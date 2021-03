Euroviisufinaalin salainen yllätysnumero paljastui: Ennennäkemättömässä spektaakkelissa 6 legendaarista viisuvoittajaa – mukana myös Lordi!

Vuoden 2006 euroviisuvoittaja Lordi pääsee tekemään paluun viisuyleisön eteen Rotterdamissa.

Suomi on voittanut Euroviisut vain kerran ja se on rockyhtye Lordin ansiota.­

Koska viisuhuuma jäi viime vuonna väliin, Euroviisuilla on tänä keväänä todellinen näytön paikka. Viisufinaali käydään tällä kertaa Rotterdamissa Hollannissa. Suomea edustaa viisukilvassa oululaislähtöinen rockyhtye Blind Channel.

Oululaismuusikot eivät kuitenkaan jää viisuvilskeen ainoaksi suomalaisesiintyjäksi, sillä Rotterdamissa lavalle nousee myös vuoden 2006 viisuvoittaja Lordi.

Tai tarkemmin sanottuna katolle.

Lordi on yksi kuudesta menneiden vuosien viisuvoittajasta, jota on pyydetty esiintymään finaalin yllätysnumerossa Rock the Roofsissa. Kuusi artistia kipuaa kolmelle katolle ja esittää korkeuksista kukin oman voittobiisinsä. Rakennukset, joiden katoilta esiinnytään, sijaitsevat eri puolilla Rotterdamin keskustaa.

Euroviisuissa ei ole nähty mitään vastaavaa koskaan aiemmin.

– Euroviisut palavat vuoden poissaolon jälkeen. Jo siinä on riittävästi syytä tarjota miljoonille katsojille ainutlaatuisia esityksiä kolmesta eri lokaatiosta keskellä kaupunkia, kertoo show´ta luotsaava Gerben Bakker tiedotteessa.

– Ohjelmanumeron nimi on syystä Rock the Roof. Kuvaamalla korkeuksissa haluamme yllättää koko Euroopan sekä luovuuden kautta että visuaalisesti, hän jatkaa.

Bakkerin mukaan kaikki kuusi artistia ja yhtyettä lähtivät innolla leikkiin mukaan.

Lordin lisäksi spektaakkelissa nähdään euroviisuvoittajat Lenny Kuhr (De Troubadour, 1969), Teach-In ja Getty Kaspers (Ding-a-dong, 1975), Sandra Kim (J'aime La Vie, 1986), Helena Paparizou (My Number One, 2005), Lordi (Hard Rock Hallelujah, 2006) ja Måns Zelmerlöw (Heroes, 2015).

Euroviisufinaali käydään Rotterdamissa lauantaina 22. toukokuuta.