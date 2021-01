Toinen UMK-kisakappale julkaistu – Suomen tasoa hehkutetaan ulkomaita myöten: ”En malta odottaa, mitä muuta teillä on varastossa”

Toisena UMK-kappaleena julkaistu Teflon Brothersin ja Pandoran yhteiskappale herättää keskustelua muun muassa kielivalintansa ja toisteisuutensa vuoksi.

Tänä vuonna UMK-voitosta ja Suomen edustuspaikasta euroviisuihin kisaa seitsemän artistia. Kilpailukappaleet julkaistaan yksi kerrallaan. Viime yönä julkaistiin Teflon Brothersin ja Pandoran yhteiskappale I love you.

Kappaleen kerrotaan olevan nimensä veroisesti ilon ja riemun ylistyslaulu. Teflon Brothers räppää säkeistöt suomeksi ja Pandora puolestaan vastaa englanninkielisestä kertosäkeestä.

Teflon Brothers on kolmen suomalaisen rap-artistin, Pyhimyksen, Heikki Kuulan ja Volin, muodostama trio. He ovat julkaisseet 2010-luvulla useita hittikappaleita kuten Pämppää, Maradona (kesä ’86) ja Hubba Bubba.

Pandora, oikealta nimeltään Anneli Magnusson, puolestaan on ruotsalainen eurodance-artisti. Hän on julkaissut useita hittibiisejä, jotka ovat olleet kovassa soitossa myös Suomessa. Hänen debyyttisinglensä ja yksi tunnetuimmista kappaleista Trust me oli vuoden 1993 myydyin single.

Tältä kuulostaa Teflon Brothers x Pandora – I love you:

Jos video ei toimi selaimellasi, niin voit katsoa sen täältä.

Fanit antoivat ”Teflareiden” ja Pandoran yhteisbiisille ristiriitaisen vastaanoton. Vaikka monet kappaleesta pitivätkin, samanlaista ylistystä kuin eilen julkaistu Oskrin Lie-kappale se ei kuitenkaan saanut osakseen.

Erityisesti kappaleen yksinkertainen ja itseääntoistava kertosäe sai kritiikkiä osakseen.

– Rakastan sitä, että kappaleessa on osia sekä suomeksi että englanniksi, mutta kertosäe voi olla hieman liian toisteinen. En silti malta odottaa heidän live-esitystään, eräs viisufani kommentoi.

– En oo suuri ”toisteisten” kertsien fani, joten kappale on pieni pettymys kertosäkeensä puolesta. Lisäksi olisin mielelläni kuullut Pandoraa vielä enemmän. Mutta kappale kieltämättä paranee joka kuuntelukerralla, toinen fani toteaa.

– Kertosäkeen sanoitus olisi voinut olla monipuolisempaa, tosin jo mainittu tarttuvuus saa jo melkein unohtamaan koko asian.

Monet vertaavat kappaletta eilen julkaistuun ensimmäiseen UMK-kappaleeseen. Erityisesti kansainväliset viisufanit tunnustavat, että Suomella vaikuttaa tänä vuonna olevan erittäin tasokkaat alkukarsinnat. Myös Teflon Brothersin ja Pandoran live-esitystä odotetaan jo kieli pitkällä.

– Olen todella vaikuttunut Suomen tasosta tähän mennessä. Rakastan retroviboja, kertosäe on äärimmäisen tarttuva ja estetiikka on kaikki kaikessa. Tämä voi menestyä hyvin Rotterdamissa. Siitä toisaalta puuttuu ”wow-kerroin”, mutta se taatusti toisi lavalle ysäribileet. En malta odottaa, mitä muuta teillä on varastossa, UMK, kansainvälinen viisufani hehkuttaa.

– Pidän Oskria parempana, mutta tämä on hyvä kappale kilpailuun. Oikealla tavalla hauska, eräs toteaa.

– Tämä on niin hyvä! Hyvä Suomi! Paljon parempi kuin eilinen.

UMK:n voittaja ja samalla Suomen edustaja Rotterdamin euroviisuissa selviää 20. helmikuuta järjestettävässä finaalissa.­

Monet huomauttavat kappaleen sisältävän myös vahvoja viitteitä 80-lukuun, ja kertovat kuulevansa siinä vaikutteita muun muassa A-hasta, Donna Summerista ja Alphabeatista. Myös kappaleen kielivalinta herätti keskustelua.

– Pidän tästä, mutta vihaan toisteisia englanninkielisiä lyriikoita.

– Biisi ihan hyvä ja tarttuva, mutta missähän vaiheessa opitaan, että suomenkielisellä biisillä ei tule menestystä viisuissa.

– Muuten hyvä, mut sais olla monipuolisemmat englanninkieliset sanat.

– Kiva retrotyylinen biisi ja plussana tietty, että lauletaan myös suomeksi. Niin kyllästynyt siihen, kun Suomi aina haluaa lähettää englanninkielisiä biisejä viisuihin.

UMK-kappaleet julkaistaan yksi kerrallaan. Oskrin ja Teflon Brothers x Pandoran lisäksi finaalissa ovat mukana Danny, Laura, Aksel, Blind Channel ja Ilta.

Suomen tämänvuotinen euroviisuedustaja selviää 20. helmikuuta järjestettävässä UMK-finaalissa. Euroviisut järjestetään Alankomaiden Rotterdamissa 18.–22. toukokuuta.