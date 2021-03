Kalsaripaini, kadonnut rumpukapula ja kosteat voitonjuhlat – uusi Blind Channel -dokumentti paljastaa, mitä kulisseissa tapahtui ennen UMK-voittoa ja sen jälkeen

Blind Channelin tekemän dokumenttisarjan viimeisessä osassa päästään kurkistamaan Uuden Musiikin Kilpailun kulisseihin.

Suomen euroviisuedustaja Blind Channelilla on monta rautaa tulessa. Samaan aikaan kun yhtye valmistautuu kovaa vauhtia lähenevään viisukoitokseen, he julkaisevat omaa dokumenttisarjaansa YouTubessa. Viisiosaisen Life on the Dark Side -sarjan uusimmassa ja viimeisessä jaksossa pureudutaan helmikuiseen UMK-koitokseen ja voitonjuhlaan.

– Tänään on stunttipäivä erittäin isolla s:llä. Oksettaa ja hirvittää ja ahdistaa. Mulla on ristiriitainen fiilis, en oikein tiedä mitä ajatella, bändin solisti Joel Hokka avautuu finaalipäivän aamuna.

Dokumentissa nähdään muun muassa, millaista meteliä parikymppiset muusikot onnistuivat pitämään UMK-artisteja majoittaneessa hotellissa Tampereella. Laulaja Iltan mukaan oululaisbändin ilonpito kuului jopa kaksi kerrosta ylöspäin.

Sitten siirrytään itse koitokseen. Juuri ennen h-hetkeä bändin jäsenet kokoontuvat vielä kerran yhteen ja ottavat toisiaan harteista kiinni.

– Olisitteko uskoneet vuosi sitten, että me ollaan tässä. Mennään tuhoamaan tää paikka, joku rokkareista toteaa.

Kun ääntenlaskun lopputulos on selvillä, yhtyeen jäsenet ovat räjähtää onnesta. Blind Channel sai ennätykselliset 551 pistettä ja keräsi eniten pisteitä sekä kansainväliseltä raadilta että yleisöltä.

Alkaa riemukas voitonjuhla, joka jatkuu kotimatkalle saakka.

Blind Channel -yhtyeeseen kuuluvat Joel Hokan lisäksi Niko Vilhelm, Joonas Porko, Olli Matela, Tommi Lalli ja Aleksi Kaunisvesi. Yhtye edustaa Suomea vuoden 2021 Euroviisuissa kappaleellaan Dark side. Viisufinaali käydään Rotterdamissa lauantaina 22. toukokuuta.