Ulkomaiset viisukonkarit sanovat suorat sanat Blind Channelin mahdollisuuksista – yksimielinen näkemys

– En pidä mahdottomana, että Blind Channel tuo Suomelle parhaan sijoituksen sitten Lordin voiton, arvioi australialainen Dale Roberts.

Oululainen Blind Channel voitti lauantaina järjestetyn Uuden musiikin kilpailun ja lähtee edustamaan Suomea tämän vuoden euroviisuihin Alankomaiden Rotterdamiin.

Bändi voitti energisellä esityksellään sekä kansainvälisen raadin että kotimaisen yleisön puolelleen ja sinetöi voittonsa ylivoimaisella äänivyöryllä. Sosiaalinen media sekosi voittajan ratkettua ja Suomelle alettiin jo povaamaan finaalipaikkaa, viisuvoitostakin puhuttiin.

IS kokosi ulkomaisen asiantuntijaraadin, jota pyydettiin kertomaan mielipiteensä yhtyeen Dark Side -kappaleesta ja live-esityksestä sekä arvioimaan sen mahdollisuuksia toukokuun euroviisuissa.

Raadin jäsenet tulevat Puolasta, Britanniasta, Australiasta ja Ruotsista. Kaikki neljä ovat piinkovia ja arvostettuja viisuasiantuntijoita.

Maciej Sychowiec, Puola

Maciej Sychowiec on Puolan suurimman euroviisusivuston Eurowizjan toimittaja.

1. Mitä pidit kappaleesta?

Se on koukuttava, ja bändi huokuu paljon energiaa. Olen iloinen, että meillä on pitkästä aikaa suomalainen rock-kappale euroviisuissa, koska Softenginestä ja Pertti Kurkikan Nimipäivistä on jo muutama vuosi aikaa.

Monet ovat vaatineet Suomelta rock-kappaletta viisuihin jo jonkin aikaa. Vaikka uskon, että on hyvä tuoda esille oman maan musiikkiteollisuuden eri puolia, on silti elintärkeää muistuttaa ihmisiä siitä, missä on hyvä.

Tyyliltään Blind Channelia verrataan Linkin Parkiin ja 2000-luvun alun nu-metal-aaltoon. Siinä ei ole mitään väärää, sillä ihmiset kokevat nostalgiaa ja toisaalta uskon, että 2000-luvun alku on nouseva trendi popkulttuurissa, joten Suomi on tässä edelläkävijä.

2. Miten uskot sen pärjäävän viisuissa?

Tämä on vaikea kysymys erityisesti siksi, että kyseessä ei ole sen enempää pop-kappale kuin iso balladikaan. On melko turvallista sanoa, että rock-musiikki on jo pysyvä osa euroviisuja, enkä ole huolissani yleisöäänestyksen vaikutuksesta. 15:n parhaan joukkoon on päässyt myös vaikeammin lähestyttäviä rock-kappaleita, joiden laulukielenä ei ollut englanti. Esimerkkinä Unkarin AWS vuonna 2018.

Raatien miellyttäminen voi kuitenkin olla hankalampaa. Ne ovat usein melko konservatiivisia ja kallistuvat enemmän radioystävällisiin ja ei-hyökkääviin kappaleisiin, kuten Ruotsin John Lundvik tai Itävallan Cesar Sampson.

Uskon, että Suomi pääsee finaaliin ja sijoittuu sijojen 15–20 välille. Olen kuitenkin huomannut monien, jotka eivät fanita rock-musiikkia, kannattavan tätä biisiä. Salaa toivon sen yltävän top 10:een.

3. Mitä mieltä olit heidän lavaesiintymisestään?

Yleisesti ottaen se oli erittäin hyvä, mutta jotkut lauluelementit vaativat vielä työstöä. Esimerkiksi kuiskaaminen ei kuulostanut kovin hyvältä ja jotkin rap-osuudet jäivät musiikin jalkoihin. Toisaalta toivon, että mukaan saataisiin myös visuaalisia elementtejä. Klipit, joissa he roikkuivat ylösalaisin, olivat hyvä idea ja toivon sitä lisää.

4. Mitkä ovat mielestäsi Blind Channelin vahvuudet ja heikkoudet?

Vahvuudet: Energia ja tarttuva kappale. Ne tekevät siitä enemmän valtavirtaa kuin se oikeasti on. He myös edustavat musiikkigenreä, jolla tuskin on paljon kilpailua euroviisuissa.

Heikkoudet: Heidät voidaan mieltää kaoottisiksi ja vulgaareiksi. Tällä tarkoitan erityisesti keskisormen näyttöä ja viittauksia 27-kerhoon. Olen iloinen, että he ovat tarkentaneet laulun todellista merkitystä, mutta joidenkin mielestä se voi silti olla luotaantyöntävä.

Alasdair Rendall, Britannia

Alasdair Rendall on Britannian suurimman euroviisu-faniklubin puheenjohtaja.

1. Mitä pidit kappaleesta?

Mielestäni tämän vuoden UMK:ssa oli käsittämättömän vahva kattaus erinomaisia moderneja kappaleita ja loistavia laulajia. Oli tosi kivaa nähdä niin normaali ja ammattimainen show näinä vaikeina aikoina. Mielestäni Dark Side on erittäin vahva laulu ja Blind Channel esitti sen todella hyvin ja loistavalla energialla. Heidän ympärillään oli mahtava tunnelma, vaikka oikea studioyleisö puuttuikin paikanpäältä.

