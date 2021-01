UMK:n ennakkosuosikit jakavat rajusti mielipiteitä – IS:n viisuraati pamautti ilmoille viiltävät arvionsa kisakappaleista

IS:n viisuraati arvioi UMK-ehdokkaat.

Ilta-Sanomien raati katsoi ja kuunteli läpi tämän vuoden Uuden musiikin kilpailun ehdokkaat, joista yksi valitaan edustamaan Suomea Eurovision laulukilpailussa. Tänä vuonna voitto ei ollut raadin silmissä lainkaan selkeä, vaan se irtosi vain kahden pisteen erolla seuraavaan.

Pisteitä kappaleille sai jakaa euroviisuista tutulla tyylillä, eli 1-12 pistettä niin, että 9 ja 11 pistettä ei voinut antaa.

UMK:n taso ilahdutti raatilaisia ja finaalista tulee varmasti jännittävä. Haikeita balladeja oli kuitenkin sen verran paljon, että raatilaisten tanssijalka jäi vipattamaan. Iloisia kappaleita olisi kaivattu lisää.

Ennakkosuosikkeina pidetyt kaksi menevämpää esitystä, Teflon Brothers & Pandora sekä Blind Channel tuntuivat toisaalta jakavan raatilaisten mielipiteet, eivätkä siksi päässeet pisteissä ihan kärkisijoille. Koosteen pisteistä näet jutun lopusta.

Raatiin kuuluivat IS:n toimitussihteeri Tatu Onkalo, IS Tv-lehden toimitussihteeri Pauliina Leinonen, toimittaja Heidi Vaalisto, viihdetoimittaja Iida Tani sekä Turun aluetoimittaja Anna-Maija Naakka.

Suomen euroviisuedustaja valitaan UMK-finaalissa 20. helmikuuta.

Oskr: Lie

Tatu: Plussat: Samaistuttava kappale kertoo pienen tarinan. On otettu hyvin vastaan meillä ja maailmalla. Miinukset: Viisulle on sekä hyvä että huono ominaisuus, että se voisi olla mistä maasta vain. Pisteet: 4.

Heidi: Plussat: Ruohosen jälkikasvun ääni on kuin samettia. Nuoren miehen tuska riipaisee. Miinukset: Melodia on kaunis, mutta koko ajan odottaa, milloin tulee räjähtävä kohta. Pisteet: 10.

Pauliina: Plussat: Missä Suomen Ed Sheeran on piileskellyt? Näin upeaääninen artisti ansaitsisi enemmän julkisuutta. Miinukset: Olisipa tähän saatu tykimpi kertosäe! Modulaatio! Ihan mitä tahansa, että biisi syttyisi liekkeihin ja painuisi mieleen. Pisteet: 7.

Iida: Plussat: Taitava laulaja, koskettavat sanat ja kansainvälisyyttä henkivä biisi. Muistuttaa hieman Ed Sheerania sekä Lewis Capaldia. Oma suosikkini! Miinukset: Samanlaisia ongelmia kuin Akselin kappaleessa. Jääkö tämä mieleen ensikuulemalta? Joka tapauksessa upea kappale. Pisteet: 12.

Anna-Maija: Plussat: Turun Ed Sheeranin äänessä on sopivasti rosoa balladia piristämään. Biisi kasvaa loppua kohden ja toimii radiossa. Korvamato. Miinukset: Edellinen voittaja oli miehen laulama balladi, mikä voi syödä mahdollisuuksia. Pisteet: 10.

Pisteet yhteensä: 43

Teflon Brothers x Pandora: I Love You

Tatu: Plussat: Ensin koko setti ärsytti, mutta piponi alkaa jo löystyä. Pandora päästetään vauhtiin korvamadon loppusuoralla. Miinukset: Renkutuksessa on elähtänyt asetelma. Junttijäbät mutisee räppiä ja naisen osa on luikuttaa I love youta. Pisteet: 8.

Heidi: Plussat: Iloinen, yksinkertainen tarttuva rallatus, mukana suomalaista junttikomiikkaa. Miinukset: Tuolta kokoonpanolta olisi odottanut enemmän, sillisalaatista ei jää mieleen kuin kertosäe: I love you. Pisteet: 6.

Pauliina: Plussat: Kerrankin tarttuva kertosäe! Tunnustan kuunnelleeni tätä rallia ensimmäisenä päivänä kymmeniä kertoja repeatilla. Hauska Stranger Things -tyylinen video, toivottavasti sama teema tanssiliikkeineen jatkuisi myös finaalissa. Miinukset: Ymmärretäänkö kansainvälisellä tasolla tätä? Onko kertosäe liian monotoninen? Tuleeko lavashow’sta korni, kuten viime vuonna Erikalla? Pisteet: 12.

Iida: Plussat: Pandora. En ole Teflon Brothersien suurin fani, mutta ruotsalaistähden valinta kertosäkeen laulajaksi on nerokas veto. Plussaa myös iskevästä melodiasta! Miinukset: En usko humoristisen suomiräpin iskevän kansainvälisiin viisufaneihin, ei iske minuunkaan. Pisteet: 5.

