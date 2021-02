Yksi nousi ylitse muiden kansainvälisten viisufanien ja muusikoiden UMK-raadissa – ”Ymmärtääkö Eurooppa tätä?”

Kuka on Softenginen kanssa euroviisuissa menestyneen laulaja Topi Latukan ylivoimainen suosikki? Entä mitä tuumii brittiläinen viisufani Luke White UMK-finalisteista? Lue IS:n UMK-raadin tulokset!

Luke White, brittiläinen euroviisutubettaja, laulaja.

Teflon Brother feat. Pandora: I Love You: Tämä osuu pinnalla olevaan 80-luvun buumiin. Teknosoundit ja tarttuvat melodiat jumahtavat päähäni ja hyräilen kappaletta yhä. Suomalaiset lyriikat ja englanninkieliset kertosäkeet toimivat hyvin yhdessä. Pisteet: 10

Aksel: Hurt: Aksel tuli takaisin paremman biisin kanssa. Sanoitus on fantastinen ja voi auttaa ihmisiä rankan ajan yli. Briljantti biisi, jossa on tarttuva melodia. Pisteet: 6

Laura: Play: Biisin kantrielementit erottavat kappaleen muista. Play on hyvin kaupallinen ja radiosoittomainen. Koukku kertosäkeessä on näppärä. Tämä voi olla musta hevonen, koska on hauska. Pisteet: 5

Danny: Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua: Rauhoittava ja rentouttava biisi. Folkmainen tunnelma. Kappaleen sanat ovat erikoisimmat, mitä ikinä olen kuullut. Valitettavasti kappale ei tee samanlaista vaikutusta kuin muut. Pisteet: 3

Oskr: Lie: Kylmät väreet heti ensikuulemalta. Charmikkaalla Oskrilla on äänessään raspia ja soulia. Herkkä ja hienovarainen biisi kuulostaa valmiilta paketilta. Pisteet: 7

Blind Channel: Dark Side: Tällä on hyvät mahdollisuudet viisuissa sisukkuutensa, Linkin Park -henkensä ja tarttuvan koukkunsa ansiosta. Kyse ei ole puhtaasta hevibiisistä, vaan biisissä muidenkin genrejen elementtejä, joten muutkin siitä pitävät. Pisteet: 12

Ilta: Kelle mä soitan: Kuinka vilpitön kappale, ja Ilta on niin lahjakas. Sanoituksessa on syvyyttä ja ainutlaatuisuutta. Musiikissa on disneymäisyyttä ja taianomaisuutta mutta myös surumielisiä vivahteita. Pisteet: 8

Alon Amir, israelilainen viisuasiantuntija, joka on tuomaroinut eri maiden kansallisia viisuja. Kirjailija.

I Love You: En yhtään epäile, etteikö tämä toimisi suomalaiselle yleisölle ja viisubileissä. Kappale muistuttaa minua CatCatin biisistä 90-luvulla. Onko se sitten kohteliaisuus? Pidin siitä silloin, mutta se ei toimi minulle nyt enää. Pisteet: 6

Hurt: Olen niiden artistien puolella, jotka eivät päässeet edustamaan maataan viime vuonna. On mukava nähdä Aksel mukana. Kappale ei tehnyt minuun vaikutusta, ja jos se voittaa finaalin, en usko sen menestyvän Rotterdamissa. Pisteet: 5

Play: Viisuissa hukkuu. Laura voi ajatella erottautuvansa biisillään, mutta se ei pidä paikkaansa. Kun olin Viron finaalin tuomaristossa 2017, en pitänyt hänen biisistään. Se voitti, muttei päässyt finaaliin. Tässä on samat ainekset. Pisteet: 7

Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua: Pisteet Ylelle siitä, että se ymmärtää UMK:n olevan perheohjelma, jonka pitää tavoittaa vanhemmatkin sukupolvet ja osoittaa kunnioitusta upeille vanhoille artisteille. En laittaisi tätä edustamaan Suomea, mutta on hienoa, että artisti on mukana. Pisteet: 4

Lie: Muistuttaa Saksan viisua 2018. Kiva tunteikas balladi, jonka sanomaan voi moni samaistua. Oskr tarvitsee hyvän live-esityksen saadakseen huomiota, koska kilpailussa on 3 muuta balladia. Pisteet: 10