Tällaista genreä ei usein nähdä euroviisuissa, mikä tarkoittaa, että sillä on hyvät mahdollisuudet tulla muistetuksi ja huomatuksi. Se muistuttaa minua vahvasti bändeistä, joita kuuntelin nuorempana (Linkin Park, Limp Bizkit, jne.)

2. Miten uskot sen pärjäävän viisuissa?

Kappale sopii Suomelle hyvin. Suomella on tietysti hyvä menneisyys rock-kappaleiden kanssa, kun Lordi voitti vuonna 2006. Monet maat eivät lähetä euroviisuihin rockia, mikä on sääli, koska pop-rockilla on laaja Euroopan laajuinen faniyhteisö.

Se todennäköisesti jakaa yleisön mielipiteitä, koska monet joko pitävät tai eivät pidä tästä genrestä. Uskon silti sen olevan riittävän omalaatuinen pärjätäkseen – ja toivon todella, että se pärjää!

Olen aina kannustanut Suomea euroviisuissa ja käyn vuosittain syyskuussa Tallinnan laivalla järjestettävällä euroviisuristeilyllä.

3. Mitä mieltä olit heidän lavaesiintymisestään?

Euroviisut on ennen kaikkea televisiotapahtuma, ja heidän esityksensä välittyi hyvin ruudun välityksellä. Blind Channel lauloi ja esiintyi erittäin hyvin livenä. Kameratyöskentelyn ja ohjauksen kanssa on petrattavaa Rotterdamissa, jotta tämän esityksen uniikki luonne varmasti välittyy kotisohville.

4. Mitkä ovat mielestäsi Blind Channelin vahvuudet ja heikkoudet?

Vahvuudet: Voimakkuus, mieleenpainuvuus ja omaperäisyys. Esitys oli hyvä ja laulu vahva.

Heikkoudet: Genre, josta kaikki eivät pidä.

Emil Löfström, Ruotsi

Emil Löfström on englanninkielisen Eurovision Legends -podcastin ja ruotsinkielisen Schalgervännerna -viisupodcastin juontaja

1. Mitä pidit kappaleesta?

Se on mahtava. Pidin siitä heti ensikuulemasta lähtien. Biisi ei kylläkään kuulosta lainkaan modernilta, mutta se on ajaton.

2. Miten uskot sen pärjäävän viisuissa?

Uskon, että he varmasti menevät jatkoon semifinaaleista, mutta en laittasi rahojani likoon sijoitukselle viiden parhaan joukossa. Heiltä puuttuu Lordin kaltainen VAU-efekti.

3. Mitä mieltä olit heidän lavaesiintymisestään?

Rehellisesti sanottuna se ei ollut kovinkaan kummoinen lavaesitys televisiota ajatellen. He esiintyvät lavalla kuin pubikeikalla, jossa yleisö on heidän edessään. Haluaisin nähdä heidän kommunikoivan enemmän keskenään, nyt se näytti yhden miehen esitykseltä.

Jos vertaa viralliseen musiikkivideoon, he ovat kuvissa yhdessä. Ymmärrän, että nyt on pandemia, mutta uskoisin tilanteen olleen sama myös videota kuvatessa.

4. Mitkä ovat mielestäsi Blind Channelin vahvuudet ja heikkoudet?

Vahvuudet: Lauluääni ja itse kappale. Se on mahtava biisi.

Heikkoudet: He ovat tavanomainen rockbändi, jossa mikään ei kiinnitä huomiota. Musiikkivideo osoittaa, miten heidän tulisi esiintyä lavalla.

Dale Roberts, Australia

Dale Roberts on suositun australialaisen Aussievision-podcastin juontaja

1. Mitä pidit kappaleesta?

Pidän siitä todella. Minua ei rock haittaa ja uskon, että tämä toimii todella hyvin. Tämä on kuin vuoden 2021 versio 2000-luvun alun Linkin Parkista.

2. Miten uskot sen pärjäävän viisuissa?

Uskon, että euroviisut on valmiina vastaanottamaan enemmän rockia, ja tämä voi pärjätä todella hyvin. Se on uniikki kappale ja siinä on riittävästi pop-elementtejä, jotta se uppoaa muillekin kuin rock-faneille.

Luulen, että tämä toimii niin raadin kuin yleisönkin keskuudessa ja yltää finaalipaikkaan. Sitten menee arvailuksi, mutta en pidä mahdottomana, että Blind Channel pääsee kymmenen parhaan joukkoon ja tuo Suomelle parhaan sijoituksen sitten Lordin voiton.

3. Mitä mieltä olit heidän lavaesiintymisestään?

Heidän live-esiintymisensä teki minuun vaikutuksen. Se oli simppeli, ja lavastus tyylikkään moderni. Esitys oli energinen ja mieleenpainuva. He todellakin saivat minut livenä puolelleen!

4. Mitkä ovat mielestäsi Blind Channelin vahvuudet ja heikkoudet?

Vahvuudet: Biisi erottuu ja live-esitys saa takuulla monet ihmiset ympäri Eurooppaa ja Australiaa tarttumaan puhelimiinsa ja äänetämään.

Heikkoudet: Rockilla on ollut vaikeuksia menestyä Euroviisuissa viime vuosina. Genre voi olla raadille tuntematon.