Ylen juontaja kysyi Blind Channelilta suoraan euroviisuissa menestymisestä – oululaismiehet paukauttivat rehdin vastauksen

– Kyllä me jossain vaiheessa treeniksellä alettiin puhua, että jätkät, me voitetaan tää, Blind Channelin Joel Hokka kuvailee Ylellä UMK-taivalta.

Suomen euroviisuedustajaksi lauantaina valittu Blind Channel saapui uuden viikon alkajaisiksi Ylen aamu-tv-studioon kertomaan tunnelmiaan.

Yhtyeen laulaja-kitaristi Joel Hokka ja laulaja Niko Vilhelm istuivat haastattelupenkkiin hyväntuulisina.

– Tosi surrealistinen asia nousta altavastaajasta ylivoimaiseksi voittajaksi, Vilhelm aloittaa.

– Kyllä me jossain vaiheessa treeniksellä alettiin puhua, että jätkät, me voitetaan tää, Hokka jatkaa.

Blind Channel lähtee Rotterdamiin keväällä.­

Juontaja kyselee kaksikolta, miten euroviisuista nyt sitten selvitään ja tuoko iso pistesaalis UMK:ssa paineita. Blind Channelin edustajat iskevät tiskiin suorasukaisen vastauksen.

– Totta kai ennen keikkaa jännittää, mutta me ei olla koskaan oltu sellaisia, että me ajateltaisiin, mitä muut ajattelee. Me tehdään mitä me osataan tehdä, laitetaan hullu treeni päälle ja mennään katsomaan, mitä siitä tulee, Vilhelm vastaa.

– Pitää muistaa, että me ollaan tehty töitä bändin kanssa jo kahdeksan vuotta. Oppirahat on jo maksettu, Hokka lisää.

Idea UMK:sta lähti liikkeelle, kun korona murskasi rokkarien haaveet siitä, että heidän vuonna 2020 julkaistu kolmas levynsä nostaisi heidän suosiotaan ja että he pääsisivät keikkailemaan kunnolla.

Sitten he päättivät ”nostaa keskarit pystyyn” ja lähteä televisioon esiintymään.

– Haluttiin tehdä biisi, jonka tahtiin ihmiset voi nostaa keskarit pystyyn ja huutaa. Kannattaa joskus kokeilla, se on yllättävän terapeuttista, Hokka naurahtaa.

Blind Channel voitti UMK 2021 -kilpailun ylivoimaisesti 551 pisteellä. Toiseksi tullut Teflon Brothers & Pandora saivat 180 pistettä. Pisteisiin vaikuttivat kansainvälisten raatien antamat pisteet (25 prosenttia lopputuloksesta) ja suomalaisten antamat äänet (75 prosenttia tuloksesta).

Euroviisut järjestetään keväällä Rotterdamissa. Euroopan yleisradiounionin tällä hetkellä voimassa olevan linjauksen mukaan tilaisuus järjestetään turvavälein, mutta jokaisen maan edustajat pääsevät matkustamaan Rotterdamiin ja esiintyvät suorassa lähetyksessä paikan päällä. Suuria yleisömassoja viisuissa paikan päällä ei näillä näkymin tulla näkemään.