Dark Side: Suomesta voi odottaa tämän genren musiikkia. Linkin Park -vibat kuultavat läpi, ja minä rakastan tätä! Euroopassa on paljon tämän musiikin faneja. Biisi on hyvin tuotettu, melodia on tarttuva ja uppoaa laajaan yleisöön. Pisteet: 12

Kelle mä soitan: Viisuballadit ovat haastavia, koska niissä on tietty kaava, ja tässä biisissä ei sitä ole. Toisen kuuntelukerran jälkeen on hyvä, että biisi rikkoo kaavaa. On kiinnostavaa, miten suomen kielellä menestyy. Pisteet: 8

Topi Latukka, sijoittui Softenginen kanssa sijalle 11. Kööpenhaminan viisuissa 2014. Soolouralla.

I Love You: Mielestäni todella tarttuva ja hauska biisi, I Love You onkin varmasti yksi UMK:n vahvimmista voittajaehdokkaista. Suomessa Teflon Brothersien satiirinen huumori on selkeää koska bändi on tuttu. Eri asia on, ymmärtääkö Eurooppa I Love You biisin samalla tavalla vai välittyykö se vain vanhahtaneena eurodancejumppana. Pisteet: 8

Hurt: Hurt on kaunis sävellys. Siinä on jotain mikä pysäyttää enkä oikein osaa sanoa mikä. Kuitenkin tälläisessa biisissä, missä ei ole rumpukomppia, huomio kiinnittyy oman heilumisen/tanssimisen/pään nyökyttelyn sijaan isosti siihen, mitä laulaja sanoo. Puhutaan siitä, että on ollut vaikeaa, ja kertosäkeessä siitä, että enää ei tarvitse sattua, ja katsotaan taaksepäin sitä aikaa, kun oli vaikeaa. Itselle tämä jättää tarinan aika tyhjäksi. Mitä on tapahtunut, että nyt kaikki on hyvin? Pisteet: 5

Play: Play on makee biisi, ja Lauralla on hieno säröytyvä ääni. Tuntuu kuitenkin siltä, että Laura artistina saattaa jäädä hieman mitäänsanomattomaksi muiden rinnalla. En oikein saa kokonaisuudesta itselleni selkeää merkitystä, pitäisikö tanssia vai mitä minun pitäisi tuntea biisiä kuunnellessani? Live-esitys kertoo varmasti enemmän. Pisteet: 4

Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua: Aivan upea biisi, joka herätti eniten tunteita. Omista hautajaisista kertovan biisin voi artisti julkaista urallaan vain kerran ja hienoa, että sen esittää Danny juuri nyt. En usko viisumenestykseen, mutta on mahtavaa, että biisi saa huomiota. Pisteet: 12

Lie: Lie on hieno ja kansainvälisesti uskottava biisi. Ehkä jonkinlainen omaleimaisuus biisistä jää mielestäni uupumaan, Ed Sheeran -vibat ovat väistämättömiä. Kuka Oskr on ja mikä juuri hänen jutussaan on erilaista ja uutta mihin voisin rakastua? Pisteet: 7

Dark Side: Nostan hattua bändille, että lähti kisaan! Biisi olisi voinut olla mikä tahansa Blind Channel -sinkku. Kova biisi kuitenkin, ja viisuissa Eurooppa näkee hevin Suomesta uskottavana. Bändin vanhana tuttuna voin sanoa, että Blind Channel on kovimpia livebändejä joita olen nähnyt, joten odotan UMK-show’lta myös paljon. Pisteet: 10

Kelle mä soitan: Uskallan väittää, että Ilta on kilpailun heittämällä kovin laulaja. Biisi on kaunis, mutta omaan makuuni ehkä hieman liian surkutteleva. Toisaalta varmasti monille samaistuttava. Pisteet: 6

Teemu Roivainen, laulaja, uusi Uusi alku -sinkun. Saara Aallon taustalaulajana Portugalin euroviisuissa 2018, musiikinopettaja.

