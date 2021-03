Arja Paanasen kolumni: Venäjän euroviisuedustajasta hirveä häly – kansa syyttää 29-vuotiaan naislaulajan loukkaavan venäläisnaisia

Venäjän viisukarsinnat voittanut Manizha, 29, on avoimen feministinen ja homomyönteinen tadzhikkipakolainen Moskovasta.

Unohtakaa jo Buranovon euroviisumummot.

Tänä keväänä kuuluu kohista homomyönteisestä ja feministimielisestä tadzhikkipakolaisnaisesta, joka laulaa venäjäksi venäläisnaisten oikeuksista pukeutuneena johonkin ihme turbaaniin ja sukupuolettomaan säkkihaalariin.

Ikään kuin hänellä olisi tähän kaikkeen muka joku oikeus!

Paitsi että venäläiset itse valitsivat hänet omin pikku kätösin Venäjän euroviisuedustajaksi valtiollisen ykköskanavan järjestämässä tekstiviestiäänestyksessä, joka järjestettiin kaiken lisäksi kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta.

Minkä jälkeen oli tietenkin loogista, että sekä Venäjän tiedotusvälineet että sosiaalinen media täyttyivät törkykommenteista, joissa haukuttiin sekä laulaja, hänen asusteensa, hänen kilpailukappaleensa kuin myös kappaleen valitsijat, koko euroviisujen laulukilpailu ja loppuviimeksi sekä Eurooppa että varmuuden vuoksi myös Yhdysvallat.

Mikä ihanan virkistävä euroviisukohu on siis ilmassa taas!

Manizhan kappale on avoimen röyhkeä naisten voimaannuttamisbiisi.­

Venäjän edustajaksi Rotterdamin toukokuisiin euroviisukisoihin valittiin 29-vuotias laulajatar, joka käyttää pelkkää etunimeä Manizha.

Manizhan omaa käsialaa oleva kilpailukappale on nimeltään Russian Woman, ja se on jotain aivan muuta kuin perinteistä slaavipoppia. Mukana on vaikutteita niin itämaisista rytmeistä kuin räpistäkin.

(Manizhan Russian Woman -kappaleen virallinen euroviisuvideo.)

Laulu on valtaosin venäjäksi, mutta välillä on säkeitä myös englanniksi. Manizhan teksti ei todellakaan ylistä niin kutsuttuja perinteisiä perhearvoja, vaan kyseessä on avoimen röyhkeä naisten voimaannuttamisbiisi.

Vapaasti käännettynä Manizha laulaa muun muassa näin:

– Kaikkien venäläisnaisten täytyy tajuta, te olette riittävän vahvoja murtamaan muurit.

” Monille venäläisille Manizha ei ole tarpeeksi venäläinen.

Perinteisiä asenteita kuvataan laulussa puolestaan näin:

– Älä ole uhmakas, oi kaunokainen. Odota vain nuorukaistasi, oi kaunokainen. Haloo, olet jo yli kolmikymppinen, missä viipyvät lapset? Olethan sinä ihan kaunis, mutta vähän jos laihtuisit. Laita päälle jotain lyhyempää, jotain pidempää.

Manizha neuvoo naisia olemaan pelkäämättä ja kappaleessa viitataan myös naisiin, jotka kasvattavat lapsia ilman miestä. Kertosäe on tarttuvan voimakas:

– Borjutsja, borjutsja. (Taistellaan, taistellaan.)

Kilpailukappale on Manizhan omaa käsialaa.­

Monille venäläisille Manizha ei ole tarpeeksi venäläinen, vaikka hän on asunut Moskovassa kolmivuotiaasta asti vuodesta 1994 alkaen. Perhe pakeni Dushanbesta sen jälkeen, kun heidän kotitalonsa oli tuhoutunut sisällissodassa.

Nykyisin Manizha toimii YK:n pakolaisjärjestön hyvän tahdon lähettiläänä. Venäjällä hän puolustaa avoimesti seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja kampanjoi perheväkivaltaa vastaan.

Venäläiskritiikeissä Manizhan valinta on tuomittu jo loukkaukseksi sekä venäläisiä naisia että kaikkia venäläisiä kohtaan. Kiihkeimpien vastustajien mielestä kappale on jopa presidentti Vladimir Putinin räätälöimän uuden perustuslain vastainen.

On vaikea sanoa, oliko Manizha todellakin venäläisten katsojien oma valinta, vai oliko voitto pedattu hänelle etukäteen Ykköskanavan taholta.

Yhden teorian mukaan Venäjä lähettää nimittäin nyt tahallaan euroviisuihin juuri sellaisen kilpailukappaleen, jonka se tietää miellyttävän eurooppalaista ”yltiösuvaitsevaista friikkiyleisöä”.

Kirjoittaja on Venäjään erikoistunut Ilta-Sanomien erikoistoimittaja.