Anna-Maija: Plussat: Sopii viisumeininkiin kuin parta Conchitalle. Suomen ja enkun yhdistelmä toimii yllättävän hyvin. Miinukset: Miksi, voi miksi Pandoraa ei päästetty kunnolla irti?! Mitäänsanomaton kertsirallattelu pilaa muuten viihdyttävän retropumpun. Pisteet: 7.

Pisteitä yhteensä: 38

Danny: Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua

Tatu: Plussat: Juuri sopivan kepeä yllättäjä, joka tuo kisaan monipuolisuutta ja arvokkuutta. Miinukset: Välittyisikö musta huuomori viisujen yleisölle? Pisteet: 6.

Heidi: Plussat: Jos haluaa hautajaisiin humoristisen tilityksen, tämä soimaan. Uusi aluevaltaus tuoda tv-sarjoista tuttu Nordic noir -tyyli musiikkiin. Pisteitä omaperäisyydestä. Miinukset: Kansainvälinen kuulijakunta tuskin tavoittaa kappaleen sanomaa, pitäisi tuntea Dannyn historia ja hallita suomea. Pisteet: 8.

Pauliina: Plussat: Odotin Dannylta kappaleita, jotka muistuttaisivat hittejä Seitsemän kertaa seitsemän tai Oku Luukkaisen ja Hesa-Äijän kanssa tehtyä 7300 päivää. Tuli ironinen hautajaislaulu, jossa on johnnycashmaisia sävytteitä. Plussaa sanoittajan ja artistin rohkeudesta. Miinukset: Surullisia itkuvirsiä on euroviisuissa kuultu aivan liikaa. En edes uskalla kuvitella, millainen lavashow tähän tulee. Pisteet: 5.

Iida: Plussat: Kappale on sanomaltaan koskettava ja Danny toimittaa sen viestin uskottavasti. Muistuttaa hieman Heli Kajon Jos mä kuolen nuorena -kappaletta. Miinukset: Millaisen lavashow’n tästä saa aikaan? Katoaako lyriikoiden merkitys ulkomaalaisten kuulijoiden korvissa? Pisteet: 6.

Anna-Maija: Plussat: Omaperäinen aihe, ja sanoitukset rautaa. Miinukset: Vähäeleisessä kappaleessa karisman pitäisi riittää puskemaan se perille. Dannyn eväät eivät ihan riitä. Odotin jotain yllättävää tykkikohtaa loppuun, mutta kohokas typistyi pannukakuksi. Pisteet: 3.

Pisteitä yhteensä: 28

Laura: Play

Tatu: Plussat: Hauska kantrivivahde. Miinukset: En oikein pääse kiinni kappaleen viestistä vaan kadotan laulun samanlaisten viisujen loputtomaan mereen. Pisteet: 3.

Heidi: Plussat: Lauralla on ulkonäköä, ääntä ja kokemusta kansainvälisistä estradeista, euroviisumainen kappale. Miinukset: Kappale pitäisi paketoida ruotsalaiseen tyyliin, hyvä koreografia ja jotain tyylikästä päälle. Nyt muistuttaa renkutusta Tallinnan laivan tanssilavalta. Pisteet: 4.

Pauliina: Plussat: Mukavaa, että Viroa monesti edustanut Laura pyrkii nyt Suomen edustajaksi ja samalla Suomen viihdetaivaalle. Tervetuloa! Miinukset: Olin jo täpinöissäni, että nyt saadaan Koit Toomen ja Lauran hauskan Verona-viisun kaltainen biisi meidänkin kisoihin. Ei tullut. En ole myöskään ihmisiä, joiden sydän sykkii kantrille. Pisteet: 4.

Iida: Plussat: Perushyvä kappale. Ei erityisen hyvä, eikä huono. Laura on kokenut esiintyjä, joten lavakarismaa varmasti löytyisi. Miinukset: Kappale on melko mitäänsanomaton. Tällaisia kuullaan eri maiden viisukarsinnoissa joka vuosi. Valitettavasti ei jää lainkaan mieleen. Pisteet: 4.

Anna-Maija: Plussat: Esiintyminen ja kaula-aukko ovat viisukelpoiset. Biisi jää hetkeksi päähän soimaan. Miinukset: Kokonaisuus on tasapaksu, ja koko ajan odottaa ”vau-kohtaa”, jota ei tule. Ihan jees -meiningillä ei viisuissa pärjätä. Pisteet: 4.

Pisteitä yhteensä: 19

Aksel: Hurt

Tatu: Plussat: Lohduttava laulu onnistuu juuri ja juuri välttämään olemasta liian lälly. Miinukset: Kappale junnaa paikoillaan ja alan haikailla Akselin edellisen viisun perään. Pisteet: 5.

Heidi: Plussat: Kaunis kappale. Ei ole kikkailtu, vaan on usko yksinkertaiseen melodiaan ja sovitukseen, naisääni on ainoa lisäelementti. Miinukset: Voi olla liian yksinkertainen suurelle estradille. Pisteet: 5.

