaksi valitusta euroviisukappaleesta Russian Woman.

Laulun esittää tadzhikistanilaissyntyinen Manizha, joka muutti Venäjälle nuorena tyttönä perheensä mukana pakolaisena.

Russian Woman -kappaleessa on väkevä sanoma, sillä se rohkaisee naisia itsenäisyyteen ja viittaa muun muassa mahdollisuuteen kasvattaa lasta ilman miestä. Laulua onkin kuvailtu venäläisten naisten voimabiisiksi.

(Manizhan euroviisukappaleen virallinen video on alla.)

Uutistoimisto Tassin mukaan esiselvitys käynnistettiin sen jälkeen, kun tutkintakomitea oli saanut tutkintapyynnön Veteranskie vesti -nimiseltä julkaisulta. Tassin lähde korosti, että selvitys ei tarkoita rikostutkinnan aloittamista, vaan esiselvityksen jälkeen päätetään, aloitetaanko rikostutkinta vai todetaanko se tarpeettomaksi tai mahdottomaksi.

Tassin lähteen mukaan tutkintapyynnössä on pyydetty selvittämään, onko laulussa merkkejä ”vihan kylvämisestä ja vihaan yllyttämisestä”.

Veteranskie vesti on vedonnut jo aiemmin tutkintakomitean johtajaan Aleksandr Bastrykiniin, jotta Manizhaa vastaan nostettaisiin syyte ”ääritoiminnasta” ja hänen videonsa levittäminen kiellettäisiin. Vetoomuksessa väitetään, että Manizhan laulu ”loukkaa ja alentaa venäläisten naisten ihmisyyttä heidän kansallisuutensa perusteella”.

Manizhan laulu valittiin Venäjän valtiontelevision järjestämässä tekstiviestiäänestyksessä edustamaan Venäjää Rotterdamin euroviisukilpailuissa toukokuussa. Myöhemmin moni on kuitenkin epäillyt, oliko voitto pedattu jo alkujaankin Manizhalle, koska ”yltiösuvaitsevaisen” laulun voidaan laskea vetoavan eurooppalaiseen euroviisuyleisöön.

Manizha itse on kertonut, että hänen laulussaan kuvaillaan venäläisen naisen itsetunnon heräämistä muutamien viime vuosisatojen saatossa. Manizhan kappaleesta tehty virallinen video on saavuttanut suuren suosion YouTubessa ja sillä on jo liki 7,3 miljoonaa katsojaa.

Manizhan kappaletta on käsitelty jo myös Venäjän parlamentin ylähuoneessa. Puhemies Valentina Matvijenko kritisoi kappaletta ja kehotti kaikkia kollegojaan kuuntelemaan sen sanoja.

Manizhan kappaletta on arvosteltu myös duuman alahuoneessa, jossa sen on kuvailtu edustavan ”venäläisvastaisia arvoja”. Kyse on muun muassa siitä, että kappaleen nähdään olevan ristiriidassa Venäjän niin kutsuttujen perinteisten perhearvojen kanssa. Kaiken lisäksi Manizha on antanut jo aiemmin avoimen homomyönteisiä ja feministisiä kommentteja julkisuuteen.