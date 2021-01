Viime vuoden UMK-voittaja Aksel yrittää euroviisuihin toistamiseen – kilpailukappaleesta leimahti heti tulinen keskustelu

Aksel Kankaanranta yrittää uusia UMK-voittonsa. Hänen kilpailukappaleensa on nimeltään Hurt.

Monet yllättyivät viime vuonna, kun turkulainen Aksel Kankaanranta julistettiin UMK:n voittajaksi jännittävän finaalin päätteeksi. Kankaanranta kiilasi ennakkosuosikkina pidetyn Erika Vikmanin ohi ja lunasti itselleen paikan Suomen euroviisuedustajana kappaleellaan Looking Back.

Koronaviruksen vuoksi euroviisut Hollannin Rotterdamissa jäivät kuitenkin viime vuonna pitämättä ja myös Kankaanranta menetti edustuspaikkansa. Nyt artisti kuitenkin yrittää lunastaa paikkansa viisuissa uudelleen. Kankaanrannan tämän vuoden UMK-kilpailukappale kantaa nimeä Hurt.

Kappaleesta lähetetyn tiedotteen mukaan kappaleen teossa ovat olleet mukana muun muassa Kylie Minoguelle, Dua Lipalle ja Rita Oralle kappaleita kirjoittanut Gerard O'Connell, suositusta Ida Paul ja Kalle Lindroth -duosta tuttu Kalle Lindroth sekä myös Kankaanrannan viime vuoden voitokasta edustusbiisiä työstänyt Joonas Angeria.

Voit kuunnella Akselin Hurt-kappaleen yllä olevasta videoikkunasta.

Kankaanrannan tämän vuoden kilpailu on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Muun muassa videopalvelu Youtubessa kappaletta on kommentoitu ahkerasti sekä suomalaisten että kansainvälisten viisufanien toimesta.

Lukuisten fanien kommenteissa toistuu yksi seikka: Kankaanrannan tämän vuoden kilpailukappaletta pidetään edellisvuoden voittajakappaletta huomattavasti parempana.

– Tämä on todella kaunis. Paljon parempi kuin viime vuonna. Toivon hänelle parasta, hän vaikuttaa mukavalta ihmiseltä, eräs kommentoi.

– Me aina sorrumme vertailemaan, mutta.. Tämä kappale on miljoona kertaa parempi kuin viime vuoden. Hyvin tehty, komppasi toinen.

– Tämä on todella kaunis ja ehkä lempikappaleeni UMK:ssa ikinä. Jos Aksel voittaisin taas, olisin todella onnellinen, mutta se ei tule olemaan helppoa. Onnea matkaan Aksel, kirjoitti kolmas.

– Rakastan tätä! Todella kaunis kappale. Parempi kuin Looking Back, hehkutti eräs viisufani kommentissaan.

Viime vuoden UMK-voittaja Aksel Kankaanranta pyrkii euroviisuihin toistamiseen.­

Muutamat viisufanit myös huomasivat, että Kankaanrannan kappaletta oli myös peukutettu Youtubessa paljon alaspäin. Youtubessa voi joko tykätä kappaleesta tai vaihtoehtoisesti painaa peukaloa alaspäin. Eräs kansainvälinen viisufani oli vakuuttunut, että asialla olivat viime vuonna rannalle jääneen Erika Vikmanin fanit.

– Erikan fanit peukuttavat tätä alaspäin jo nyt... Oletteko tosissanne, hän ihmetteli kommentissaan.

– En ollut Looking Backin suurin fani, mutta Akselin kappaleen lyttääminen jo ennen kuin sitä on edes julkaistu, on todella törkeää, komppasi toinen.

– On törkeää ettei tykkää kappaleesta ennen kuin edes tiedätte, miltä se kuulostaa. Etenkin, jos olisitte halunneet Cicciolinan voittavan viime vuonna ja sen takia lyttäätte Akselin kappaletta, koska hän tuli sen tielle, yhtyi kolmas.

Tähän mennessä seitsemästä potentiaalisesta edustuskappaleesta on Kankaanrannan Hurtin lisäksi neljä: Lie (Oksr), I Love You (Teflon Brothers x Pandora), Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua (Danny) ja Play (Laura). Suomen tämänvuotinen euroviisuedustaja selviää 20. helmikuuta järjestettävässä UMK-finaalissa.

Euroviisut järjestetään Alankomaiden Rotterdamissa 18.–22. toukokuuta.