Pauliina: Plussat: Aksel ei petä taaskaan. Kaunis ääni, herkkä tulkinta. Miinukset: Kilpailee samoista äänistä Oskrin kanssa. Sama ongelma vaivaa myös kuin Oskrilla eli liian paikallaan polkeva kappale. Pisteet: 6.

Iida: Plussat: Akselin ääni on kansainvälinen ja kappale on kaunis. Viime vuoden UMK-voittaja saa kansalta varmasti sympatiapisteitä. Miinukset: Kappale ei jää mieleen eikä kasva sen edetessä. Missä koukuttava c-osa tai iskevä kertosäe? Pisteet: 7.

Anna-Maija: Plussat: Kappale on kaunis. Voisiko ensi vuoden biisiin silti lisätä kohdan, jossa Aksel vetää kovaa ja korkealta? Kapasiteettia olisi. Miinukset: Häviää miesballadien kaksintaistelun Oskrille. Unohtuu heti kuuntelun jälkeen. Pisteet: 6.

Pisteitä yhteensä: 29

Blind Channel: Dark Side

Tatu: Plussat: Limp Bizkit UMK:ssa. Miinukset: Minäkin rakastan bailata synkissä tunnelmissa, mutta tämä show ei ole raju vaan lapsellinen. Keskari vilkkuu ja yrjö lentää, hohhoijakkaa. Hurjempaakin on jo viisuissa nähty. Pisteet: 1.

Heidi: Plussat: Energinen esitys oululaisilta. Omassa lajissaan tyylikäs. Esitys jää mieleen enemmän kuin itse kappale. Hienosti tehty video. Miinukset: Meni huutamiseksi ja kirkumiseksi. Saman genren edustaja Lord voitti viisut. Sen salaisuus oli puvustus ja tarttuva kertosäe. Pisteet: 7.

Pauliina: Plussat: Arvostan kappaleita, jotka lähtevät räjähtävästi käyntiin. Naulaisi varmasti kanavasurffaajat moshaamaan sohvilleen Rotterdamissa. 20 vuoden takaisen Linkin Parkin kaltaista tummaa vääntöä bilevivahteella, kelpaa! Komeat I’m-huudot! Miinukset: Miten sujuu livenä? Viisuissa on ollut raskaampaa rockia ja metallia useaan otteeseen, mutta kovin korkealle ne eivät ole nousseet – paitsi Lordi. Pisteet: 10.

Iida: Plussat: Eroaa selkeästi kaikista muista ehdokkaista. Kappale kuulostaa kansainväliseltä ja uskon, että tämä voisi upota viisufaneihin ympäri maailman. Ainoa, joka jäi soimaan päähän ensikuulemalta! Miinukset: Rock ei vaan iske. Tuntuu, että Suomi on jo katsonut tämän kortin. Pisteet: 8.

Anna-Maija: Plussat: Tässä ei ole lähdetty tekemään vain jotain poikkeavaa, vaan biisi on oikeasti hyvä. Etenkin kertosäe tykittää. Haluaisin ehdottomasti kuulla viimeisen rääkäisyn viisulavalla. Miinukset: Rock on aina riski viisuissa. Saadaanko videon energia siirtymään livelavalle? Pisteet: 12.

Pisteet yhteensä: 38

Ilta: Kelle mä soitan

Tatu: Plussat: Edustaa hyvin tämän hetken suomalaista musiikkimaisemaa. Kisan kolmesta haikeilusta ainoa, joka sai minut mukaan tunnelmaan. Miinukset: Vähän tasapainoilua, onko tämä kliseekokoelma vai ei. Riippunee kuulijasta. Pisteet: 7.

Heidi: Plussat: Maaginen tunnelma. Kaikkien synkistelyjen jälkeen kuulosti virkistävältä kuunnella kaunista kappaletta ja kaunista ääntä. Koronan keskellä on markkinarakoa voimabiisille. Miinukset: Miten laulun sanoma ja idea toimivat euroviisulavalla? Pisteet: 12.

Pauliina: Plussat: Kylmät väreet. Upea, kaunis kappale, jossa juuri sopivassa suhteessa mahtipontisuutta ja nostatuksia. Yksinäisyyttä raastavasti kuvaavat sanat. Ilta nousisi varmasti esiin Rotterdamissa. Miinukset: Kappaleen suurin ongelma on se, että sillä on vastassaan kovat ennakkosuosikit I Love You ja Dark Side finaalissa. Pisteet: 8.

Iida: Plussat: Ilta on yksi Suomen taitavimmista laulajista ja kappale on kerrassaan upea. Ehkä kliseinen voimaballadi, mutta lähettäisin tämän ylpeänä Rotterdamiin. Miinukset: En voi olla ajattelematta, että suomi laulukielenä rokottaa kansainvälisten fanien pisteitä, joten Oskr on edelleen suosikkini. Pisteet: 10.

Anna-Maija: Plussat: Upeaäänisen Iltan koskettavan kappale paranee joka kuuntelulla. Tunne tulee läpi, vaikkei suomea ymmärtäisikään. Miinukset: Voittoahan viisuissa tavoitellaan, enkä edelleenkään näe suomenkielistä kappaletta kärkisijoilla, valitettavasti. Pisteet: 8

Pisteet yhteensä: 45