I Love You: Porukan tarttuvin kertosäe. Taattua Teflon-laatua, mutta huolena on kansainvälisen yleisön suhtautuminen (ymmärretäänkö bändi pilke silmäkulmassa oikein). Pandora feat toimii varmasti. Pisteet: 10

Hurt: Jälleen todella laadukas kokonaisuus Akselilta ja kappale, jota kaikkien on helppo kuunnella. Akselista on helppo pitää. Onko kertosäe tarpeeksi hyvä, kun lähdetään vertaamaan muiden maiden kappaleisiin? Pisteet: 7

Play: Kovin tyypillinen ja tavallinen oman genrensä kappale. Laura vakuuttaa. Sävellys itsessään ei tunnu tarpeeksi uniikilta ja mielenkiintoiselta. Pisteet: 4

Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua: Odotusarvo Dannyn kohdalla nousee huiman uran myötä todella korkeaksi. Kappaleesta tulee mieleen yksi maailman upeimmista tulkinnoista: Johnny Cashin Hurt. Vaikka mies on ikoni Suomessa, niin olisiko kappale kuitenkaan oikea valinta viisuihin? Pisteet: 5

Lie: Erittäin mielenkiintoinen uusi tuttavuus ja toivon menestystä. Kansainvälisen tasoinen toteutus ja tulkinta. Vaikka kaikin puolin loistava, niin pieni huoli erottuisiko tarpeeksi kansainvälisessä kilpailussa sävellyksenä. Pisteet: 12

Dark Side: Loistava energia, hienoa soittoa ja mielenkiintoinen bändi. Jos bändi jaksaa tehdä pitkään ja ahkerasti töitä, niin tällä porukalla on mahdollisuus vaikka mihin. Kansainvälisessä kilpailussa saattaisi yllättääkin? Pisteet: 8

Kelle mä soitan: Upea, varma ja uskottava tulkitsija. Erittäin hieno uusi laulu, jonka luulisi soivan radiossa hyvinkin paljon. Tavallaan olisi hienoa laittaa Suomesta upea suomeksi laulava esiintyjä, mutta kielikysymys herää väistämättä mieleen. Pisteet: 6

Erja Lyytinen, maailman parhaimpiin rankattu blueskitaristi, musiikinopettaja.

I Love You: Alusta alkaen hytkyttämään pakottava biisi, joka tuo mieleen ”I’m a Barbie Girl” -diskorallin. Kertsissä toistellaan iloveyoubabebabe. Olikohan biisi tehty pilke silmäkulmassa..? Pisteet: 5

Hurt: Solistin laulusaundissa on jotain todella viehättävää, ja kaikessa hauraudessaan luo toivoa toksisesta ihmissuhteesta irtautuvalle. Biisi soljuu eteenpäin syna-aallon säestämänä. Tämä saattaa koskettaa. Pisteet: 8

Play: Perinteikäs viisubiisi I Will Survive -tematiikalla. Simppelit sanat tuskin haittaavat niitä, jotka innostuvat tanssimaan biisin tahdissa. Pisteet: 4

Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua: Laulajaveteraani-Danny putsaa pöydän aitoudella ja ripauksella itseironiaa. Lyriikoissa on substanssia. Euroviisuehdokkaista uskottavin veto, jonka olisi voinut viedä sovituksellisesti johnnycashmäisempään suuntaan. Pisteet: 12

Lie: Biisiin on haettu kansainvälistä pop-saundia, joka tasaisesti junnaavan, enteilevän pianokompin kera lupailee, että kohta tapahtuu jotain suurta. Pre-chorus nostaa nopeasti mukaansa alle puolessa minuutissa. Pisteet: 7

Dark Side: Energinen rockmättö, jossa väliosan uhisevat viikingit saavat takuulla koko aamuyön rokkibaarin huutamaan ”uh”! Perusviisuralleista poikkeava biisi, jonka voisi kuunnella useammin. Mutta: näin raskas meininki liikaa viisuissa? Pisteet: 10

Kelle mä soitan: Biisin aihepiiri, yksinäisyys, on tänä aikana todella osuva, kun moni pakosti viettää aikaa yksin. Biisi itsessään on ihan kaunis, mutta tuoko se musiikillisesti pöytään mitään uutta? Laulajalla on kuitenkin upea ääni, joka tuo varmasti pisteitä. Pisteet: 6

Pisteet:

Dark Side: 52

Lie: 43

I Love You: 39

Sinä päivänä kun kaikki rakastaa minua: 36

Kelle mä soitan: 34

Hurt: 31

Play: 24

