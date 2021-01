Onko tässä kaikkien aikojen koskettavin UMK-kappale? Iltan riipaiseva balladi sai viisufanit haukkomaan henkeään – ”Todellinen mestariteos”

Iltan UMK-kappale julkaistiin varhain perjantaina. Riipaiseva biisi kertoo yksinäisyydestä ja siitä, miltä se tuntuu.

Seitsemäntenä UMK-kappaleena julkaistiin tänään perjantaina Iltan koskettava balladi Kelle mä soitan.

Ilta ponnahti julkisuuteen räppäri Cheekin hitistä Sillat, jossa hän lauloi kertosäkeet vuonna 2015. Viime syksynä artisti julkaisi debyyttialbuminsa Näitä hetkiä varten, ja hänet on nähty mm. Tähdet, tähdet ja All Together Now Suomi -ohjelmissa.

Ilta kertoo UMK:n tiedotteessa, että hän sai jo lapsena kylmiä väreitä suurista, herkistä kappaleista, ja samanlaisia reaktioita hän haluaa saada aikaan myös omalla musiikillaan. Laulaja pohti pitkään Uuden Musiikin Kilpailuun osallistumista, mutta päätti lopulta lähteä mukaan tavoittelemaan Suomen viisuedustajan paikkaa.

Iltan koskettava Kelle mä soitan -kappale kertoo yksinäisyydestä. Siinä kuvaillaan konkreettisesti sitä, kun yksinäisyys iskee ja miltä se tuntuu.

– Ihminen saattaa olla keskellä ihmisjoukkoa ja silti tuntea itsensä todella yksinäiseksi. Se on yksi vaikeimmista tunteista, koska meidät on luotu yhteyteen toistemme kanssa. Toivon, että kappale voi tuoda turvaa tai tukea sinne missä kukin tätä kuuntelee, yhdessä tai yksin. Vaikka biisissä ei sanota suoraan, että sä selviät, niin silti se voi tuoda silti kuulijalle tunteen, ettei hän ole yksin tän asian kanssa, Ilta kertoo UMK:n tiedotteessa.

Ilta on säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut kappaleen yhdessä Väinö Walleniuksen kanssa, joka on kirjoittanut kappaleita muun muassa Pyhimykselle ja Mariskalle. Kappaleen sanoituksien tekemiseen osallistui UMK:ssa vuonna 2015 kilpaillut laulaja-lauluntekijä ja tuottaja Jouni Aslak.

Wallenius kertoo, että tekijöille oli alusta asti selvää, että Kelle mä soitan vaatii taustalleen orkesterin.

– Suunnitelma oli saada Budapestista etänä orkesteri soittamaan tämä. Nythän siellä on jousisinfonia taustalla, mikä on tosi mahtavaa, hän sanoo Ylen tiedotteessa.

Ylen mukaan UMK:n ammattilaisraati pitää Iltan kappaletta yhtenä kilpailun koskettavimmista koskaan.

– Ilta on yksi upeaäänisimmistä nuorista suomalaisista laulajista, ja hän on hurmannut yleisön niin soundillaan kuin persoonallaan. Kappaleen teema, yksinäisyys, on äärimmäisen tärkeä ja ajankohtainen. Kelle mä soitan on yksi UMK-historian koskettavimmista balladeista, raati kertoo.

Myös viisufanit ottivat Iltan kappaleen innokkaasti vastaan YouTubessa. Kappaleen videota kommentoitiin varhain perjantaina heti sen julkaisun jälkeen innokkaasti. Moni kansainvälinen viisufani ylisti Iltan kisakappaletta haltioissaan, ja huomiota herätti myös se, että artisti laulaa suomeksi. Kommenteissa ihasteltiinkin suomen kieltä ja toivottiin, että sitä kuultaisiin myös euroviisuissa.

Muun muassa tällaisia kommentteja kappale keräsi:

– Tämä on käsittämättömän upea kappale.

– Tämä on minun UMK-voittajani tänä vuonna. Ehdottoman kaunis laulu ja kauniit vokaalit.

– Suomenkieliset lyriikat tekevät tästä vieläkin kauniimman, voimakkaamman ja uniikimman.

– Kylmät väreet! Tämä kappale on mystinen, tunnen sen hengen.

– Minä menen kananlihalle! Tämän vuoden UMK on todella vahva. Pidän jokaisesta biisistä.

– Ehdottomasti minun suosikkini vaihtoehdoista. Ihailen sitä faktaa, että se on suomeksi. Tuokaa pliis tämä kieli takaisin euroviisuihin! Me haluamme kuulla sitä.

– Todellinen mestariteos!

– 12 pistettä Romaniasta!

– Puhdasta taidetta.

Ilta kisaa UMK-finaalissa 20. helmikuuta, kun Suomen seuraava euroviisuedustaja ja Uuden Musiikin Kilpailun voittaja valitaan. UMK:n suora lähetys katsottavissa Yle TV1:stä ja Yle Areenasta sekä kuunneltavissa Radio Suomesta ja Yle X3M:ltä.