Tässä on Euroviisujen suurin ennakkosuosikki

Euroviisut lähestyvät kovaa vauhtia. Viisujen tämän hetken suurin ennakkosuosikki on Malta.

Euroviisujen 2021 suurin ennakkosuosikki on tällä hetkellä Malta, jota edustaa 18-vuotias Destiny Chukunyere kappaleellaan Je Me Casse. Nimi tarkoittaa maltan kielellä ”Olen hajoamassa”. Aiheesta kertoo viisufanisivusto Wiwibloggs.

Euroviisuissa on perinteisesti veikkailtu ja ennustettu voittajaa jo hyvissä ajoin ennen itse kilpailua.

Maltan kappaleessa on naisia voimaannuttavat sanat. Sen kertosäe menee näin:

So baby, it's not a maybe

Yeah, I'm too good to be true

But there's nothing in it for you

So if I show some skin

Doesn't mean I'm giving in

Not your baby

(Je me casse)

Musiikkivideolla esiintyy yläosaton mies tanssimassa Destinyn ympärillä. Laulaja hivelee tämän vartaloa.

Maltan viisukappaleen voi katsoa yllä YouTubesta.

Destiny voitti vuonna 2015 Lasten euroviisut. Se on Euroopan yleisradiounionin eli EBU:n järjestämä vuotuinen kilpailu, jonka osallistujat ovat 9–14-vuotiaita. Destiny oli 13-vuotias, kun hän voitti kisan.

Viisufanisivusto Wiwibloggs kertoo, että Destinyllä on muutenkin pitkä historia erilaisista laulukisoista nuoresta iästään huolimatta. Hän osallistui muun muassa vuonna 2017 Britanniassa suosittuun Britain’s Got Talent -tv-kisaan. Hänen kultaista ääntään kehuttiin ohjelmassa ja häntä ylistettiin tulevaisuuden suureksi tähdeksi. Destiny ei kuitenkaan päässyt finaaliin asti tv-kisassa.

Mahdollisuus osallistua Euroviisuihin tuli niin ikään kykykilpailun kautta. Destiny voitti X Factor Malta -kisan ja tuli siten valituksi vuoden 2020 Euroviisuihin maansa edustajana. Vuoden 2020 Euroviisuja ei koskaan järjestetty koronapandemian takia, mutta Malta päätti pitää Destinyn edustajanaan. Vain hänen edustuskappaleensa vaihdettiin, koska Euroviisujen sääntöjen mukaan kisakappaleen pitää olla uusi, varta vasten Euroviisuihin tehty kappale.

Malta ei ole koskaan voittanut Euroviisuja.

Suomea Euroviisuissa edustaa rockyhtye Blind Channel kappaleellaan Dark Side. Suomi ja Malta eivät ole samassa semifinaalissa.

Euroviisut järjestetään toukokuussa Hollannin Rotterdamissa paikan päällä. Semifinaalit ja finaali pidetään 18., 20. ja 22. toukokuuta.