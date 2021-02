Tältä Blind Channelin vihainen solisti näytti muutama vuosi sitten – lauloi rusetti kaulassa Mammanpojat-yhtyeessä

Mammanpojissa lauloi lyhythiuksinen rusettikaula Niko Vilhelm Moilanen.

Uuden musiikin kilpailun voittaneet ja toukokuussa Suomea Euroviisuissa edustavat Blind Channelin jäsenet löysivät toisensa ja oman musiikkityylinsä Madetojan musiikkilukiossa Oulussa.

Eri musiikkityylejä edustaneet lukiolaiset ovat siitä lähtien hioutuneet oman, violent popiksi nimittämänsä tyylilajin energisiksi esittäjiksi.

Madetojan musiikkilukion opettajat Anne Ålander ja Johanna Kemppainen muistavat bändin viisi alkuperäisjäsentä iloisina, aktiivisina ja lahjakkaina opiskelijoina. Muistikuviin on jäänyt pysyvästi se kuinka liian suuriin vaatteisiin pukeutunut räppäri ja pitkätukkaiset rokkarit löysivät toisensa.

– Niko Vilhelm Moilanen lauloi kahdessa lauluyhtyeessäni. Joonas Porko taas oli lukion ekana vuonna sekakuorossani. Kaikkia poikia olen opettanut musatiedossa, laulun ja soiton kursseilla ja parille opetin myös musateoriaa, lukion taiteellisena johtajana toimiva Kemppainen kertoo.

Blind Channel perustettiin Oulussa vuonna 2013, kun Joel Hokka ja Joonas Porko kirjoittivat ylioppilaiksi. Seuraavana vuonna ylioppilaslakin sai Niko Vilhelm Moilanen. Vuonna 2015 valmistuivat vielä Tommi Lalli ja Olli Matela.

Opettajien mielestä oman musiikkityylin ja kokoonpanon löytäminen lukioaikana on monen tekijän summa. Lukiossa ollaan tärkeä ajanjakso elämässä. 15–19-vuotiaina etsitään omaa persoonallisuutta ja aikuistutaan yhdessä kavereiden kanssa.

– Musiikkilukiossa pedagoginen ajatus lähtee monipuolisuudesta. Laulaminen ja soittaminen ovat tärkeitä, mutta myös musiikin teoria ja historia käydään läpi. Kun pohja on kunnossa, nuoret voivat löytää oman, persoonallisen polkunsa. Ja sitten kun se oma polku löytyy, käy juuri niin kuin Blind Channelin kohdalla, yhteinen sävel löytyy, Ålander huomauttaa.

Muita Madetojan tähtitehtaan kasvatteja ovat muun muassa Suvi Teräsniska, Saara Aalto ja Ellinoora Leikas.

Opettajien mieleen on jäänyt erityisesti Madiksen Mammanpojat -yhtye, joka esitti Rakkauden performanssia vuonna 2013. Performanssissa Niko Vilhelm laulaa lyhyessä tukassa, rusetti kaulassa ja kravatti selässä Pelle Miljoonan tutuksi tekemää kappaletta Tahdon rakastella sinua.

Kemppainen ja Ålander ovat edelleen yhteyksissä Blind Channelin jäsenten kanssa. Kuulumisia vaihdetaan tiuhaan tahtiin. Myös Mammanpoikien jäsenet ovat tekemisissä toistensa kanssa edelleen. Kaikki laulajat ovat jatkaneet musiikin tekemistä ja osa laulaa kuoroissa.

Kemppainen on säästänyt Niko Vilhelmiltä saamansa Messeger-viestin:

"Mulle ja meille tärkein oli varmasti Madetojan musiikkilukiossa se yhteishenki kaikkien opiskelijoiden ja opettajien välillä. Mää tulin madikselle räppärinä monta kokoa liian suurissa vaatteissa, kun jätkillä taas oli pitkät hiukset ja ne soitti rokkia. Silti se koulu saatto meidät samaan porukkaan ja luomaan täysin uudenlaista musiikkia."

Opettajien mielestä on tärkeää, että nykyisillä opiskelijoilla on Blind Channelin tapaisia esikuvia, jotka kertovat avoimesti omista lähtökohdistaan.

– Poikien merkitys nykylukiolaisille on suuri. He ovat Haukiputaalta ja sanovat sen. He näyttävät, että menestykseen voi ponnistaa mistä vain. Vahvojen esikuvien merkitys on suuri.